Зеленский и лидер Северной Македонии Силановская-Давкова провели беседу

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко проинформировал о нашей дипломатической работе для скорейшего достижения справедливого мира. Говорили также о координации шагов на пути к членству в ЕС. Спасибо за поддержку Украины", - отметил он.

Президент заявил, что готовится саммит лидеров стран Юго-Восточной Европы

"Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите", - добавил Зеленский.

Известно, что сегодня Зеленский также провел разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Молдовы Санду.

Читайте: Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию спецтрибунала по преступлениям России в Украине, - МИД страны