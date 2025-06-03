ФСБ РФ повідомила про затримання агента СБУ, який "виготовив бомбу для вчинення теракту" в Криму

В тимчасово окупованому Криму затримано нібито агента українських спецслужб, який за завданням СБУ зібрав бомбу і помістив її у схованку в Севастополі для "вчинення теракту".

Як передає Цензор.НЕТ, ФСБ РФ цитують росЗМІ.

Російська ФСБ повідомила про затримання жителя Феодосії, який, як повідомляє відомство, за завданням СБУ виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається, що чоловік вилучив із двох схованок у Криму заздалегідь приготовані компоненти та, отримавши через відеозв'язок інструкцію від СБУ, "зібрав пристрій, який складався з бризантної вибухової речовини масою понад 1,2 кілограма".

Після цього він нібито заклав готовий пристрій у схованку в Балаклавському районі.

ФСБ РФ порушила кримінальне провадження про держзраду і "незаконний обіг вибухових речовин".

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Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.