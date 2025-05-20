Министр обороны Латвии Спрудс: ЕС должен увеличить помощь Украине. Есть обязательства достичь 40 млрд евро в 2025 году
Украина должна вести переговоры с Россией только с позиции силы, а для этого Европа должна обеспечить ее мощной армией и развитой оборонной промышленностью.
Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Латвия выполняет свою задачу - 0,25% ВВП выделяется на военную помощь Украине. Мы обучаем украинских солдат. Мы считаем, что хорошо обученная, хорошо оснащенная украинская армия является лучшей гарантией безопасности и устойчивого мира в Украине", - подчеркнул Спрудс.
По его мнению, Европа должна существенно увеличить объем помощи, ведь определенных ранее 20 миллиардов евро недостаточно.
"Я считаю, что должны превысить эту сумму. Есть также более амбициозные обязательства достичь 40 миллиардов евро в этом году. И это то, что мы можем и должны сделать. Если все выделят 0,25% от ВВП, как это делаем мы, то мы легко достигнем этого финансового вклада для Украины", - сказал министр.
Он также призвал инвестировать непосредственно в украинское военное производство.
"Украинская промышленность может произвести много вещей. И здесь снова речь идет о финансовом вкладе, инвестициях в промышленность, которая имеет решающее значение для Украины, чтобы она могла продолжать военные усилия и в конце концов выиграть эту войну", - отметил Спрудс.
Министр подчеркнул, что Россия не стремится к миру, а ее стратегия - экспансия и силовое продвижение.
"Россия начинает двигаться, отрезая кусок за куском, это ее стратегическое территориальное движение. Этот режим не желает мира, потому что именно он начал войну. Поэтому мы должны действовать с позиций силы, вести переговоры с позиций силы, эти принципы являются неотъемлемой частью дипломатических усилий", - добавил он.
