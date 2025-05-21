371 дитина залишається в зоні примусової евакуації в Донецькій області

У зоні примусової евакуації в Донецькій області залишаються 273 родини, в яких виховується 371 дитина.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, складає 371 дитина із 273 сімей. Вони перебувають у 16 населених пунктах Донецької області", - зазначила Рижакова.

За її словами, найбільше залишається дітей у населених пунктах, де оголошена примусова евакуація, у Добропільській міській територіальній громаді, там зараз 98 дітей з 90 сімей, а також у Дружківській міській територіальній громаді, де 246 дітей зі 166 сімей.

Читайте: 13 загиблих цивільних та майже 2400 евакуйованих за тиждень, - Григоров про ситуацію на Сумщині

Представниця ОВА додала, що за минулий тиждень з Донеччини була евакуйована у примусовий спосіб 191 дитина зі 133 сімей, найбільше вивезли з Дружківської міської тергромади – 126 дітей з 80 родин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 2 тисячі людей залишаються в прифронтовому Покровську, - ОВА