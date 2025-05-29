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Новини Ядерна зброя Схеми ядерних баз Росії
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Схеми ядерних баз Росії опинилися у відкритому доступі, - розслідування

Ядерні бази Росії. У мережу потрапили документи

Протягом останніх років Росія масштабно інвестує в комплексну модернізацію ядерних об'єктів в Оренбурзькій області. Для цього, зокрема, використовується продукція західних компаній.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Danwatch і видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Так, автори виявили понад 2 млн документів щодо об'єктів у публічній базі тендерів на держзакупівлі. У документах - повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

Ядерні бази Росії. У мережу потрапили документи

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Danwatch детально описує базу Ракетних військ стратегічного призначення у районі містечка Ясний. За словами Кремля, там розміщено гіперзвукову ракету "Авангард" - одну з найновіших систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що застосовувалися при цьому. Там також є схеми приміщень - від туалетів до їдалень та підземних тунелів.

Також у мережі опинилися дані про IT-системи, розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, електрообладнання та комунальні системи. 

Ядерні бази Росії. У мережу потрапили документи
Ядерні бази Росії. У мережу потрапили документи

Вдалося дізнатися деталі, зокрема написи на плакатах стін: "Стоп! Розвернутися! Заборонена зона!", "Військова присяга" та "Правила догляду за взуттям".

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Автори розслідування також дізналися про те, які тренажери та інвентар використовують солдати, і з'ясували, що ті у вільний час грають у шахи та шашки.

"Ці матеріали – найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки", – каже Філіп Інгрем, командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії.

Також журналісти дійшли висновку, що деякі об'єкти були оснащені новою сенсорною технологією і вдосконаленими захисними пристроями. Наприклад, бункери, в яких стоять системи "Авангард", тепер краще захищені і виготовлені з більш якісних матеріалів.

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Відомо, що росіяни використовували будівельну продукцію західного виробництва для модернізації - цемент, гіпс, клеї, а також матеріали для ізоляції та звукоізоляції. Найбільший попит мали товари німецької компанії Knauf. Постачання йде в обхід санкцій.

Данський експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен назвав витік документів "абсолютно неймовірним", зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.

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Автор: 

росія (65925) ядерна зброя (1166)


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Топ коментарі
+4
Хороший злив )
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29.05.2025 09:19
+3
ну, з'явилися, і шо?
кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
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29.05.2025 09:21
+3
Для утеплення цоколя використовується екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм - такої інформації в місцевих Скорцені ще не було.
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29.05.2025 09:31
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Хороший злив )
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29.05.2025 09:19 Відповісти
Самі злили,щоб похизуватись своєю Авангардною цюцюркою.
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29.05.2025 12:49 Відповісти
Ну розташування неядерних баз вже давно відоме, а толку)
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29.05.2025 09:20 Відповісти
Всі знають де базуються ТУ95, ТУ-160, звідки вони вилітають і де поповнюють ракети.
Нічого зробити не можуть чи не хочуть, щоб Кочна Заспа не постаждала чи найсонцесяйнійший
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29.05.2025 09:37 Відповісти
Там скоріше шоб якийсь Єлисейський палац не постраждав)
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29.05.2025 09:42 Відповісти
ну, з'явилися, і шо?
кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
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29.05.2025 09:21 Відповісти
Для утеплення цоколя використовується екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм - такої інформації в місцевих Скорцені ще не було.
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29.05.2025 09:31 Відповісти
Він хоч і заявлений як самозгасаючий, горить насправді добряче (особливо коли в тендерах намахлювали з матеріалами).
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29.05.2025 09:34 Відповісти
Ну шоб шось не вкрали то це навряд)
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29.05.2025 09:44 Відповісти
Схеми ясні
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29.05.2025 09:22 Відповісти
"...є схеми приміщень - від туалетів до їдалень..."

По ходу, це самі вразливі місця !
Забив каналізацію і кацапи будуть або їсти гавно, або тонути у ньому ....
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29.05.2025 09:28 Відповісти
Точність ******** західних ракет/бомб - метрова. На відміну від засрашинських, з кілометровою точністю.

А отже, принципово, є різниця:
- використовувати ракети/бомби великої потужності для "знести все, аби тільки влучила хоч у щось", з відповідними великими засобами доставки (як це робить засрашка, в якої для ракет Х-101 на озброєнні є лише пару десятків носіїв (Ту-160 та Ту-95), ще совкового виробництва, з майже в 0 виробленим ресурсом;
- використовувати ракети/бомби невеликої/середньої потужності, для "влучити в генераторний відсік або відсік керування", з невеликими/середніми засобами доставки (як це робить весь західний світ, в якого для високоточних бомб JDAM/GBU використовуються, наприклад, F-16, яких тільки вироблено 4500 штук, а загалом рахунок "сумісних" літаків йде на десятки типів і кількість машин, що можуть нести ці бомби і аналогічні ракети йде на десятки тисяч, включно з модернізованими МіГ-29).
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29.05.2025 23:02 Відповісти
у вуличному сортірі важкувато забити каналізацію
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30.05.2025 09:30 Відповісти
Треба було по-православному, на кульманахъ.
Жижиталізація - зло. Кацап, викинь комп'ютер - врятуй родіну!
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29.05.2025 09:32 Відповісти
Типовий вкид- залякування від маніяка" тримайте мене семеро".
Щось пішло в бункерного не за планом?
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29.05.2025 09:34 Відповісти
китайцям ще 20 років тому це все було відомо
мало того, у них є всі наведення на ці цілі,
щоб рашка за 2 хвилини перетворилась
в кучку радіоактивного попелу.
От з ким уйло ніколи сперечатись не буде.
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29.05.2025 09:51 Відповісти
незабаром в відкритому доступі з'явиться схема ************ "жовтого чемоданчика" з дід житального ключами ))
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29.05.2025 09:52 Відповісти
Цій новині років 6. Як у мордорі почали залучати до розпилу будівництва військових обєктів цивільні структури - одразу в інеті з'явились схеми прокладки оптоволокна, живлення, креслення, а головне - це співставлення конкретних об'єктів із їх армійськими шифрами! І тепер НАТО не потрібно ламати голову - що стоїть за конкретним шифром і навіщо туди тягнуть оптику...
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29.05.2025 09:57 Відповісти
Вважаю це навмисним зливом свинособак,це ще один спосіб залякування заходу ядеркою
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29.05.2025 09:59 Відповісти
а схема бункеру під ямантао часом не витекла?
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29.05.2025 10:28 Відповісти
Бомба тут же наступил в собачью какашку.
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29.05.2025 13:10 Відповісти
 
 