Новини Співпраця Китаю та РФ
2 445 6

Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що Україну перестануть підтримувати, - Грем

Грем зустрівся з послом Китаю в США

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зустрівся з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Грем написав у Х.

Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.

Він наголосив на необхідності налагодження діалогу між США і Китаєм – такого, якого, за його словами, бракує у спілкуванні з російським лідером Володимиром Путіним.

"Поєднання припинення вогню з щирими переговорами може призвести до почесного і справедливого миру", – заявив Грем.

Водночас він попередив, що більшість у Сенаті США переконана: Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що США та їхні союзники врешті-решт припинять підтримку України. Такий розрахунок, за словами сенатора, є серйозною помилкою, яка може вплинути на Китай та інші держави, що продовжують підтримувати російську економіку, засновану на експорті нафти.

"Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", – підсумував Грем.

Нагадаємо,  у МЗС Китаю заперечили постачання зброї Росії або Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вже 81 сенатор став співавтором законопроєкту США щодо жорстких санкцій проти РФ, - Маркарова

Китай (4838) Грем Ліндсі (124) війна в Україні (5883)
Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що Україну перестануть підтримувати

У ***** ж немає таких підстав - ге ж, друзяки?
показати весь коментар
22.05.2025 07:24 Відповісти
На жаль все йде по плану пуйла. Єдина надія, що бог поскоріше забере мудрого рижого до себе у радники.
показати весь коментар
22.05.2025 07:36 Відповісти
А в чому він не правий?

- США уже його союзники. Трамп так точно його *****
- Орбан і Фіцо роблять все що можуть в ЕС

його тактика успішна
показати весь коментар
22.05.2025 07:44 Відповісти
Ну так сподівання ***** виправдовуються. Трампон злився в унітаз. А Грем поки що тільки язиком плеще.
показати весь коментар
22.05.2025 07:57 Відповісти
та ладно..
трампон сказав що хвуйло дуже бадає
прєкраснага міра
показати весь коментар
22.05.2025 08:04 Відповісти
це трампон
уникає
бо йому потрібен з хвуйлом бізнес
на крові України
показати весь коментар
22.05.2025 10:46 Відповісти
 
 