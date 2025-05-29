Схеми ядерних баз Росії опинилися у відкритому доступі, - розслідування
Протягом останніх років Росія масштабно інвестує в комплексну модернізацію ядерних об'єктів в Оренбурзькій області. Для цього, зокрема, використовується продукція західних компаній.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту Danwatch і видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Так, автори виявили понад 2 млн документів щодо об'єктів у публічній базі тендерів на держзакупівлі. У документах - повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.
Danwatch детально описує базу Ракетних військ стратегічного призначення у районі містечка Ясний. За словами Кремля, там розміщено гіперзвукову ракету "Авангард" - одну з найновіших систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що застосовувалися при цьому. Там також є схеми приміщень - від туалетів до їдалень та підземних тунелів.
Також у мережі опинилися дані про IT-системи, розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, електрообладнання та комунальні системи.
Вдалося дізнатися деталі, зокрема написи на плакатах стін: "Стоп! Розвернутися! Заборонена зона!", "Військова присяга" та "Правила догляду за взуттям".
Автори розслідування також дізналися про те, які тренажери та інвентар використовують солдати, і з'ясували, що ті у вільний час грають у шахи та шашки.
"Ці матеріали – найвищий рівень розвідки. Ви можете знайти вразливе місце для атаки", – каже Філіп Інгрем, командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії.
Також журналісти дійшли висновку, що деякі об'єкти були оснащені новою сенсорною технологією і вдосконаленими захисними пристроями. Наприклад, бункери, в яких стоять системи "Авангард", тепер краще захищені і виготовлені з більш якісних матеріалів.
Відомо, що росіяни використовували будівельну продукцію західного виробництва для модернізації - цемент, гіпс, клеї, а також матеріали для ізоляції та звукоізоляції. Найбільший попит мали товари німецької компанії Knauf. Постачання йде в обхід санкцій.
Данський експерт з ядерної зброї Ганс Крістенсен назвав витік документів "абсолютно неймовірним", зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого зробити не можуть чи не хочуть, щоб Кочна Заспа не постаждала чи найсонцесяйнійший
кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
По ходу, це самі вразливі місця !
Забив каналізацію і кацапи будуть або їсти гавно, або тонути у ньому ....
А отже, принципово, є різниця:
- використовувати ракети/бомби великої потужності для "знести все, аби тільки влучила хоч у щось", з відповідними великими засобами доставки (як це робить засрашка, в якої для ракет Х-101 на озброєнні є лише пару десятків носіїв (Ту-160 та Ту-95), ще совкового виробництва, з майже в 0 виробленим ресурсом;
- використовувати ракети/бомби невеликої/середньої потужності, для "влучити в генераторний відсік або відсік керування", з невеликими/середніми засобами доставки (як це робить весь західний світ, в якого для високоточних бомб JDAM/GBU використовуються, наприклад, F-16, яких тільки вироблено 4500 штук, а загалом рахунок "сумісних" літаків йде на десятки типів і кількість машин, що можуть нести ці бомби і аналогічні ракети йде на десятки тисяч, включно з модернізованими МіГ-29).
Жижиталізація - зло. Кацап, викинь комп'ютер - врятуй родіну!
Щось пішло в бункерного не за планом?
мало того, у них є всі наведення на ці цілі,
щоб рашка за 2 хвилини перетворилась
в кучку радіоактивного попелу.
От з ким уйло ніколи сперечатись не буде.
розпилубудівництва військових обєктів цивільні структури - одразу в інеті з'явились схеми прокладки оптоволокна, живлення, креслення, а головне - це співставлення конкретних об'єктів із їх армійськими шифрами! І тепер НАТО не потрібно ламати голову - що стоїть за конкретним шифром і навіщо туди тягнуть оптику...