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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наша позиція щодо вторгнення РФ в Україну з першого дня була дуже рішучою і чіткою, - міністр євроінтеграції Сербії Старович

Позиція сербії щодо війни РФ проти України

Міністр з європейської інтеграції Сербії Неманья Старович заявив, що його країна рішуче засуджує російську агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час візиту до Відня.

"Для нас це насамперед вираження нашої культури пам’яті. І щоразу, коли є тенденція розглядати це з політичної точки зору, ми мусимо підкреслити, що наша позиція щодо російського вторгнення в Україну з першого дня була дуже рішучою і чіткою, оскільки ми використовуємо кожну можливість, щоб засудити російську агресію", - сказав Старович, коментуючи візит президента Сербії Александара Вучича до Москви на парад 9 травня.

Також читайте: Відносини з режимом Путіна не можуть бути звичайними на тлі агресії проти України, - ЄС про візит Вучича до РФ 9 травня

Крім того, він зауважив, що Сербія надала Україні допомогу на суму близько 4 млн євро, "що перевищує внесок усіх інших країн Західних Балкан разом узятих".

Стосовно вступу до ЄС, за словами Старовича, Сербія прагне завершити всі необхідні реформи до кінця 2026 року, щоб повністю відповідати європейському законодавству.

Також читайте: Вучич після візиту до Москви заявив про бажання Сербії прискорити вступ до ЄС, - Reuters

Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

Автор: 

Сербія (374) війна в Україні (4507)


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КакЦапські шістки навчились брехати як самі какЦапи. Як же хочеться стати троянським конем в ЄС на додачу мадярам і словаком, посіпакам гітлера у 2-ій світовій.
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24.05.2025 20:00 Відповісти
"ми використовуємо кожну можливість, щоб засудити російську агресію", - сказав Старович, коментуючи візит президента Сербії Александара Вучича до Москви"

То це вучич у Москві засуджував агресію? А чому цього ніхто не почув?
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24.05.2025 20:02 Відповісти
Видно дуже напівкацапи хочуть до ЄС і грають на публіку. Але ж душею ви з ******.
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24.05.2025 20:02 Відповісти
Ну так, і ви до сих пір не змінили колінно-локтьову на щось інше
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24.05.2025 20:11 Відповісти
Балканская москва такая же "правдивая" как и оригинальная.
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24.05.2025 20:44 Відповісти
Ваша реакция была настолько решительная, что вы ездили лизать зад путину, объехав зигзагами пол мира.
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24.05.2025 20:59 Відповісти
Коли Порох з "ЄС" виступали з заявами "Виходьте на боротьбу! Треба показати кацапам, що ми об'єднана сила, і дамо рішучий відпір агресору" Потрібен чим більший спротив. Беріть в руки зброю, і боріться!", то Зельоні пірнули в бункер, і все, що від них було, це "Сидіть по домам! Це все на 2-3 дні, і все закінчиться". Напевно це "дуже рішуче і чітко".
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24.05.2025 21:15 Відповісти
 
 