Следующие прямые переговоры между РФ и Украиной должны состояться с участием Европы и США, - Еврокомиссия

Прямые переговоры между Украиной и Россией должны состояться при участии европейских партнеров и США.

Об этом сказала спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

После разговора с Путиным президент Трамп проинформировал об этом разговоре нескольких европейских лидеров, включая президента фон дер Ляйен. Это является положительным. Это также является результатом содержательных усилий нескольких европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, чтобы поддерживать прямую коммуникацию с Соединенными Штатами по войне в Украине и по прекращению огня. В том, что касается следующих шагов, - и это также была хорошая инициатива, - было согласовано, что должны состояться прямые переговоры между Украиной и Россией, с участием европейских партнеров и США. Мы будем видеть, где точно эти переговоры должны состояться

Спикер также ответила на вопрос о возможной координации санкций ЕС против России с позицией США, которые воздерживаются от применения ограничений.

По словам Пиньо, ЕС не менял своей позиции, но срок применения 17-го пакета санкций, который был принят сегодня Советом ЕС, будет зависеть от "прогресса в течение следующих дней".

"Точные даты введения в действие этих санкций будут зависеть от прогресса, который будет достигаться в течение следующих дней. Параллельно, мы продолжаем работать над следующим пакетом санкций, как это было объявлено президентом фон дер Ляйен на прошлой неделе... Мы находимся в контакте с нашими партнерами по G7 именно по ценовому потолку (на российскую нефть. - Ред.), поэтому мы увидим, может ли это быть совместным мероприятием в формате G7", - добавила пресс-секретарь.

