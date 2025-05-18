Во втором туре президентских выборов в Румынии лидирует проевропейский кандидат Никушор Дан, - экзитпол
В Румынии в воскресенье, 18 мая, состоялось голосование во втором туре выборов президента. Первые экзитполы прогнозируют победу проевропейского Никушора Дана над ультраправым Джордже Симионом.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на результаты экзитполов CURS и Avangarde, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам экзитпола, либеральный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, побеждает с результатом 54,9% голосов.
Его оппонент, лидер ультраправой партии AUR Джордж Симион, набирает 45,1%.
Следует заметить, что около 15% голосов на этих выборах, как ожидается, поступят с участков за границей, где наблюдается высокая явка.
Заграничные участки не были охвачены экзитполами.
Выборы президента в Румынии
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.
В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.
По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
Столь откровенная компания только за Трампа была ☺️
А думка експертів , які здебільшого не помилаються
Тому чекаємо
******* рашиський довбойоб вже заявив , що не визнає вибори , якщо він не переможе.
Привіт трамп 2020
Закордоном більше проголосувало за рашиського г*ндона
Але!
Це йому не допомогло
Хоча я так і не зрозумів це вже з діаспорськими чи без
але вже почалося
https://www.dw.com/uk/nikusor-dan-peremagae-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-rumunii-ekzitpoli/a-72585431
- Сіміон впевнений у своїй перемозі. Натомість https://www.dw.com/uk/evroskeptik-dzordze-simion-peremagae-na-viborah-u-rumunii-ekzitpoli/a-72432231 Джордже Сіміон заявив, що на виборах переміг саме він, повідомляє Reuters. За його словами, паралельні підрахунки його виборчого штабу засвідчили, що він буцімто отримав на 400 тисяч більше голосів за свого опонента. Сіміон наголосив, що його перемога є беззаперечною.
Stop the steal 2.0
Я просто думав, що він років вісім, а не п'ятнадцять.
- Золото брілянти..
- Аткуда?!
- Аттуда..
Урла на підрахунок онлайн