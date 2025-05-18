УКР
Новини Вибори президента в Румунії
10 124 56

У другому турі президентських виборів у Румунії лідирує проєвропейський кандидат Нікушор Дан, - екзитпол

Дан лідирує на виборах

У Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента. Перші екзитполи прогнозують перемогу проєвропейського Нікушора Дана над ультраправим Джордже Сіміоном.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на результати екзитполів CURS та Avangarde, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами екзитполів, ліберальний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан перемагає з результатом 54,9% голосів.

Його опонент, лідер ультраправої партії AUR Джордж Сіміон, набирає 45,1%.

Варто зауважити, що близько 15% голосів на цих виборах, як очікується надійдуть з дільниць за кордоном, де спостерігається висока явка.

Закордонні дільниці не були охоплені екзитполами.

Вибори президента в Румунії

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Читайте також: МЗС Румунії заявило про ознаки втручання РФ у президентські вибори: "Це було очікувано"

вибори (6737) Румунія (1228)
Отличные новости для нас. Держим кулаки за его победу.
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ РОЗУМ Румунів, щоб потім, не було чергового Чаушеску!!!
+15
Коментувати
Отличные новости для нас. Держим кулаки за его победу.
Не радійте зарано Денисе. Краще порадіємо коли він 100% переможе
Апдейт 96.48% підраховано 54.36% за Дана. От тепер можна радіти
Станом на 23.22 - інфа з молдовського сайту.
23.27:
Гэбуха даже товарища Дурова подключила..
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ РОЗУМ Румунів, щоб потім, не було чергового Чаушеску!!!
Putin dicklo și fagot.
Румунія заміцний для путлєра горішок!!!
У Польщі теж все має буде добре, бо дуже висока (рекордна) явка - тобто пішли голосувати студенти і дівчата!
Цікаве слово "фреквенцʼя". За походженням і написанням майже анлгійське слово frequency ("частота"), але у польській, очевидно, значення зовсім інше.
Гугль каже, що це "відвідуваність".
Румунів в ЄС море,а отже і закордонний виборчий буде 100% за проєвропейського.
Проблема как и в Молдове все более активные в иТалии и Испании на заработках а на местах набирают силу маргиналы и агентура лапотных.
Я вже знав і румун,і молдован,котрі голосували за межами батьківщин,навіть на роботі обговорювали кандидатів.
Та просто хтось би з ЄС міг вийти і сказати місцевим - фіг вам, а не дотації, якщо виграє не проєвропейський кандидат... А дотації Румунія нормальні отримує...
В тому то і біда , що ті хто в ЄС - poorly educated . а тому схиляються до рашиста
Ні,ви помиляєтеся.За 26 років,я може лиш одного зустрів,котрий ляпнув,що якщо закінчиться робота тут ( Португалія),то він поїде в "маскву на работу",але взяв іпотеку в Португалії)але він точно й не голосуватиме)
Ну тут не зовсім моя думка як така. Тому опонувати вам не буде.
А думка експертів , які здебільшого не помилаються
Тому чекаємо
******* рашиський довбойоб вже заявив , що не визнає вибори , якщо він не переможе.
Привіт трамп 2020
Єво посадют)
Доречі , ті аналітики яких я читаю виявились праві
Закордоном більше проголосувало за рашиського г*ндона
Але!
Це йому не допомогло
👍
Вже завтра почнеться ниття Сіміона, що вибори сфальсифіковані і не відповідають дійсності.
Сергію . не кажемо гоп , щоб потім не розчаровуватись. Будемо радіти коли 100% оголосять результати
згоден, але 54,9% голосів по результатами екзитполів вряд чи вдасться перекроїт, якщо ЦВБ (Центральне виборче бюро) у них не приватне як у нас.
Сподіваюся , що так. Чекаємо
🤝
Пишуть . що наче вже 85% підрахували. Можна потроху починати радіти.
Будемо сподіватися.
але вже почалося
https://www.dw.com/uk/nikusor-dan-peremagae-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-rumunii-ekzitpoli/a-72585431
- Сіміон впевнений у своїй перемозі. Натомість https://www.dw.com/uk/evroskeptik-dzordze-simion-peremagae-na-viborah-u-rumunii-ekzitpoli/a-72432231 Джордже Сіміон заявив, що на виборах переміг саме він, повідомляє Reuters. За його словами, паралельні підрахунки його виборчого штабу засвідчили, що він буцімто отримав на 400 тисяч більше голосів за свого опонента. Сіміон наголосив, що його перемога є беззаперечною.
Це я читав ще годину тому. Але ж це вже було
Stop the steal 2.0
Foarte bine.
Дякую румунам за розважливість та відповідальність. Ще одного Орбана Європа могла б не витримати. І нам на багато б важче стало в боротьбі за свободу проти рф.
А коли вибори у венгрів, хто зна?
Без різниці. Править там Орбан, а він на посаді з 2010 року.
Всенсі, 15 років на одному місці? Як таке можливо для країни яка в ЄС
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
А хоча що я питаю. Одна фрау теж довго була.
Я просто думав, що він років вісім, а не п'ятнадцять.
у Словаччині майже та сама ситуація - там фіцо з пєлєгріні у владі міняються, як путін з мєдвєдєвим.
Приємна новина з Румунії,дай Боже щоб добро перемогло проросійські зло...
********** дурні думали шо тільки вони вміють жонглювати бюлетенями.
На відміну від Молдови, більшість румунських заробітчан-емігрантів підтримує антиєвросоюзовський курс Сіменона і проголосує за нього - так повідомляє Європейська правда.
Тепер ще б поляки на виборах дали копняка Путіну.
- Сіміон! Сєня, што у тібя там?!
- Золото брілянти..
- Аткуда?!
- Аттуда..
Не дай Господи , прийти у Румунії проруснявій владі !!!
Радоваться пока рано, экзитполы проводились только в Румынии. Малообразованные озлобленные эмигранты обычно голосуют за ультраправых, но боятся открыто в этом признаться
закордонний виборчій округ у переважній більшості проєвропейський.
"Під час минулих президентських виборів румуни за кордоном у своїй більшості віддали голоси за ультраправих кандидатів. Торік у листопаді це був Келін Джорджеску, а коли результати скасували та оголосили нові на початку травня, лідером став його наступник - Джордже Сіміон. Причому, розрив між останнім на його найближчим суперником Нікушором Даном був величезний: 60,79% проти 25,61%. Як румуни проголосують цього разу? RFI Українською слідкує за ситуацією на закордонних дільницях."
Невже румуни таки покажуть гарний приклад як треба вибирати? Дай Боже!
Нікушор звичайно переможе, але результат для Румунії поганий. Суспільство розкололося. Люди почали сприймати один одного як противників, зростає напруженість, недовіра до влади та втрата єдності.
Так , наче вже 85% підрахували. Можна по троху починати радіти
https://prezenta.*****.ro/prezidentiale18052025/pv/results/
96.48% А ось тепер . ради вітати , що переміг проєвропейський Дан
Трохи ранувато радіти, свого часу Молдову витягли з рашистського болота голоси з-за кордону, а от в Румунії багато хто боїться, що голоси еміграції навпаки - вкинуть країну в рашистську вигрібну яму. Ряд опитувань вказує на таку ймовірність.
Хоча дивлюсь зараз на мапу голосування і схоже буде чергове підтвердження, що всі ці опитування замовне лайно - закордонні дільниці голосують в основному за Нікушора
на фото зправа - побритий і підмарафєчений зєля )) в костюмі, як всі й хочуть ))
