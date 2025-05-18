У другому турі президентських виборів у Румунії лідирує проєвропейський кандидат Нікушор Дан, - екзитпол

У Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента. Перші екзитполи прогнозують перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на результати екзитполів CURS та Avangarde, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами екзитполів, ліберальний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан перемагає з результатом 54,9% голосів.

Його опонент, лідер ультраправої партії AUR Джордж Сіміон, набирає 45,1%.

Варто зауважити, що близько 15% голосів на цих виборах, як очікується надійдуть з дільниць за кордоном, де спостерігається висока явка.

Закордонні дільниці не були охоплені екзитполами.

Вибори президента в Румунії

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

