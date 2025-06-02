Єврокомісія про спецоперацію СБУ "Павутина": Україна захищається від агресії РФ відповідно до Статуту ООН

У Європейській комісії заявили, що не коментуватимуть проведену СБУ 1 червня спецоперацію, коли було завдано ударів по російських авіабазах, наголосивши, що Україна захищається відповідно до Статуту ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні на брифінгу у Брюсселі.

Так, на прохання журналістів прокоментувати вчорашні удари українських дронів по літаках стратегічної авіації РФ речник заявив: "Це не наша справа - коментувати будь-яку стратегію на полі бою. Що ми можемо сказати – що Україна захищається відповідно до Статуту ООН від російської агресивної війни".

Щодо сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі представників України і Росії Ануар Ель Ануні зауважив, що ЄС підтримує всі дипломатичні зусилля з досягнення справедливого, всеосяжного й тривалого миру в Україні.

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"Це відповідає міжнародному праву й Статуту ООН. Ми будемо надалі працювати разом з Україною, підтримувати її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. При цьому ми враховуємо, що це справа України – вирішувати, якими можуть бути умови для мирних переговорів", - додав він.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була уражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".