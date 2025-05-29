Ворог нарощує сили та готується до широкомасштабного наступу на Сіверськ, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські окупанти укомплектували свої сили на дуже високому рівні й нарощують зусилля для захоплення населеного пункту Сіверськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі Еспресо повідомив начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

Бригада "Рубіж" продовжує виконувати свої завдання на Сіверському напрямку. Наразі ситуація, як ніколи, складна. Противник нарощує свої зусилля зі спроб захопити населений пункт Сіверськ. Ворог укріплює свої позиції та готується до широкомасштабного наступу щодня. Свої наступальні дії мінімального характеру він здійснює щоденно", – наголосив Пантьо.

За словами начальника секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж", противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні.

"Невідомо, як сьогодні діятиме ворог – це може бути техніка, автомобіль, мотоцикл або піше висування. За даними розвідки, наразі противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні. У нього достатньо особового складу, а також зброї, техніки й боєприпасів. Щодня ворог намагається невеликими групами штурмувати наші позиції. Працювати зараз важко", – додав Пантьо.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби на Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

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