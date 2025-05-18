Во втором туре президентских выборов в Румынии лидирует проевропейский кандидат Никушор Дан, - экзитпол

В Румынии в воскресенье, 18 мая, состоялось голосование во втором туре выборов президента. Первые экзитполы прогнозируют победу проевропейского Никушора Дана над ультраправым Джордже Симионом.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на результаты экзитполов CURS и Avangarde, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам экзитпола, либеральный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, побеждает с результатом 54,9% голосов.

Его оппонент, лидер ультраправой партии AUR Джордж Симион, набирает 45,1%.

Следует заметить, что около 15% голосов на этих выборах, как ожидается, поступят с участков за границей, где наблюдается высокая явка.



Заграничные участки не были охвачены экзитполами.

Выборы президента в Румынии

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

