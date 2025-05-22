Зеленский и лидер Северной Македонии Силановская-Давкова провели беседу
Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Коротко проинформировал о нашей дипломатической работе для скорейшего достижения справедливого мира. Говорили также о координации шагов на пути к членству в ЕС. Спасибо за поддержку Украины", - отметил он.
Президент заявил, что готовится саммит лидеров стран Юго-Восточной Европы
"Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите", - добавил Зеленский.
Известно, что сегодня Зеленский также провел разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Молдовы Санду.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ukrainian Tarot
показать весь комментарий22.05.2025 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий22.05.2025 13:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Богатир
показать весь комментарий22.05.2025 14:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tetiana Koliesnikova
показать весь комментарий22.05.2025 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor koval #550777
показать весь комментарий22.05.2025 15:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олексій Макаренко #556074
показать весь комментарий22.05.2025 16:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль