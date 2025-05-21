Российскому пропагандисту Киселеву предъявлено новое подозрение по четырем статьям, - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщила ему о дополнительном подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, Киселев систематически популяризирует вооруженную агрессию России, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления.

Фигурант является ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и входит в медиапул Кремля. В своих эфирах он распространяет фейки о ситуации в Украине, призывает к свержению конституционного строя и захвату украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Одесской области. ФОТОрепортаж

Это уже не первое подозрение Киселеву: еще в марте 2022 года ему было заочно инкриминировано посягательство на территориальную целостность Украины. Новое подозрение основывается на дополнительных доказательствах и выводах экспертиз.

На этот раз СБУ заочно сообщила Киселеву о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 - действия по насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ;

ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность, что привело к тяжелым последствиям;

ст. 436 - пропаганда войны;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация российской агрессии.

Как отмечается, Киселев скрывается в России. СБУ проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам тюрьмы приговорена агент РФ, шпионившая за украинской ПВО в Донецкой области, - СБУ