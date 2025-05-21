Російському пропагандисту Кисельову повідомлено нову підозру за чотирма статтями, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала нові злочини російського пропагандиста Дмитра Кисельова та заочно повідомила йому про додаткову підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами справи, Кисельов систематично популяризує збройну агресію Росії, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини.

Фігурант є ведучим програми "Вісті тижня" на телеканалі "Росія 1" і входить до медіапулу Кремля. У своїх ефірах він поширює фейки про ситуацію в Україні, закликає до повалення конституційного ладу та захоплення української території.

Це вже не перша підозра Кисельову: ще у березні 2022 року йому було заочно інкриміновано посягання на територіальну цілісність України. Нова підозра ґрунтується на додаткових доказах та висновках експертиз.

Цього разу СБУ заочно повідомила Кисельову про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 - дії щодо насильницької зміни конституційного ладу з використанням ЗМІ;

ч. 3 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність, що призвело до тяжких наслідків;

ст. 436 - пропаганда війни;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування та глорифікація російської агресії.

Як зазначається, Кисельов переховується в Росії. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

