У другому турі президентських виборів у Румунії лідирує проєвропейський кандидат Нікушор Дан, - екзитпол
У Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента. Перші екзитполи прогнозують перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном.
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на результати екзитполів CURS та Avangarde, інформує Цензор.НЕТ.
Так, згідно з результатами екзитполів, ліберальний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан перемагає з результатом 54,9% голосів.
Його опонент, лідер ультраправої партії AUR Джордж Сіміон, набирає 45,1%.
Варто зауважити, що близько 15% голосів на цих виборах, як очікується надійдуть з дільниць за кордоном, де спостерігається висока явка.
Закордонні дільниці не були охоплені екзитполами.
Вибори президента в Румунії
Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.
У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.
За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
Столь откровенная компания только за Трампа была ☺️
А думка експертів , які здебільшого не помилаються
Тому чекаємо
******* рашиський довбойоб вже заявив , що не визнає вибори , якщо він не переможе.
Привіт трамп 2020
Закордоном більше проголосувало за рашиського г*ндона
Але!
Це йому не допомогло
Хоча я так і не зрозумів це вже з діаспорськими чи без
але вже почалося
https://www.dw.com/uk/nikusor-dan-peremagae-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-rumunii-ekzitpoli/a-72585431
- Сіміон впевнений у своїй перемозі. Натомість https://www.dw.com/uk/evroskeptik-dzordze-simion-peremagae-na-viborah-u-rumunii-ekzitpoli/a-72432231 Джордже Сіміон заявив, що на виборах переміг саме він, повідомляє Reuters. За його словами, паралельні підрахунки його виборчого штабу засвідчили, що він буцімто отримав на 400 тисяч більше голосів за свого опонента. Сіміон наголосив, що його перемога є беззаперечною.
Stop the steal 2.0
Я просто думав, що він років вісім, а не п'ятнадцять.
- Золото брілянти..
- Аткуда?!
- Аттуда..
Урла на підрахунок онлайн