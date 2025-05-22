УКР
Зеленський провів розмову з прем’єром Греції Міцотакісом: Афіни сприятимуть тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, говорили про тиск на Росію і продовження підтримки України.

"Розповів про контакти з європейськими партнерами та Президентом Трампом. Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти Росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання Росії її закінчувати", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тому потрібен тиск, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський подякував Міцотакісу та всьому ЄС за 17-й пакет санкцій.

"Москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску. Звісно, важливо продовжувати підтримку України, нашої армії, власного оборонного виробництва та зміцнювати ППО. Дякуємо за готовність і надалі допомагати в захисті життів", - додав президент.

Також глава держави запросив взяти участь в саміті Україна – Південно-Східна Європа. Міцотакіс сказав, що приїде.

Читайте: З боку України все готово до початку переговорів щодо вступу до ЄС, - Зеленський

Топ коментарі
+5
оу,вони будуть тиснути? ба,приїхали греки - привезли цитрини ...
22.05.2025 12:48 Відповісти
22.05.2025 12:48 Відповісти
+2
Хитродупіті греки сприятимуть? З кущів будуть підбадьорувати?
22.05.2025 12:33 Відповісти
22.05.2025 12:33 Відповісти
+2
Оливкову олію , кацапам , чимось розбадяжать ...
22.05.2025 12:45 Відповісти
22.05.2025 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
22.05.2025 12:33 Відповісти
22.05.2025 12:45 Відповісти
Тиску ? Греки? ти ще позвони хамасу хрипате чмо.
22.05.2025 12:35 Відповісти
22.05.2025 12:35 Відповісти
З Мицотакісом побалакати? Це без сумніву перемога.
22.05.2025 12:41 Відповісти
22.05.2025 12:41 Відповісти
22.05.2025 12:48 Відповісти
Греки дожмуть! - хана кацапам
22.05.2025 12:53 Відповісти
22.05.2025 12:53 Відповісти
Дружити треба з хусітами, у них принаймі є балістика та гіперзвук. "Я представник відсталої країни дикунів та скоморохів на чолі з потужною еліткою дебілів, дайте нам немножко ракет".
22.05.2025 12:54 Відповісти
22.05.2025 12:54 Відповісти
Стосовно портнова Зеленський заяву вже зробив?
22.05.2025 12:57 Відповісти
22.05.2025 12:57 Відповісти
Китайська допомога кацапам переплюне усі тиски
22.05.2025 13:13 Відповісти
22.05.2025 13:13 Відповісти
Афіни сприятимуть тиску на РФ

***** напряглося...
22.05.2025 13:27 Відповісти
22.05.2025 13:27 Відповісти
Найвеличніший ще не на катався, не зі всіма ще сфоткпвся на прощання
22.05.2025 13:43 Відповісти
22.05.2025 13:43 Відповісти
Клован розмовляе, розмовляе. А теріторії здаемо, здаемо.
22.05.2025 14:07 Відповісти
22.05.2025 14:07 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
22.05.2025 16:02 Відповісти
22.05.2025 16:02 Відповісти
 
 