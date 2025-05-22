РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости
492 13

Зеленский провел разговор с премьером Греции Мицотакисом: Афины будут способствовать давлению на РФ

Зеленский и Кириакос Мицотакис провели беседу. Что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, говорили о давлении на Россию и продолжении поддержки Украины.

"Рассказал о контактах с европейскими партнерами и Президентом Трампом. В эти дни много дипломатической работы. Нужны сильное давление и дополнительные санкции против России. Никому не надо объяснять, что война до сих пор продолжается только из-за нежелания России ее заканчивать", - говорится в сообщении.

Смотрите: К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, поэтому нужно давление, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский поблагодарил Мицотакиса и весь ЕС за 17-й пакет санкций.

"Москва должна быть лишена всего, что позволяет финансировать убийства. Греция разделяет нашу позицию и будет способствовать усилению давления. Конечно, важно продолжать поддержку Украины, нашей армии, собственного оборонного производства и укреплять ПВО. Спасибо за готовность и в дальнейшем помогать в защите жизней", - добавил президент.

Также глава государства пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Мицотакис сказал, что приедет.

Читайте: Со стороны Украины все готово к началу переговоров о вступлении в ЕС, - Зеленский

Автор: 

Греция (732) Зеленский Владимир (21735)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
оу,вони будуть тиснути? ба,приїхали греки - привезли цитрини ...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:48 Ответить
+2
Хитродупіті греки сприятимуть? З кущів будуть підбадьорувати?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:33 Ответить
+2
Оливкову олію , кацапам , чимось розбадяжать ...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хитродупіті греки сприятимуть? З кущів будуть підбадьорувати?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:33 Ответить
Оливкову олію , кацапам , чимось розбадяжать ...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:45 Ответить
Тиску ? Греки? ти ще позвони хамасу хрипате чмо.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:35 Ответить
З Мицотакісом побалакати? Це без сумніву перемога.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:41 Ответить
оу,вони будуть тиснути? ба,приїхали греки - привезли цитрини ...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:48 Ответить
Греки дожмуть! - хана кацапам
показать весь комментарий
22.05.2025 12:53 Ответить
Дружити треба з хусітами, у них принаймі є балістика та гіперзвук. "Я представник відсталої країни дикунів та скоморохів на чолі з потужною еліткою дебілів, дайте нам немножко ракет".
показать весь комментарий
22.05.2025 12:54 Ответить
Стосовно портнова Зеленський заяву вже зробив?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:57 Ответить
Китайська допомога кацапам переплюне усі тиски
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
Афіни сприятимуть тиску на РФ

***** напряглося...
показать весь комментарий
22.05.2025 13:27 Ответить
Найвеличніший ще не на катався, не зі всіма ще сфоткпвся на прощання
показать весь комментарий
22.05.2025 13:43 Ответить
Клован розмовляе, розмовляе. А теріторії здаемо, здаемо.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:07 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
показать весь комментарий
22.05.2025 16:02 Ответить
 
 