РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Китая и РФ
2 445 6

Путин избегает настоящих мирных переговоров, надеясь, что Украину перестанут поддерживать, - Грем

Грэм встретился с послом Китая в США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм встретился с послом Китая в США Се Фэном. В ходе переговоров обсуждались глобальные вопросы, включая двустороннюю торговлю и войну России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в Х.

Китайский дипломат напомнил о позиции Пекина, которая с начала полномасштабного вторжения предполагает достижение мира путем диалога. Сенатор Грэм выразил согласие с такой концепцией.

Он отметил необходимость налаживания диалога между США и Китаем - такого, которого, по его словам, не хватает в общении с российским лидером Владимиром Путиным.

"Сочетание прекращения огня с искренними переговорами может привести к почетному и справедливому миру", - заявил Грэм.

В то же время он предупредил, что большинство в Сенате США убеждено: Путин избегает настоящих мирных переговоров, надеясь, что США и их союзники в конце концов прекратят поддержку Украины. Такой расчет, по словам сенатора, является серьезной ошибкой, которая может повлиять на Китай и другие государства, продолжающие поддерживать российскую экономику, основанную на экспорте нефти.

"Президент Трамп прав: пришло время положить конец этой бойне", - подытожил Грэм.

Напомним, в МИД Китая отрицают поставки оружия России или Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже 81 сенатор стал соавтором законопроекта США по жестким санкциям против РФ, - Маркарова

Автор: 

Китай (3138) Линдси Грэм (114) война в Украине (5841)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін уникає справжніх мирних переговорів, сподіваючись, що Україну перестануть підтримувати

У ***** ж немає таких підстав - ге ж, друзяки?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:24 Ответить
На жаль все йде по плану пуйла. Єдина надія, що бог поскоріше забере мудрого рижого до себе у радники.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:36 Ответить
А в чому він не правий?

- США уже його союзники. Трамп так точно його *****
- Орбан і Фіцо роблять все що можуть в ЕС

його тактика успішна
показать весь комментарий
22.05.2025 07:44 Ответить
Ну так сподівання ***** виправдовуються. Трампон злився в унітаз. А Грем поки що тільки язиком плеще.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:57 Ответить
та ладно..
трампон сказав що хвуйло дуже бадає
прєкраснага міра
показать весь комментарий
22.05.2025 08:04 Ответить
це трампон
уникає
бо йому потрібен з хвуйлом бізнес
на крові України
показать весь комментарий
22.05.2025 10:46 Ответить
 
 