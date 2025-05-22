Зеленський провів розмову з прем’єром Греції Міцотакісом: Афіни сприятимуть тиску на РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, говорили про тиск на Росію і продовження підтримки України.

"Розповів про контакти з європейськими партнерами та Президентом Трампом. Цими днями багато дипломатичної роботи. Потрібні сильний тиск і додаткові санкції проти Росії. Нікому не треба пояснювати, що війна досі триває тільки через небажання Росії її закінчувати", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Міцотакісу та всьому ЄС за 17-й пакет санкцій.

"Москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску. Звісно, важливо продовжувати підтримку України, нашої армії, власного оборонного виробництва та зміцнювати ППО. Дякуємо за готовність і надалі допомагати в захисті життів", - додав президент.

Також глава держави запросив взяти участь в саміті Україна – Південно-Східна Європа. Міцотакіс сказав, що приїде.

