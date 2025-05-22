РУС
Боевые действия на Покровском направлении
303 1

За сутки на фронте 144 боестолкновения. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Армия РФ продолжает давить на Покровском направлении. Оно остается самым горячим - за сутки там остановлено 54 штурма врага. Всего на фронте за сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новополь - Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка - Запорожской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часова Яра и в сторону Предтечино.

Ситуация на фронте утром 22 мая

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Делиевки, Дружбы и Торецка.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ривнополь, Новополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Ситуация на фронте утром 22 мая

Ситуация на юге и севере

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 191 обстрел, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте утром 22 мая

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 105 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 99 единиц автомобильной техники оккупантов.

Торецькому може бути важливішим, ніж здається, і мати фундаментальний вплив на поле бою.
показать весь комментарий
23.05.2025 08:49 Ответить
 
 