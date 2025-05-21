371 ребенок остается в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
В зоне принудительной эвакуации в Донецкой области остаются 273 семьи, в которых воспитывается 371 ребенок.
Об этом на онлайн-брифинге сообщила и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОГА Юлия Рыжакова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество детей, подлежащих обязательной эвакуации принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, составляет 371 ребенок из 273 семей. Они находятся в 16 населенных пунктах Донецкой области", - отметила Рыжакова.
По ее словам, больше всего остается детей в населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация, в Добропольской городской территориальной громаде, там сейчас 98 детей из 90 семей, а также в Дружковской городской территориальной громаде, где 246 детей из 166 семей.
Представительница ОВА добавила, что за прошедшую неделю из Донецкой области был эвакуирован принудительно 191 ребенок из 133 семей, больше всего вывезли из Дружковской городской тергромады - 126 детей из 80 семей.
