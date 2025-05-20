Шмыгаль о чешской инициативе: Украина уже получила около 1,9 млн снарядов разного калибра

Начиная с 2022 года Чехия уже предоставила Украине помощи на более 900 миллионов долларов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время брифинга с главой правительства Чехии Петром Фиалой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2022 года мы получили от Чехии такой поддержки на сумму более 900 миллионов долларов. Ключевой для нас является так называемая чешская инициатива - поставки Силам обороны Украины боеприпасов. В прошлом году поступило около 1,5 млн снарядов разного калибра. В этом году - еще 400 тысяч, по данным наших чешских коллег. Это чрезвычайная работа, которая усиливает Украину", - сказал Шмыгаль.

Он также выразил благодарность Чехии за финансовую поддержку и за помощь в восстановлении.

"Принятая правительством Чехии программа восстановления Украины продлена до 2030 года, а сумма годовой помощи увеличена до более 43 миллионов долларов. Это свидетельствует о долгосрочном устойчивом партнерстве между нашими странами. Мы это ценим и благодарны", - сказал он.

