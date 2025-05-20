РУС
Шмыгаль о чешской инициативе: Украина уже получила около 1,9 млн снарядов разного калибра

боеприпасы для Украины

Начиная с 2022 года Чехия уже предоставила Украине помощи на более 900 миллионов долларов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время брифинга с главой правительства Чехии Петром Фиалой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2022 года мы получили от Чехии такой поддержки на сумму более 900 миллионов долларов. Ключевой для нас является так называемая чешская инициатива - поставки Силам обороны Украины боеприпасов. В прошлом году поступило около 1,5 млн снарядов разного калибра. В этом году - еще 400 тысяч, по данным наших чешских коллег. Это чрезвычайная работа, которая усиливает Украину", - сказал Шмыгаль.

Он также выразил благодарность Чехии за финансовую поддержку и за помощь в восстановлении.

"Принятая правительством Чехии программа восстановления Украины продлена до 2030 года, а сумма годовой помощи увеличена до более 43 миллионов долларов. Это свидетельствует о долгосрочном устойчивом партнерстве между нашими странами. Мы это ценим и благодарны", - сказал он.

боеприпасы (2399) Чехия (1783) Шмыгаль Денис (2824)
Конструктив УРЯДУ АХМЄТОВА під патронатом ларьочнка Єрмака - це така крута шмигалівщина за 3 з гаком роки війни!!!
20.05.2025 15:27 Ответить
Ахєтов має таке ж відношення до нинішнього уряду, як і ти. Не переводь стрілки. В нинішній Україні взагалі не існує такої інституції як " уряд".
Все чим займаються нинішні мінстри- це секретрарські функції, всі рішення приймають в ОПі.
А Шмигаль- взалі не не жива людина, це просто пересувна тумбочка із кульковою ручкою для проставляння підписів.
20.05.2025 15:45 Ответить
Допомога Чехії, дозволяє шмигалю, і Ко,
красти, і крастимуть вони до останнього українця в окопі....
20.05.2025 15:37 Ответить
А скільки снарядів ***** дали корейці ? Європі не соромно проголошувати це як досягнення ?
20.05.2025 15:48 Ответить
Що там з асфальтом і шашликами на травневі?
20.05.2025 16:32 Ответить
 
 