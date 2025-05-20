РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 673 19

Следующие прямые переговоры между РФ и Украиной должны состояться с участием Европы и США, - Еврокомиссия

Переговоры между Украиной и РФ. Европа и США примут участие

Прямые переговоры между Украиной и Россией должны состояться при участии европейских партнеров и США.

Об этом сказала спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

После разговора с Путиным президент Трамп проинформировал об этом разговоре нескольких европейских лидеров, включая президента фон дер Ляйен. Это является положительным. Это также является результатом содержательных усилий нескольких европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, чтобы поддерживать прямую коммуникацию с Соединенными Штатами по войне в Украине и по прекращению огня. В том, что касается следующих шагов, - и это также была хорошая инициатива, - было согласовано, что должны состояться прямые переговоры между Украиной и Россией, с участием европейских партнеров и США. Мы будем видеть, где точно эти переговоры должны состояться

Спикер также ответила на вопрос о возможной координации санкций ЕС против России с позицией США, которые воздерживаются от применения ограничений.

Также читайте: МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению

По словам Пиньо, ЕС не менял своей позиции, но срок применения 17-го пакета санкций, который был принят сегодня Советом ЕС, будет зависеть от "прогресса в течение следующих дней".

"Точные даты введения в действие этих санкций будут зависеть от прогресса, который будет достигаться в течение следующих дней. Параллельно, мы продолжаем работать над следующим пакетом санкций, как это было объявлено президентом фон дер Ляйен на прошлой неделе... Мы находимся в контакте с нашими партнерами по G7 именно по ценовому потолку (на российскую нефть. - Ред.), поэтому мы увидим, может ли это быть совместным мероприятием в формате G7", - добавила пресс-секретарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина доказала, что не является препятствием для мира. Путин хочет войны, его надо заставить прекратить агрессию, - Сибига

Автор: 

Еврокомиссия (1519) США (27770) Евросоюз (17495) переговоры с Россией (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Уже и забыли про "никаких переговоров без прекращения огня". Это теперь будет долгоиграющая пластинка.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:28 Ответить
+2
Європо, ставай сильною і не треба буде оглядатися на США (чи будь-кого) на кожному кроці.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
+1
Путлєр схоче?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже и забыли про "никаких переговоров без прекращения огня". Это теперь будет долгоиграющая пластинка.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:28 Ответить
А навіщо в цій компанії представники рижого муділи?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:36 Ответить
Та, воно то так, але і ми забули, що раніше була консенсунсна позиція в Україні, " ніяких тимчасових зупинень вогню, під час яких рф накопичить сили". А це ще 3 місяці тому було.
Біда в іншому, що карло - пу не погодиться на участь ЄС у перемовинах.
Це буде унеможливлювати розносити брехню, " про неконструктивність України"
показать весь комментарий
20.05.2025 16:36 Ответить
Путлєр схоче?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
як ні, тоді це буде відвертий зрив перемовин

доню і путю Єврокомісія хоче макати як шкідливих котів у їх власней лайно, щоб не брехали і не саботували

.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:35 Ответить
Так - але нам від цього не легше - кацапи кожен день сунуться - навіть коли зголосяться - то висунуть ультиматум
показать весь комментарий
20.05.2025 16:41 Ответить
Європо, ставай сильною і не треба буде оглядатися на США (чи будь-кого) на кожному кроці.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:30 Ответить
Щука пропонує додати себе до переговорів Лебедя і Рака для справедливого вирішення питання щодо руху воза.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:31 Ответить
ти не покаявся, ще, *****, за свою агітацію мнулого року
показать весь комментарий
20.05.2025 17:57 Ответить
Шедевр! І найбільш точна оцінка того абсурду, що відбувається
показать весь комментарий
20.05.2025 16:40 Ответить
Це, ЗРОЗУМІЛО і ЛОГІЧНО, як таблиця множення!
Головне, щоб спеціаліст по «ДІЛАМ», рило не вставив, як він «допоміг» ними Ізраїлю!!
показать весь комментарий
20.05.2025 16:36 Ответить
Люди, підтримайте будь ласка нашого живчика Зе, йому зараз як ніяк потрібна наша підтримка перед потужними перемовинами. Тому що у Зе зараз дуже низькі шанси против ху, так як вони знаходятсь в різних вагових категоріях, ху має 20 років стажу в геополітиці та проти нашого Зе у якого всього декілька років. Як нам повезло що хоч президент америки трамп буде допомогати. А наш президент в свою чергу буде намагатися допомогати щоб ми як найскоріше потрапили до кластерів єс та нато.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:44 Ответить
***** через рудого мародера протисне свою версію - прямі без небажаних свідків.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:52 Ответить
НАРЕШТІ НАВАЖИЛИСЯ ЗАЯВИТИ ... але хіба це вже як беззаперечне рішення?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:55 Ответить
Ці переговори геть не потрібни !
показать весь комментарий
20.05.2025 16:59 Ответить
Цікаво, чи Краснов помітив оцей ультиматум, чи відреагує... Чи він ще спить? Але ж по Вашингтону - вже 11-та дня...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:55 Ответить
про 30 днів вже не йдеться
показать весь комментарий
20.05.2025 18:52 Ответить
 
 