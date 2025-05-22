РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10874 посетителя онлайн
Новости
428 6

Зеленский и лидер Северной Македонии Силановская-Давкова провели беседу

Зеленский говорил с президентом Северной Македонии

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко проинформировал о нашей дипломатической работе для скорейшего достижения справедливого мира. Говорили также о координации шагов на пути к членству в ЕС. Спасибо за поддержку Украины", - отметил он.

Президент заявил, что готовится саммит лидеров стран Юго-Восточной Европы

"Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите", - добавил Зеленский.

Известно, что сегодня Зеленский также провел разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Молдовы Санду.

Читайте: Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию спецтрибунала по преступлениям России в Украине, - МИД страны

Автор: 

Зеленский Владимир (21735) Македония (106)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніхто вже не пуска на відпочинок, то хоча б побалакає, бідося
показать весь комментарий
22.05.2025 13:56 Ответить
Як же задовбав.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:59 Ответить
оу!! то на черзі чергова потужна угода із ґарантування безпеки!! ну, можно спати спокійно...
показать весь комментарий
22.05.2025 14:10 Ответить
Ще з президентом Гондурасу забув побалакати
показать весь комментарий
22.05.2025 15:25 Ответить
як виглядає Найвеличнівшиве знають вже усі, вже аж очі болять.. чому на фото не Сілановська-Давкова, а знову оцЕ-зелене?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:30 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
показать весь комментарий
22.05.2025 16:00 Ответить
 
 