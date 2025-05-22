За сутки на фронте 144 боестолкновения. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Армия РФ продолжает давить на Покровском направлении. Оно остается самым горячим - за сутки там остановлено 54 штурма врага. Всего на фронте за сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новополь - Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка - Запорожской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часова Яра и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Делиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ривнополь, Новополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Ситуация на юге и севере

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 191 обстрел, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 105 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 99 единиц автомобильной техники оккупантов.

