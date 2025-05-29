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Новости Боевые действия на Северском направлении
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Враг наращивает силы и готовится к широкомасштабному наступлению на Северск, - бригада НГУ "Рубеж"

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

Российские оккупанты укомплектовали свои силы на очень высоком уровне и наращивают усилия для захвата населенного пункта Северск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире Еспресо сообщил начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

Бригада "Рубеж" продолжает выполнять свои задачи на Северском направлении. Сейчас ситуация, как никогда, сложная. Противник наращивает свои усилия по попыткам захватить населенный пункт Северск. Враг укрепляет свои позиции и готовится к широкомасштабному наступлению ежедневно. Свои наступательные действия минимального характера он осуществляет ежедневно", - подчеркнул Пантьо.

По словам начальника секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж", противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне.

"Неизвестно, как сегодня будет действовать враг - это может быть техника, автомобиль, мотоцикл или пешее выдвижение. По данным разведки, сейчас противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне. У него достаточно личного состава, а также оружия, техники и боеприпасов. Ежедневно враг пытается небольшими группами штурмовать наши позиции. Работать сейчас тяжело", - добавил Пантьо.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Северском направлении Силы обороны успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

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Автор: 

Донецкая область (9929) боевые действия (4264) Бахмутский район (464) Северск (107) война в Украине (4523)


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Потрібно їх випередити і вдарити по них першими щоб зірвати усі їхні плани!
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29.05.2025 13:53 Ответить
"Працювати зараз важко", - додав Пантьо. Джерело: https://censor.net/ua/n3555016
А було легко?
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29.05.2025 14:00 Ответить
А це ще чого? Курвськ від Сіверська далеченько, та й навіть блєтгород неблизько.
Чим наш клованчик спромігся на тому напрямку русню роздратувати?
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29.05.2025 14:11 Ответить
 
 