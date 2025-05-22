УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини
402 6

Зеленський та лідерка Північної Македонії Сілановська-Давкова провели розмову

Зеленський говорив з президенткою Північної Македоніїї

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідеркою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України", - зазначив він.

Президент заявив, що готується саміт лідерів країн Південно-Східної Європи

"Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - додав Зеленський.

Відомо, що сьогодні Зеленський також провів розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президенткою Молдови Санду.

Читайте: Північна Македонія приєдналася до ініціативи зі створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні, - МЗС країни

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Македонія (117)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніхто вже не пуска на відпочинок, то хоча б побалакає, бідося
показати весь коментар
22.05.2025 13:56 Відповісти
Як же задовбав.
показати весь коментар
22.05.2025 13:59 Відповісти
оу!! то на черзі чергова потужна угода із ґарантування безпеки!! ну, можно спати спокійно...
показати весь коментар
22.05.2025 14:10 Відповісти
Ще з президентом Гондурасу забув побалакати
показати весь коментар
22.05.2025 15:25 Відповісти
як виглядає Найвеличнівшиве знають вже усі, вже аж очі болять.. чому на фото не Сілановська-Давкова, а знову оцЕ-зелене?
показати весь коментар
22.05.2025 15:30 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
22.05.2025 16:00 Відповісти
 
 