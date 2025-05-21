РУС
Российскому пропагандисту Киселеву предъявлено новое подозрение по четырем статьям, - СБУ

США наложили санкции на пропагандистскую машину Кремля

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и заочно сообщила ему о дополнительном подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По материалам дела, Киселев систематически популяризирует вооруженную агрессию России, призывает к захвату Украины и оправдывает военные преступления.

Фигурант является ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и входит в медиапул Кремля. В своих эфирах он распространяет фейки о ситуации в Украине, призывает к свержению конституционного строя и захвату украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Одесской области. ФОТОрепортаж

Это уже не первое подозрение Киселеву: еще в марте 2022 года ему было заочно инкриминировано посягательство на территориальную целостность Украины. Новое подозрение основывается на дополнительных доказательствах и выводах экспертиз.

На этот раз СБУ заочно сообщила Киселеву о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 - действия по насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ;

  • ч. 3 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность, что привело к тяжелым последствиям;

  • ст. 436 - пропаганда войны;

  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание и глорификация российской агрессии.

Как отмечается, Киселев скрывается в России. СБУ проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам тюрьмы приговорена агент РФ, шпионившая за украинской ПВО в Донецкой области, - СБУ

Автор: 

Киселев Дмитрий (637) СБУ (20343) подозрение (561)
Топ комментарии
+13
Самокат Дміртію Кісєльову!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:11 Ответить
+10
портнов з кабзоном вже чекають
показать весь комментарий
21.05.2025 14:31 Ответить
+8
Можна ще заочно розстріляти, щоб напевно вже.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:11 Ответить
Самокат Дміртію Кісєльову!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:11 Ответить
портнов з кабзоном вже чекають
показать весь комментарий
21.05.2025 14:31 Ответить
аж чотири самокати !!!

.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:07 Ответить
Можна ще заочно розстріляти, щоб напевно вже.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:11 Ответить
Портнов збрехати не дасть.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:42 Ответить
авжеж! не тільки розстріляли "заочно", але навіть без вироку - вєзунчик

.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:08 Ответить
Без очереди прошмыгнул.)
показать весь комментарий
21.05.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 14:11 Ответить
Ківа, з портновим і захарченком та моторилом, зачекалися??
показать весь комментарий
21.05.2025 14:13 Ответить
кращий вирок це мерщій за портновим.
хоча з портновим як по мені , це підстава , тирчать вуха фсб, щоб звинуватити Україну в теракті на території ЕС
показать весь комментарий
21.05.2025 14:16 Ответить
звинувачують не країну, а владу країни

вот у випадку з портновим у влади України ніяких проблем не було, навіть навпаки, портнов служив владі України

.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:10 Ответить
Лучше беспилотники ему на виллу отправить.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:17 Ответить
Так, "запідозрити" його один раз і назавжди!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:42 Ответить
Три статті в груди, одна в голову.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:23 Ответить
Там біля портнова ще купа вільного місця!
показать весь комментарий
21.05.2025 14:44 Ответить
Чергова підозра... Складається стале враження,що СБУ ******* займаються.Ще остудіть Гітлера,йому так само по-хуй,як тому Кісільову.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:44 Ответить
Прикре самогубство, московського заробітчанина портнова, цьому приклад!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:09 Ответить
Потрібно його знищити як і решту кацапстанських підарасів!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:56 Ответить
 
 