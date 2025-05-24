Наша позиция относительно вторжения РФ в Украину с первого дня была очень решительной и четкой, - министр евроинтеграции Сербии Старович
Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что его страна решительно осуждает российскую агрессию против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время визита в Вену.
"Для нас это, прежде всего, - выражение нашей культуры памяти. И каждый раз, когда есть тенденция рассматривать это с политической точки зрения, мы должны подчеркнуть, что наша позиция относительно российского вторжения в Украину с первого дня была очень решительной и четкой, поскольку мы используем каждую возможность, чтобы осудить российскую агрессию", - сказал Старович, комментируя визит президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад 9 мая.
Кроме того, он отметил, что Сербия предоставила Украине помощь на сумму около 4 млн евро, "что превышает вклад всех других стран Западных Балкан вместе взятых".
Относительно вступления в ЕС, по словам Старовича, Сербия стремится завершить все необходимые реформы до конца 2026 года, чтобы полностью соответствовать европейскому законодательству.
Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То це вучич у Москві засуджував агресію? А чому цього ніхто не почув?