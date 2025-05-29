Схеми ядерних баз Росії опинилися у відкритому доступі, - розслідування

Протягом останніх років Росія масштабно інвестує в комплексну модернізацію ядерних об'єктів в Оренбурзькій області. Для цього, зокрема, використовується продукція західних компаній.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Danwatch і видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Так, автори виявили понад 2 млн документів щодо об'єктів у публічній базі тендерів на держзакупівлі. У документах - повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ніколи не відмовляться від "ядерної парасольки" над Європою, - прем’єр Литви Палуцкас

Danwatch детально описує базу Ракетних військ стратегічного призначення у районі містечка Ясний. За словами Кремля, там розміщено гіперзвукову ракету "Авангард" - одну з найновіших систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що застосовувалися при цьому. Там також є схеми приміщень - від туалетів до їдалень та підземних тунелів.

Також у мережі опинилися дані про IT-системи, розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, електрообладнання та комунальні системи.





Вдалося дізнатися деталі, зокрема написи на плакатах стін: "Стоп! Розвернутися! Заборонена зона!", "Військова присяга" та "Правила догляду за взуттям".

Також читайте: Росія може застосувати ядерну зброю проти супутників у космосі, - Рютте

Автори розслідування також дізналися про те, які тренажери та інвентар використовують солдати, і з'ясували, що ті у вільний час грають у шахи та шашки.

"Ці матеріали – найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки", – каже Філіп Інгрем, командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії.

Також журналісти дійшли висновку, що деякі об'єкти були оснащені новою сенсорною технологією і вдосконаленими захисними пристроями. Наприклад, бункери, в яких стоять системи "Авангард", тепер краще захищені і виготовлені з більш якісних матеріалів.

Читайте також: Росія може створити супутник із ядерною зброєю, - розвідка США

Відомо, що росіяни використовували будівельну продукцію західного виробництва для модернізації - цемент, гіпс, клеї, а також матеріали для ізоляції та звукоізоляції. Найбільший попит мали товари німецької компанії Knauf. Постачання йде в обхід санкцій.

Данський експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен назвав витік документів "абсолютно неймовірним", зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є ризик того, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України, - розвідка США