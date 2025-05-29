Схемы ядерных баз России оказались в открытом доступе, - расследование
В последние годы Россия масштабно инвестирует в комплексную модернизацию ядерных объектов в Оренбургской области. Для этого, в частности, используется продукция западных компаний.
Об этом говорится в расследовании проекта Danwatch и издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Так, авторы обнаружили более 2 млн документов по объектам в публичной базе тендеров на госзакупки. В документах - полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный.
Danwatch подробно описывает базу Ракетных войск стратегического назначения в районе городка Ясный. По словам Кремля, там размещена гиперзвуковая ракета "Авангард" - одна из новейших систем доставки ядерного оружия. В доступе оказались полные документы о строительстве базы и материалы, которые применялись при этом. Там также есть схемы помещений - от туалетов до столовых и подземных тоннелей.
Также в сети оказались данные об IT-системах, расположении камер, датчиков, внешних ограждений, сигнализации, электрооборудовании и коммунальных системах.
Удалось узнать детали, в частности надписи на плакатах стен: "Стоп! Развернуться! Запретная зона!", "Военная присяга" и "Правила ухода за обувью".
Авторы расследования также узнали о том, какие тренажеры и инвентарь используют солдаты, и выяснили, что те в свободное время играют в шахматы и шашки.
"Эти материалы - самый высокий уровень разведки. Вы можете найти уязвимое место для атаки", - говорит Филип Ингрэм, командир 1-го батальона военной разведки британской армии.
Также журналисты пришли к выводу, что некоторые объекты были оснащены новой сенсорной технологией и усовершенствованными защитными устройствами. Например, бункеры, в которых стоят системы "Авангард", теперь лучше защищены и изготовлены из более качественных материалов.
Известно, что россияне использовали строительную продукцию западного производства для модернизации - цемент, гипс, клеи, а также материалы для изоляции и звукоизоляции. Наибольшим спросом пользовались товары немецкой компании Knauf. Поставки идут в обход санкций.
Датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен назвал утечку документов "совершенно невероятной", отмечая, что ранее они не видели ничего подобного в открытом доступе.
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кому потрібно, знали завжди.
а, тут рожевому пластиліновому бидлу вкидають, якусь тупу смажену ***** і бидло візжить від щастя?
По ходу, це самі вразливі місця !
Забив каналізацію і кацапи будуть або їсти гавно, або тонути у ньому ....
Жижиталізація - зло. Кацап, викинь комп'ютер - врятуй родіну!
Щось пішло в бункерного не за планом?
мало того, у них є всі наведення на ці цілі,
щоб рашка за 2 хвилини перетворилась
в кучку радіоактивного попелу.
От з ким уйло ніколи сперечатись не буде.
розпилубудівництва військових обєктів цивільні структури - одразу в інеті з'явились схеми прокладки оптоволокна, живлення, креслення, а головне - це співставлення конкретних об'єктів із їх армійськими шифрами! І тепер НАТО не потрібно ламати голову - що стоїть за конкретним шифром і навіщо туди тягнуть оптику...