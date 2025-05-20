Шмигаль про чеську ініціативу: Україна вже отримала близько 1,9 млн снарядів різного калібру

Починаючи з 2022 року Чехія вже надала Україні допомоги на понад 900 мільйонів доларів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу з главою уряду Чехії Петром Фіалою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2022 року ми отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чеська ініціатива - постачання Силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько 1,5 млн снарядів різного калібру. Цьогоріч - іще 400 тисяч, за даними наших чеських колег. Це надзвичайна робота, що посилює Україну", - сказав Шмигаль.

Він також висловив вдячність Чехії за фінансову підтримку та за допомогу у відбудові.

"Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року, а сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Це свідчить про довгострокове стійке партнерство між нашими країнами. Ми це цінуємо і вдячні", - сказав він.

