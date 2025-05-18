РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9656 посетителей онлайн
Новости Выборы президента в Румынии
10 124 56

Во втором туре президентских выборов в Румынии лидирует проевропейский кандидат Никушор Дан, - экзитпол

Дан, Сіміон

В Румынии в воскресенье, 18 мая, состоялось голосование во втором туре выборов президента. Первые экзитполы прогнозируют победу проевропейского Никушора Дана над ультраправым Джордже Симионом.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на результаты экзитполов CURS и Avangarde, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам экзитпола, либеральный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, побеждает с результатом 54,9% голосов.

Его оппонент, лидер ультраправой партии AUR Джордж Симион, набирает 45,1%.

Следует заметить, что около 15% голосов на этих выборах, как ожидается, поступят с участков за границей, где наблюдается высокая явка.


Заграничные участки не были охвачены экзитполами.

Выборы президента в Румынии

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также: МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

Автор: 

выборы (24776) Румыния (1147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Отличные новости для нас. Держим кулаки за его победу.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:18 Ответить
+31
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ РОЗУМ Румунів, щоб потім, не було чергового Чаушеску!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 21:20 Ответить
+15
Не радійте зарано Денисе. Краще порадіємо коли він 100% переможе
показать весь комментарий
18.05.2025 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отличные новости для нас. Держим кулаки за его победу.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:18 Ответить
Не радійте зарано Денисе. Краще порадіємо коли він 100% переможе
показать весь комментарий
18.05.2025 21:19 Ответить
Апдейт 96.48% підраховано 54.36% за Дана. От тепер можна радіти
показать весь комментарий
18.05.2025 23:17 Ответить
Станом на 23.22 - інфа з молдовського сайту.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:24 Ответить
23.27:
показать весь комментарий
19.05.2025 00:14 Ответить
Гэбуха даже товарища Дурова подключила..
Столь откровенная компания только за Трампа была ☺️
показать весь комментарий
18.05.2025 21:20 Ответить
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ РОЗУМ Румунів, щоб потім, не було чергового Чаушеску!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 21:20 Ответить
Putin dicklo și fagot.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:20 Ответить
Румунія заміцний для путлєра горішок!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 21:25 Ответить
У Польщі теж все має буде добре, бо дуже висока (рекордна) явка - тобто пішли голосувати студенти і дівчата!
показать весь комментарий
18.05.2025 21:27 Ответить
Цікаве слово "фреквенцʼя". За походженням і написанням майже анлгійське слово frequency ("частота"), але у польській, очевидно, значення зовсім інше.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:41 Ответить
Гугль каже, що це "відвідуваність".
показать весь комментарий
18.05.2025 23:18 Ответить
Румунів в ЄС море,а отже і закордонний виборчий буде 100% за проєвропейського.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:29 Ответить
Проблема как и в Молдове все более активные в иТалии и Испании на заработках а на местах набирают силу маргиналы и агентура лапотных.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:31 Ответить
Я вже знав і румун,і молдован,котрі голосували за межами батьківщин,навіть на роботі обговорювали кандидатів.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:38 Ответить
Та просто хтось би з ЄС міг вийти і сказати місцевим - фіг вам, а не дотації, якщо виграє не проєвропейський кандидат... А дотації Румунія нормальні отримує...
показать весь комментарий
18.05.2025 21:42 Ответить
В тому то і біда , що ті хто в ЄС - poorly educated . а тому схиляються до рашиста
показать весь комментарий
18.05.2025 21:47 Ответить
Ні,ви помиляєтеся.За 26 років,я може лиш одного зустрів,котрий ляпнув,що якщо закінчиться робота тут ( Португалія),то він поїде в "маскву на работу",але взяв іпотеку в Португалії)але він точно й не голосуватиме)
показать весь комментарий
18.05.2025 21:58 Ответить
Ну тут не зовсім моя думка як така. Тому опонувати вам не буде.
А думка експертів , які здебільшого не помилаються
Тому чекаємо
******* рашиський довбойоб вже заявив , що не визнає вибори , якщо він не переможе.
Привіт трамп 2020
показать весь комментарий
18.05.2025 22:01 Ответить
Єво посадют)
показать весь комментарий
18.05.2025 22:07 Ответить
Доречі , ті аналітики яких я читаю виявились праві
Закордоном більше проголосувало за рашиського г*ндона
Але!
Це йому не допомогло
показать весь комментарий
18.05.2025 23:35 Ответить
👍
показать весь комментарий
18.05.2025 21:32 Ответить
Вже завтра почнеться ниття Сіміона, що вибори сфальсифіковані і не відповідають дійсності.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:38 Ответить
Сергію . не кажемо гоп , щоб потім не розчаровуватись. Будемо радіти коли 100% оголосять результати
показать весь комментарий
18.05.2025 21:48 Ответить
згоден, але 54,9% голосів по результатами екзитполів вряд чи вдасться перекроїт, якщо ЦВБ (Центральне виборче бюро) у них не приватне як у нас.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:02 Ответить
Сподіваюся , що так. Чекаємо
показать весь комментарий
18.05.2025 22:02 Ответить
🤝
показать весь комментарий
18.05.2025 22:06 Ответить
Пишуть . що наче вже 85% підрахували. Можна потроху починати радіти.
Хоча я так і не зрозумів це вже з діаспорськими чи без
показать весь комментарий
18.05.2025 23:02 Ответить
Будемо сподіватися.
але вже почалося
https://www.dw.com/uk/nikusor-dan-peremagae-u-drugomu-turi-viboriv-prezidenta-rumunii-ekzitpoli/a-72585431
- Сіміон впевнений у своїй перемозі. Натомість https://www.dw.com/uk/evroskeptik-dzordze-simion-peremagae-na-viborah-u-rumunii-ekzitpoli/a-72432231 Джордже Сіміон заявив, що на виборах переміг саме він, повідомляє Reuters. За його словами, паралельні підрахунки його виборчого штабу засвідчили, що він буцімто отримав на 400 тисяч більше голосів за свого опонента. Сіміон наголосив, що його перемога є беззаперечною.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:23 Ответить
Це я читав ще годину тому. Але ж це вже було
Stop the steal 2.0
показать весь комментарий
18.05.2025 23:31 Ответить
Foarte bine.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:40 Ответить
Дякую румунам за розважливість та відповідальність. Ще одного Орбана Європа могла б не витримати. І нам на багато б важче стало в боротьбі за свободу проти рф.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:43 Ответить
А коли вибори у венгрів, хто зна?
показать весь комментарий
18.05.2025 21:44 Ответить
Без різниці. Править там Орбан, а він на посаді з 2010 року.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:48 Ответить
Всенсі, 15 років на одному місці? Як таке можливо для країни яка в ЄС
показать весь комментарий
18.05.2025 22:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
показать весь комментарий
18.05.2025 22:10 Ответить
А хоча що я питаю. Одна фрау теж довго була.
Я просто думав, що він років вісім, а не п'ятнадцять.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:25 Ответить
у Словаччині майже та сама ситуація - там фіцо з пєлєгріні у владі міняються, як путін з мєдвєдєвим.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:01 Ответить
Приємна новина з Румунії,дай Боже щоб добро перемогло проросійські зло...
показать весь комментарий
18.05.2025 21:45 Ответить
********** дурні думали шо тільки вони вміють жонглювати бюлетенями.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:53 Ответить
На відміну від Молдови, більшість румунських заробітчан-емігрантів підтримує антиєвросоюзовський курс Сіменона і проголосує за нього - так повідомляє Європейська правда.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:54 Ответить
Тепер ще б поляки на виборах дали копняка Путіну.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:56 Ответить
- Сіміон! Сєня, што у тібя там?!
- Золото брілянти..
- Аткуда?!
- Аттуда..
показать весь комментарий
18.05.2025 22:01 Ответить
Не дай Господи , прийти у Румунії проруснявій владі !!!
показать весь комментарий
18.05.2025 22:14 Ответить
Радоваться пока рано, экзитполы проводились только в Румынии. Малообразованные озлобленные эмигранты обычно голосуют за ультраправых, но боятся открыто в этом признаться
показать весь комментарий
18.05.2025 22:21 Ответить
закордонний виборчій округ у переважній більшості проєвропейський.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:05 Ответить
"Під час минулих президентських виборів румуни за кордоном у своїй більшості віддали голоси за ультраправих кандидатів. Торік у листопаді це був Келін Джорджеску, а коли результати скасували та оголосили нові на початку травня, лідером став його наступник - Джордже Сіміон. Причому, розрив між останнім на його найближчим суперником Нікушором Даном був величезний: 60,79% проти 25,61%. Як румуни проголосують цього разу? RFI Українською слідкує за ситуацією на закордонних дільницях."
показать весь комментарий
18.05.2025 23:19 Ответить
Невже румуни таки покажуть гарний приклад як треба вибирати? Дай Боже!
показать весь комментарий
18.05.2025 22:38 Ответить
Нікушор звичайно переможе, але результат для Румунії поганий. Суспільство розкололося. Люди почали сприймати один одного як противників, зростає напруженість, недовіра до влади та втрата єдності.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:41 Ответить
Так , наче вже 85% підрахували. Можна по троху починати радіти
показать весь комментарий
18.05.2025 22:57 Ответить
https://prezenta.*****.ro/prezidentiale18052025/pv/results/
Урла на підрахунок онлайн
показать весь комментарий
18.05.2025 23:06 Ответить
96.48% А ось тепер . ради вітати , що переміг проєвропейський Дан
показать весь комментарий
18.05.2025 23:14 Ответить
Трохи ранувато радіти, свого часу Молдову витягли з рашистського болота голоси з-за кордону, а от в Румунії багато хто боїться, що голоси еміграції навпаки - вкинуть країну в рашистську вигрібну яму. Ряд опитувань вказує на таку ймовірність.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:14 Ответить
Хоча дивлюсь зараз на мапу голосування і схоже буде чергове підтвердження, що всі ці опитування замовне лайно - закордонні дільниці голосують в основному за Нікушора
показать весь комментарий
18.05.2025 23:17 Ответить
на фото зправа - побритий і підмарафєчений зєля )) в костюмі, як всі й хочуть ))
показать весь комментарий
18.05.2025 23:26 Ответить
 
 