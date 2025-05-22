8500 засуджених долучилися до лав ЗСУ, ще близько 1500 заяв – на розгляді, - Мін’юст
Процес залучення засуджених до лав Збройних сил України триває. Станом на травень 8500 колишніх в'язнів вже вступили в українську армію.
Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв на розгляді зараз", - сказав посадовець.
За його словами, мобілізовані з-поміж засуджених воюють досить добре.
Серед бойових підрозділів існує великий попит на рекрутинг цієї категорії осіб, зазначив Пікалов.
Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% – за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% – за вбивства, а решта – за різні інші злочини.
Мобілізація засуджених
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон№11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.
Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.
14 січня 2025 року Кабінет міністрів України затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік.
Уже понад 8 тис. колишніх засуджених, серед яких як чоловіки, так і жінки, долучилися до Збройних сил України.
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Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув'язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта - за різні інші злочини.
Ну... то це еліта
.
А ще з орків ржали
.
около 6% - за убийства
Наче ж казали, що лише дрібні злочини?
Навіть не знаю...