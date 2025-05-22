Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що Україну перестануть підтримувати, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зустрівся з послом Китаю в США Сє Феном. У ході перемовин обговорювалися глобальні питання, включно з двосторонньою торгівлею та війною Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Грем написав у Х.
Китайський дипломат нагадав про позицію Пекіна, яка з початку повномасштабного вторгнення передбачає досягнення миру шляхом діалогу. Сенатор Грем висловив згоду з такою концепцією.
Він наголосив на необхідності налагодження діалогу між США і Китаєм – такого, якого, за його словами, бракує у спілкуванні з російським лідером Володимиром Путіним.
"Поєднання припинення вогню з щирими переговорами може призвести до почесного і справедливого миру", – заявив Грем.
Водночас він попередив, що більшість у Сенаті США переконана: Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що США та їхні союзники врешті-решт припинять підтримку України. Такий розрахунок, за словами сенатора, є серйозною помилкою, яка може вплинути на Китай та інші держави, що продовжують підтримувати російську економіку, засновану на експорті нафти.
"Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", – підсумував Грем.
Нагадаємо, у МЗС Китаю заперечили постачання зброї Росії або Україні.
