Путин избегает настоящих мирных переговоров, надеясь, что Украину перестанут поддерживать, - Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм встретился с послом Китая в США Се Фэном. В ходе переговоров обсуждались глобальные вопросы, включая двустороннюю торговлю и войну России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в Х.

Китайский дипломат напомнил о позиции Пекина, которая с начала полномасштабного вторжения предполагает достижение мира путем диалога. Сенатор Грэм выразил согласие с такой концепцией.

Он отметил необходимость налаживания диалога между США и Китаем - такого, которого, по его словам, не хватает в общении с российским лидером Владимиром Путиным.

"Сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к почетному и справедливому миру", - заявил Грэм.

В то же время он предупредил, что большинство в Сенате США убеждено: Путин избегает настоящих мирных переговоров, надеясь, что США и их союзники в конце концов прекратят поддержку Украины. Такой расчет, по словам сенатора, является серьезной ошибкой, которая может повлиять на Китай и другие государства, продолжающие поддерживать российскую экономику, основанную на экспорте нефти.

"Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне", - подытожил Грэм.

Напомним, в МИД Китая отрицают поставки оружия России или Украине.

