8500 осужденных присоединились к рядам ВСУ, еще около 1500 заявлений – на рассмотрении, – Минюст
Процесс привлечения осужденных в ряды Вооруженных сил Украины продолжается. По состоянию на май 8500 бывших заключенных уже вступили в украинскую армию.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот процесс (приобщение осужденных в ряды ВСУ - ред.) продолжается. По последним данным, 8500 осужденных вступили в ВСУ за год с начала действия соответствующего закона, еще примерно полторы тысячи заявлений на рассмотрении сейчас", - сказал чиновник.
По его словам, мобилизованные из числа осужденных воюют достаточно хорошо.
Среди боевых подразделений существует большой спрос на рекрутинг этой категории лиц, отметил Пикалов.
Также он рассказал о преступлениях, за которые отбывали наказание осужденные: более половины были заключены за преступления имущественного характера, то есть кражи, разбой, грабежи, еще примерно 10% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, около 6% - за убийства, а остальные - за различные другие преступления.
Мобилизация осужденных
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.
14 января 2025 года Кабинет министров Украины утвердил порядок постановки осужденных на воинский учет.
Уже более 8 тыс. бывших осужденных, среди которых как мужчины, так и женщины, присоединились к Вооруженным силам Украины.
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Також він розповів про злочини, за які відбували покарання засуджені: понад половину були ув'язнені за злочини майнового характеру, тобто крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта - за різні інші злочини.
Ну... то це еліта
.
А ще з орків ржали
.
около 6% - за убийства
Наче ж казали, що лише дрібні злочини?
Навіть не знаю...