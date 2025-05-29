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Новости Ядерное оружие Схемы ядерных баз России
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Схемы ядерных баз России оказались в открытом доступе, - расследование

Ядерные базы России. В сеть попали документы

В последние годы Россия масштабно инвестирует в комплексную модернизацию ядерных объектов в Оренбургской области. Для этого, в частности, используется продукция западных компаний.

Об этом говорится в расследовании проекта Danwatch и издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Так, авторы обнаружили более 2 млн документов по объектам в публичной базе тендеров на госзакупки. В документах - полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный.

Ядерные базы России. В сеть попали документы

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Danwatch подробно описывает базу Ракетных войск стратегического назначения в районе городка Ясный. По словам Кремля, там размещена гиперзвуковая ракета "Авангард" - одна из новейших систем доставки ядерного оружия. В доступе оказались полные документы о строительстве базы и материалы, которые применялись при этом. Там также есть схемы помещений - от туалетов до столовых и подземных тоннелей.

Также в сети оказались данные об IT-системах, расположении камер, датчиков, внешних ограждений, сигнализации, электрооборудовании и коммунальных системах.

Ядерные базы России. В сеть попали документы
Ядерные базы России. В сеть попали документы

Удалось узнать детали, в частности надписи на плакатах стен: "Стоп! Развернуться! Запретная зона!", "Военная присяга" и "Правила ухода за обувью".

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Авторы расследования также узнали о том, какие тренажеры и инвентарь используют солдаты, и выяснили, что те в свободное время играют в шахматы и шашки.

"Эти материалы - самый высокий уровень разведки. Вы можете найти уязвимое место для атаки", - говорит Филип Ингрэм, командир 1-го батальона военной разведки британской армии.

Также журналисты пришли к выводу, что некоторые объекты были оснащены новой сенсорной технологией и усовершенствованными защитными устройствами. Например, бункеры, в которых стоят системы "Авангард", теперь лучше защищены и изготовлены из более качественных материалов.

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Известно, что россияне использовали строительную продукцию западного производства для модернизации - цемент, гипс, клеи, а также материалы для изоляции и звукоизоляции. Наибольшим спросом пользовались товары немецкой компании Knauf. Поставки идут в обход санкций.

Датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен назвал утечку документов "совершенно невероятной", отмечая, что ранее они не видели ничего подобного в открытом доступе.

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Автор: 

россия (96057) ядерное оружие (1347)


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Топ комментарии
+4
Хороший злив )
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29.05.2025 09:19
+2
ну, з'явилися, і шо?
кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
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29.05.2025 09:21
+2
Для утеплення цоколя використовується екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм - такої інформації в місцевих Скорцені ще не було.
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29.05.2025 09:31
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Хороший злив )
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29.05.2025 09:19 Ответить
Ну розташування неядерних баз вже давно відоме, а толку)
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29.05.2025 09:20 Ответить
Всі знають де базуються ТУ95, ТУ-160, звідки вони вилітають і де поповнюють ракети.
Нічого зробити не можуть чи не хочуть, щоб Кочна Заспа не постаждала чи найсонцесяйнійший
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29.05.2025 09:37 Ответить
Там скоріше шоб якийсь Єлисейський палац не постраждав)
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29.05.2025 09:42 Ответить
ну, з'явилися, і шо?
кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
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29.05.2025 09:21 Ответить
Для утеплення цоколя використовується екструзійний пінополістирол товщиною 100 мм - такої інформації в місцевих Скорцені ще не було.
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29.05.2025 09:31 Ответить
Він хоч і заявлений як самозгасаючий, горить насправді добряче (особливо коли в тендерах намахлювали з матеріалами).
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29.05.2025 09:34 Ответить
Ну шоб шось не вкрали то це навряд)
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29.05.2025 09:44 Ответить
Схеми ясні
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29.05.2025 09:22 Ответить
"...є схеми приміщень - від туалетів до їдалень..."

По ходу, це самі вразливі місця !
Забив каналізацію і кацапи будуть або їсти гавно, або тонути у ньому ....
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29.05.2025 09:28 Ответить
Треба було по-православному, на кульманахъ.
Жижиталізація - зло. Кацап, викинь комп'ютер - врятуй родіну!
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29.05.2025 09:32 Ответить
Типовий вкид- залякування від маніяка" тримайте мене семеро".
Щось пішло в бункерного не за планом?
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29.05.2025 09:34 Ответить
китайцям ще 20 років тому це все було відомо
мало того, у них є всі наведення на ці цілі,
щоб рашка за 2 хвилини перетворилась
в кучку радіоактивного попелу.
От з ким уйло ніколи сперечатись не буде.
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29.05.2025 09:51 Ответить
незабаром в відкритому доступі з'явиться схема ************ "жовтого чемоданчика" з дід житального ключами ))
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29.05.2025 09:52 Ответить
Цій новині років 6. Як у мордорі почали залучати до розпилу будівництва військових обєктів цивільні структури - одразу в інеті з'явились схеми прокладки оптоволокна, живлення, креслення, а головне - це співставлення конкретних об'єктів із їх армійськими шифрами! І тепер НАТО не потрібно ламати голову - що стоїть за конкретним шифром і навіщо туди тягнуть оптику...
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29.05.2025 09:57 Ответить
Вважаю це навмисним зливом свинособак,це ще один спосіб залякування заходу ядеркою
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29.05.2025 09:59 Ответить
а схема бункеру під ямантао часом не витекла?
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29.05.2025 10:28 Ответить
 
 