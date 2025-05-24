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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наша позиция относительно вторжения РФ в Украину с первого дня была очень решительной и четкой, - министр евроинтеграции Сербии Старович

Позиция Сербии по войне РФ против Украины

Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что его страна решительно осуждает российскую агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время визита в Вену.

"Для нас это, прежде всего, - выражение нашей культуры памяти. И каждый раз, когда есть тенденция рассматривать это с политической точки зрения, мы должны подчеркнуть, что наша позиция относительно российского вторжения в Украину с первого дня была очень решительной и четкой, поскольку мы используем каждую возможность, чтобы осудить российскую агрессию", - сказал Старович, комментируя визит президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад 9 мая.

Также читайте: Отношения с режимом Путина не могут быть обычными на фоне агрессии против Украины, - ЕС о визите Вучича в РФ 9 мая

Кроме того, он отметил, что Сербия предоставила Украине помощь на сумму около 4 млн евро, "что превышает вклад всех других стран Западных Балкан вместе взятых".

Относительно вступления в ЕС, по словам Старовича, Сербия стремится завершить все необходимые реформы до конца 2026 года, чтобы полностью соответствовать европейскому законодательству.

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Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

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Сербия (395) война в Украине (4468)


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КакЦапські шістки навчились брехати як самі какЦапи. Як же хочеться стати троянським конем в ЄС на додачу мадярам і словаком, посіпакам гітлера у 2-ій світовій.
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24.05.2025 20:00 Ответить
"ми використовуємо кожну можливість, щоб засудити російську агресію", - сказав Старович, коментуючи візит президента Сербії Александара Вучича до Москви"

То це вучич у Москві засуджував агресію? А чому цього ніхто не почув?
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24.05.2025 20:02 Ответить
Видно дуже напівкацапи хочуть до ЄС і грають на публіку. Але ж душею ви з ******.
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24.05.2025 20:02 Ответить
Ну так, і ви до сих пір не змінили колінно-локтьову на щось інше
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24.05.2025 20:11 Ответить
Балканская москва такая же "правдивая" как и оригинальная.
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24.05.2025 20:44 Ответить
Ваша реакция была настолько решительная, что вы ездили лизать зад путину, объехав зигзагами пол мира.
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24.05.2025 20:59 Ответить
Коли Порох з "ЄС" виступали з заявами "Виходьте на боротьбу! Треба показати кацапам, що ми об'єднана сила, і дамо рішучий відпір агресору" Потрібен чим більший спротив. Беріть в руки зброю, і боріться!", то Зельоні пірнули в бункер, і все, що від них було, це "Сидіть по домам! Це все на 2-3 дні, і все закінчиться". Напевно це "дуже рішуче і чітко".
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24.05.2025 21:15 Ответить
 
 