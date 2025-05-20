УКР
Шмигаль про чеську ініціативу: Україна вже отримала близько 1,9 млн снарядів різного калібру

боєприпаси для України

Починаючи з 2022 року Чехія вже надала Україні допомоги на понад 900 мільйонів доларів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу з главою уряду Чехії Петром Фіалою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2022 року ми отримали від Чехії такої підтримки на суму понад 900 мільйонів доларів. Ключовою для нас є так звана чеська ініціатива - постачання Силам оборони України боєприпасів. Минулого року надійшло близько 1,5 млн снарядів різного калібру. Цьогоріч - іще 400 тисяч, за даними наших чеських колег. Це надзвичайна робота, що посилює Україну", - сказав Шмигаль.

Він також висловив вдячність Чехії за фінансову підтримку та за допомогу у відбудові.

"Ухвалена урядом Чехії програма відновлення України продовжена до 2030 року, а сума річної допомоги збільшена до понад 43 мільйонів доларів. Це свідчить про довгострокове стійке партнерство між нашими країнами. Ми це цінуємо і вдячні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16, - Шмигаль

Автор: 

боєприпаси (2339) Чехія (1698) Шмигаль Денис (4786)
Коментувати
Сортувати:
Конструктив УРЯДУ АХМЄТОВА під патронатом ларьочнка Єрмака - це така крута шмигалівщина за 3 з гаком роки війни!!!
показати весь коментар
20.05.2025 15:27 Відповісти
Ахєтов має таке ж відношення до нинішнього уряду, як і ти. Не переводь стрілки. В нинішній Україні взагалі не існує такої інституції як " уряд".
Все чим займаються нинішні мінстри- це секретрарські функції, всі рішення приймають в ОПі.
А Шмигаль- взалі не не жива людина, це просто пересувна тумбочка із кульковою ручкою для проставляння підписів.
показати весь коментар
20.05.2025 15:45 Відповісти
Допомога Чехії, дозволяє шмигалю, і Ко,
красти, і крастимуть вони до останнього українця в окопі....
показати весь коментар
20.05.2025 15:37 Відповісти
А скільки снарядів ***** дали корейці ? Європі не соромно проголошувати це як досягнення ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:48 Відповісти
Що там з асфальтом і шашликами на травневі?
показати весь коментар
20.05.2025 16:32 Відповісти
 
 