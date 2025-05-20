Міністр оборони Латвії Спрудс: ЄС має збільшити допомогу Україні. Є зобов’язання досягти 40 млрд євро у 2025 році
Україна має вести переговори з Росією лише з позиції сили, а для цього Європа повинна забезпечити її потужною армією та розвиненою оборонною промисловістю.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Латвія виконує своє завдання - 0,25% ВВП виділяється на військову допомогу Україні. Ми навчаємо українських солдатів. Ми вважаємо, що добре навчена, добре оснащена українська армія є найкращою гарантією безпеки та сталого миру в Україні", - наголосив Спрудс.
На його думку, Європа має суттєво збільшити обсяг допомоги, адже визначених раніше 20 мільярдів євро недостатньо.
"Я вважаю, що маємо перевищити цю суму. Є також більш амбітні зобов'язання досягти 40 мільярдів євро цього року. І це те, що ми можемо і повинні зробити. Якщо всі виділять 0,25% від ВВП, як це робимо ми, то ми легко досягнемо цього фінансового внеску для України", - сказав міністр.
Він також закликав інвестувати безпосередньо в українське військове виробництво.
"Українська промисловість може виробити багато речей. І тут знову йдеться про фінансовий внесок, інвестиції в промисловість, яка має вирішальне значення для України, щоб вона могла продовжувати військові зусилля і зрештою виграти цю війну", - зазначив Спрудс.
Міністр наголосив, що Росія не прагне миру, а її стратегія - експансія і силове просування.
"Росія починає рухатись, відрізаючи шматок за шматком, це її стратегічний територіальний рух. Цей режим не бажає миру, бо саме він розпочав війну. Тож ми маємо діяти з позицій сили, вести переговори з позицій сили, ці принципи є невід'ємною частиною дипломатичних зусиль", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль