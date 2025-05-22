8500 засуджених долучилися до лав ЗСУ, ще близько 1500 заяв – на розгляді, - Мін’юст

Процес залучення засуджених до лав Збройних сил України триває. Станом на травень 8500 колишніх в'язнів вже вступили в українську армію.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв на розгляді зараз", - сказав посадовець.

За його словами, мобілізовані з-поміж засуджених воюють досить добре.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% засуджених, - Мін’юст

Серед бойових підрозділів існує великий попит на рекрутинг цієї категорії осіб, зазначив Пікалов.

Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% – за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% – за вбивства, а решта – за різні інші злочини.

Читайте також: Передавав ФСБ дані про ексв’язнів, які воюють в Силах оборони: СБУ затримала агента РФ на Київщині. ФОТОрепортаж

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон№11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.