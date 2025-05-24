Наша позиція щодо вторгнення РФ в Україну з першого дня була дуже рішучою і чіткою, - міністр євроінтеграції Сербії Старович

Міністр з європейської інтеграції Сербії Неманья Старович заявив, що його країна рішуче засуджує російську агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час візиту до Відня.

"Для нас це насамперед вираження нашої культури пам’яті. І щоразу, коли є тенденція розглядати це з політичної точки зору, ми мусимо підкреслити, що наша позиція щодо російського вторгнення в Україну з першого дня була дуже рішучою і чіткою, оскільки ми використовуємо кожну можливість, щоб засудити російську агресію", - сказав Старович, коментуючи візит президента Сербії Александара Вучича до Москви на парад 9 травня.

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Крім того, він зауважив, що Сербія надала Україні допомогу на суму близько 4 млн євро, "що перевищує внесок усіх інших країн Західних Балкан разом узятих".

Стосовно вступу до ЄС, за словами Старовича, Сербія прагне завершити всі необхідні реформи до кінця 2026 року, щоб повністю відповідати європейському законодавству.

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Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.