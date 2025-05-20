Наступні прямі переговори між РФ та Україною мають відбутися за участю Європи та США, - Єврокомісія

Прямі переговори між Україною та Росією мають відбутися за участі європейських партнерів та США.

Про це сказала речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після розмови з Путіним президент Трамп проінформував про цю розмову кількох європейських лідерів, включаючи президентку фон дер Ляєн. Це є позитивним. Це також є результатом змістовних зусиль кількох європейських лідерів, включаючи Урсулу фон дер Ляєн, щоб підтримувати пряму комунікацію із Сполученими Штатами щодо війни в Україні та щодо припинення вогню. В тому, що стосується наступних кроків, - і це також була добра ініціатива, - було погоджено, що мають відбутися прямі переговори між Україною і Росією, за участі європейських партнерів та США. Ми будемо бачити, де точно ці переговори мають відбутися

Речниця також відповіла на питання щодо можливої координації санкцій ЄС проти Росії із позицією США, які утримуються від застосування обмежень.

За словами Піньо, ЄС не змінював своєї позиції, але термін застосування 17-го пакету санкцій, що був ухвалений сьогодні Радою ЄС, залежатиме від "прогресу протягом наступних днів".

"Точні дати введення в дію цих санкцій будуть залежати від прогресу, що буде досягатися протягом наступних днів. Паралельно, ми продовжуємо працювати над наступним пакетом санкцій, як це було оголошено президенткою фон дер Ляєн минулого тижня… Ми перебуваємо в контакті з нашими партнерами по G7 саме щодо цінової стелі (на російську нафту. - Ред.), тож ми побачимо, чи це може це бути спільним заходом в форматі G7", - додала речниця.

