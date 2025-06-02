Еврокомиссия о спецоперации СБУ "Павутина": Украина защищается от агрессии РФ в соответствии с Уставом ООН

В Европейской комиссии заявили, что не будут комментировать проведенную СБУ 1 июня спецоперацию, когда были нанесены удары по российским авиабазам, подчеркнув, что Украина защищается в соответствии с Уставом ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни на брифинге в Брюсселе.

Так, на просьбу журналистов прокомментировать вчерашние удары украинских дронов по самолетам стратегической авиации РФ спикер заявил: "Это не наше дело - комментировать любую стратегию на поле боя. Что мы можем сказать - что Украина защищается в соответствии с Уставом ООН от российской агрессивной войны".

Относительно сегодняшней встречи в Стамбуле представителей Украины и России Ануар Эль Ануни отметил, что ЕС поддерживает все дипломатические усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего и длительного мира в Украине.

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"Это соответствует международному праву и Уставу ООН. Мы будем в дальнейшем работать вместе с Украиной, поддерживать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность. При этом мы учитываем, что это дело Украины - решать, какими могут быть условия для мирных переговоров", - добавил он.

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина", составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".