Враг наращивает силы и готовится к широкомасштабному наступлению на Северск, - бригада НГУ "Рубеж"

Российские оккупанты укомплектовали свои силы на очень высоком уровне и наращивают усилия для захвата населенного пункта Северск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире Еспресо сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

Бригада "Рубеж" продолжает выполнять свои задачи на Северском направлении. Сейчас ситуация, как никогда, сложная. Противник наращивает свои усилия по попыткам захватить населенный пункт Северск. Враг укрепляет свои позиции и готовится к широкомасштабному наступлению ежедневно. Свои наступательные действия минимального характера он осуществляет ежедневно", - подчеркнул Пантьо.

По словам начальника секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж", противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне.

"Неизвестно, как сегодня будет действовать враг - это может быть техника, автомобиль, мотоцикл или пешее выдвижение. По данным разведки, сейчас противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне. У него достаточно личного состава, а также оружия, техники и боеприпасов. Ежедневно враг пытается небольшими группами штурмовать наши позиции. Работать сейчас тяжело", - добавил Пантьо.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Северском направлении Силы обороны успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

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