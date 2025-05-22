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Новини Колишні засуджені в ЗСУ
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8500 засуджених долучилися до лав ЗСУ, ще близько 1500 заяв – на розгляді, - Мін’юст

Засуджені в ЗСУ: Мін’юст розповів скільки в’язнів долучилися

Процес залучення засуджених до лав Збройних сил України триває. Станом на травень 8500 колишніх в'язнів вже вступили в українську армію. 

Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв на розгляді зараз", - сказав посадовець.

За його словами, мобілізовані з-поміж засуджених воюють досить добре.

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Серед бойових підрозділів існує великий попит на рекрутинг цієї категорії осіб, зазначив Пікалов. 

Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% – за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% – за вбивства, а решта – за різні інші злочини.

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Мобілізація засуджених

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон№11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.

Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.

Автор: 

Мін’юст (1600) в’язні (336) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+5
А скільки з них одразу пішло в СЗЧ?
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22.05.2025 17:28
+3
не найкращі, але Громадяни України

.
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22.05.2025 17:43
+3
Так скільки повтікало ?!! Даних нема...
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22.05.2025 18:25
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За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв на розгляді зараз", - сказав посадовець.
Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув'язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта - за різні інші злочини.

Ну... то це еліта
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22.05.2025 17:25 Відповісти
не найкращі, але Громадяни України

.
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22.05.2025 17:43 Відповісти
Це серйозно? Вкрав, пограбував, вбив....і гордо пішов виконувати священний обов'язок по захисту Вітчизни?
А ще з орків ржали
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22.05.2025 18:25 Відповісти
А скільки з них одразу пішло в СЗЧ?
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22.05.2025 17:28 Відповісти
До речі - цікаве питання ...
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22.05.2025 18:23 Відповісти
Мабуть їх примусили
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22.05.2025 18:10 Відповісти
ще поплач, поплач....

.
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22.05.2025 18:13 Відповісти
Так скільки повтікало ?!! Даних нема...
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22.05.2025 18:25 Відповісти
Це військова таємниця
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22.05.2025 18:27 Відповісти
Половина корупцыонери, якы вже мабуть служать в тилу
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22.05.2025 18:59 Відповісти
УДО только за нетяжкие преступления. Источник: https://censor.net/ru/n3553765
около 6% - за убийства
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22.05.2025 19:28 Відповісти
Вбивства?😲🫣
Наче ж казали, що лише дрібні злочини?
Навіть не знаю...
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22.05.2025 22:14 Відповісти
 
 