Російському пропагандисту Кисельову повідомлено нову підозру за чотирма статтями, - СБУ

США наклали санкції на пропагандистську машину Кремля

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Дмитра Кисельова та заочно повідомила йому про додаткову підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, Кисельов систематично популяризує збройну агресію Росії, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини.

Фігурант є ведучим програми "Вісті тижня" на телеканалі "Росія 1" і входить до медіапулу Кремля. У своїх ефірах він поширює фейки про ситуацію в Україні, закликає до повалення конституційного ладу та захоплення української території.

Це вже не перша підозра Кисельову: ще у березні 2022 року йому було заочно інкриміновано посягання на територіальну цілісність України. Нова підозра ґрунтується на додаткових доказах та висновках експертиз.

Цього разу СБУ заочно повідомила Кисельову про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 - дії щодо насильницької зміни конституційного ладу з використанням ЗМІ;

  • ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність, що призвело до тяжких наслідків;

  • ст. 436 - пропаганда війни;

  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація російської агресії.

Як зазначається, Кисельов переховується в Росії. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. 

Кисельов Дмітро (279) СБУ (13281) підозра (854)
Самокат Дміртію Кісєльову!
21.05.2025 14:11 Відповісти
портнов з кабзоном вже чекають
21.05.2025 14:31 Відповісти
аж чотири самокати !!!

.
21.05.2025 15:07 Відповісти
Можна ще заочно розстріляти, щоб напевно вже.
21.05.2025 14:11 Відповісти
Портнов збрехати не дасть.
21.05.2025 14:42 Відповісти
авжеж! не тільки розстріляли "заочно", але навіть без вироку - вєзунчик

.
21.05.2025 15:08 Відповісти
Без очереди прошмыгнул.)
21.05.2025 16:12 Відповісти
21.05.2025 14:11 Відповісти
Ківа, з портновим і захарченком та моторилом, зачекалися??
21.05.2025 14:13 Відповісти
кращий вирок це мерщій за портновим.
хоча з портновим як по мені , це підстава , тирчать вуха фсб, щоб звинуватити Україну в теракті на території ЕС
21.05.2025 14:16 Відповісти
звинувачують не країну, а владу країни

вот у випадку з портновим у влади України ніяких проблем не було, навіть навпаки, портнов служив владі України

.
21.05.2025 15:10 Відповісти
Лучше беспилотники ему на виллу отправить.
21.05.2025 14:17 Відповісти
Так, "запідозрити" його один раз і назавжди!
21.05.2025 14:42 Відповісти
Три статті в груди, одна в голову.
21.05.2025 14:23 Відповісти
Там біля портнова ще купа вільного місця!
21.05.2025 14:44 Відповісти
Чергова підозра... Складається стале враження,що СБУ ******* займаються.Ще остудіть Гітлера,йому так само по-хуй,як тому Кісільову.
21.05.2025 14:44 Відповісти
Прикре самогубство, московського заробітчанина портнова, цьому приклад!
21.05.2025 15:09 Відповісти
Потрібно його знищити як і решту кацапстанських підарасів!
21.05.2025 15:56 Відповісти
 
 