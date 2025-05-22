За добу на фронті 144 боєзіткнення. Майже третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Армія РФ продовжує тиснути на Покровському напрямку. Він залишається найгарячішим - за добу там зупинено 54 штурми ворога. Загалом на фронті за добу зафіксовано 144 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб, залучив 2492 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5291 артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопіль – Донецької області; Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка – Запорізької області.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Ситуація на півдні та півночі

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 870 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.

