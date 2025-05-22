8500 осужденных присоединились к рядам ВСУ, еще около 1500 заявлений – на рассмотрении, – Минюст

Процесс привлечения осужденных в ряды Вооруженных сил Украины продолжается. По состоянию на май 8500 бывших заключенных уже вступили в украинскую армию.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот процесс (приобщение осужденных в ряды ВСУ - ред.) продолжается. По последним данным, 8500 осужденных вступили в ВСУ за год с начала действия соответствующего закона, еще примерно полторы тысячи заявлений на рассмотрении сейчас", - сказал чиновник.

По его словам, мобилизованные из числа осужденных воюют достаточно хорошо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ряды ВСУ могут вступить до 30% осужденных, - Минюст

Среди боевых подразделений существует большой спрос на рекрутинг этой категории лиц, отметил Пикалов.

Также он рассказал о преступлениях, за которые отбывали наказание осужденные: более половины были заключены за преступления имущественного характера, то есть кражи, разбой, грабежи, еще примерно 10% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, около 6% - за убийства, а остальные - за различные другие преступления.

Читайте также: Передавал ФСБ данные об экс-заключенных, которые воюют в Силах обороны: СБУ задержала агента РФ на Киевщине. ФОТОрепортаж

Мобилизация осужденных

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

14 января 2025 года Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет.

Уже более 8 тыс. бывших осужденных, среди которых как мужчины, так и женщины, присоединились к Вооруженным силам Украины.