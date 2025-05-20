УКР
Наступні прямі переговори між РФ та Україною мають відбутися за участю Європи та США, - Єврокомісія

Переговори між Україною та РФ. Європа та США візьмуть участь

Прямі переговори між Україною та Росією мають відбутися за участі європейських партнерів та США.

Про це сказала речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після розмови з Путіним президент Трамп проінформував про цю розмову кількох європейських лідерів, включаючи президентку фон дер Ляєн. Це є позитивним. Це також є результатом змістовних зусиль кількох європейських лідерів, включаючи Урсулу фон дер Ляєн, щоб підтримувати пряму комунікацію із Сполученими Штатами щодо війни в Україні та щодо припинення вогню. В тому, що стосується наступних кроків, - і це також була добра ініціатива, - було погоджено, що мають відбутися прямі переговори між Україною і Росією, за участі європейських партнерів та США. Ми будемо бачити, де точно ці переговори мають відбутися

Речниця також відповіла на питання щодо можливої координації санкцій ЄС проти Росії із позицією США, які утримуються від застосування обмежень.

Також читайте: МЗС РФ заявило про готовність до переговорів із Україною щодо мирної угоди

За словами Піньо, ЄС не змінював своєї позиції, але термін застосування 17-го пакету санкцій, що був ухвалений сьогодні Радою ЄС, залежатиме від "прогресу протягом наступних днів".

"Точні дати введення в дію цих санкцій будуть залежати від прогресу, що буде досягатися протягом наступних днів. Паралельно, ми продовжуємо працювати над наступним пакетом санкцій, як це було оголошено президенткою фон дер Ляєн минулого тижня… Ми перебуваємо в контакті з нашими партнерами по G7 саме щодо цінової стелі (на російську нафту. - Ред.), тож ми побачимо, чи це може це бути спільним заходом в форматі G7", - додала речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна довела, що не є перешкодою для миру. Путін прагне війни, його треба змусити припинити агресію, - Сибіга

Єврокомісія (2254) США (24127) Євросоюз (14018) переговори з Росією (1417)
+2
Уже и забыли про "никаких переговоров без прекращения огня". Это теперь будет долгоиграющая пластинка.
20.05.2025 16:28 Відповісти
+2
Європо, ставай сильною і не треба буде оглядатися на США (чи будь-кого) на кожному кроці.
20.05.2025 16:30 Відповісти
+1
Путлєр схоче?
20.05.2025 16:30 Відповісти
Уже и забыли про "никаких переговоров без прекращения огня". Это теперь будет долгоиграющая пластинка.
20.05.2025 16:28 Відповісти
А навіщо в цій компанії представники рижого муділи?
20.05.2025 16:36 Відповісти
Та, воно то так, але і ми забули, що раніше була консенсунсна позиція в Україні, " ніяких тимчасових зупинень вогню, під час яких рф накопичить сили". А це ще 3 місяці тому було.
Біда в іншому, що карло - пу не погодиться на участь ЄС у перемовинах.
Це буде унеможливлювати розносити брехню, " про неконструктивність України"
20.05.2025 16:36 Відповісти
Путлєр схоче?
20.05.2025 16:30 Відповісти
як ні, тоді це буде відвертий зрив перемовин

доню і путю Єврокомісія хоче макати як шкідливих котів у їх власней лайно, щоб не брехали і не саботували

.
20.05.2025 16:35 Відповісти
Так - але нам від цього не легше - кацапи кожен день сунуться - навіть коли зголосяться - то висунуть ультиматум
20.05.2025 16:41 Відповісти
Європо, ставай сильною і не треба буде оглядатися на США (чи будь-кого) на кожному кроці.
20.05.2025 16:30 Відповісти
Щука пропонує додати себе до переговорів Лебедя і Рака для справедливого вирішення питання щодо руху воза.
20.05.2025 16:31 Відповісти
ти не покаявся, ще, *****, за свою агітацію мнулого року
20.05.2025 17:57 Відповісти
Шедевр! І найбільш точна оцінка того абсурду, що відбувається
20.05.2025 16:40 Відповісти
Це, ЗРОЗУМІЛО і ЛОГІЧНО, як таблиця множення!
Головне, щоб спеціаліст по «ДІЛАМ», рило не вставив, як він «допоміг» ними Ізраїлю!!
20.05.2025 16:36 Відповісти
Люди, підтримайте будь ласка нашого живчика Зе, йому зараз як ніяк потрібна наша підтримка перед потужними перемовинами. Тому що у Зе зараз дуже низькі шанси против ху, так як вони знаходятсь в різних вагових категоріях, ху має 20 років стажу в геополітиці та проти нашого Зе у якого всього декілька років. Як нам повезло що хоч президент америки трамп буде допомогати. А наш президент в свою чергу буде намагатися допомогати щоб ми як найскоріше потрапили до кластерів єс та нато.
20.05.2025 16:44 Відповісти
***** через рудого мародера протисне свою версію - прямі без небажаних свідків.
20.05.2025 16:52 Відповісти
НАРЕШТІ НАВАЖИЛИСЯ ЗАЯВИТИ ... але хіба це вже як беззаперечне рішення?
20.05.2025 16:55 Відповісти
Ці переговори геть не потрібни !
20.05.2025 16:59 Відповісти
Цікаво, чи Краснов помітив оцей ультиматум, чи відреагує... Чи він ще спить? Але ж по Вашингтону - вже 11-та дня...
20.05.2025 17:55 Відповісти
про 30 днів вже не йдеться
20.05.2025 18:52 Відповісти
 
 