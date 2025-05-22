Зеленський та лідерка Північної Македонії Сілановська-Давкова провели розмову
Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідеркою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України", - зазначив він.
Президент заявив, що готується саміт лідерів країн Південно-Східної Європи
"Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - додав Зеленський.
Відомо, що сьогодні Зеленський також провів розмову із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президенткою Молдови Санду.
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