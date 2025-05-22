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Новости Бывшие осужденные в ВСУ
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8500 осужденных присоединились к рядам ВСУ, еще около 1500 заявлений – на рассмотрении, – Минюст

Осужденные в ВСУ: Минюст рассказал, сколько заключенных присоединились

Процесс привлечения осужденных в ряды Вооруженных сил Украины продолжается. По состоянию на май 8500 бывших заключенных уже вступили в украинскую армию.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот процесс (приобщение осужденных в ряды ВСУ - ред.) продолжается. По последним данным, 8500 осужденных вступили в ВСУ за год с начала действия соответствующего закона, еще примерно полторы тысячи заявлений на рассмотрении сейчас", - сказал чиновник.

По его словам, мобилизованные из числа осужденных воюют достаточно хорошо.

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Среди боевых подразделений существует большой спрос на рекрутинг этой категории лиц, отметил Пикалов.

Также он рассказал о преступлениях, за которые отбывали наказание осужденные: более половины были заключены за преступления имущественного характера, то есть кражи, разбой, грабежи, еще примерно 10% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, около 6% - за убийства, а остальные - за различные другие преступления.

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Мобилизация осужденных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

14 января 2025 года Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет.

Уже более 8 тыс. бывших осужденных, среди которых как мужчины, так и женщины, присоединились к Вооруженным силам Украины.

Автор: 

Минюст (1755) заключенные (513) ВСУ (6665)


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Топ комментарии
+5
А скільки з них одразу пішло в СЗЧ?
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22.05.2025 17:28
+3
не найкращі, але Громадяни України

.
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22.05.2025 17:43
+3
Так скільки повтікало ?!! Даних нема...
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22.05.2025 18:25
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За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв на розгляді зараз", - сказав посадовець.
Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув'язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта - за різні інші злочини.

Ну... то це еліта
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22.05.2025 17:25 Ответить
не найкращі, але Громадяни України

.
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22.05.2025 17:43 Ответить
Це серйозно? Вкрав, пограбував, вбив....і гордо пішов виконувати священний обов'язок по захисту Вітчизни?
А ще з орків ржали
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22.05.2025 18:25 Ответить
А скільки з них одразу пішло в СЗЧ?
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22.05.2025 17:28 Ответить
До речі - цікаве питання ...
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22.05.2025 18:23 Ответить
Мабуть їх примусили
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22.05.2025 18:10 Ответить
ще поплач, поплач....

.
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22.05.2025 18:13 Ответить
Так скільки повтікало ?!! Даних нема...
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22.05.2025 18:25 Ответить
Це військова таємниця
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22.05.2025 18:27 Ответить
Половина корупцыонери, якы вже мабуть служать в тилу
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22.05.2025 18:59 Ответить
УДО только за нетяжкие преступления. Источник: https://censor.net/ru/n3553765
около 6% - за убийства
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22.05.2025 19:28 Ответить
Вбивства?😲🫣
Наче ж казали, що лише дрібні злочини?
Навіть не знаю...
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22.05.2025 22:14 Ответить
 
 