Зеленский провел разговор с премьером Греции Мицотакисом: Афины будут способствовать давлению на РФ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, говорили о давлении на Россию и продолжении поддержки Украины.
"Рассказал о контактах с европейскими партнерами и Президентом Трампом. В эти дни много дипломатической работы. Нужны сильное давление и дополнительные санкции против России. Никому не надо объяснять, что война до сих пор продолжается только из-за нежелания России ее заканчивать", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Мицотакиса и весь ЕС за 17-й пакет санкций.
"Москва должна быть лишена всего, что позволяет финансировать убийства. Греция разделяет нашу позицию и будет способствовать усилению давления. Конечно, важно продолжать поддержку Украины, нашей армии, собственного оборонного производства и укреплять ПВО. Спасибо за готовность и в дальнейшем помогать в защите жизней", - добавил президент.
Также глава государства пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Мицотакис сказал, что приедет.
