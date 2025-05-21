Российскому пропагандисту Киселеву предъявлено новое подозрение по четырем статьям, - СБУ
Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщила ему о дополнительном подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По материалам дела, Киселев систематически популяризирует вооруженную агрессию России, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления.
Фигурант является ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и входит в медиапул Кремля. В своих эфирах он распространяет фейки о ситуации в Украине, призывает к свержению конституционного строя и захвату украинской территории.
Это уже не первое подозрение Киселеву: еще в марте 2022 года ему было заочно инкриминировано посягательство на территориальную целостность Украины. Новое подозрение основывается на дополнительных доказательствах и выводах экспертиз.
На этот раз СБУ заочно сообщила Киселеву о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 3 ст. 109 - действия по насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ;
-
ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность, что привело к тяжелым последствиям;
-
ст. 436 - пропаганда войны;
-
ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация российской агрессии.
Как отмечается, Киселев скрывается в России. СБУ проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
