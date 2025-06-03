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Новини Спроба теракту Удари по Криму Вибухи в Криму
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ФСБ РФ повідомила про затримання агента СБУ, який "виготовив бомбу для вчинення теракту" в Криму

Агента СБУ у Криму нібито затримала ФСБ РФ

В тимчасово окупованому Криму затримано нібито агента українських спецслужб, який за завданням СБУ зібрав бомбу і помістив її у схованку в Севастополі для "вчинення теракту".

Як передає Цензор.НЕТ, ФСБ РФ цитують росЗМІ.

Російська ФСБ повідомила про затримання жителя Феодосії, який, як повідомляє відомство, за завданням СБУ виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається, що чоловік вилучив із двох схованок у Криму заздалегідь приготовані компоненти та, отримавши через відеозв'язок інструкцію від СБУ, "зібрав пристрій, який складався з бризантної вибухової речовини масою понад 1,2 кілограма".

Після цього він нібито заклав готовий пристрій у схованку в Балаклавському районі.

ФСБ РФ порушила кримінальне провадження про держзраду і "незаконний обіг вибухових речовин".

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Агента СБУ у Криму за теракт нібито затримала ФСБ РФ
Агента СБУ у Криму за теракт нібито затримала ФСБ РФ

Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Автор: 

затримання (4353) Крим (14185) Севастополь (557) ФСБ (1457)


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Топ коментарі
+6
після провалів,ФСБ намалювала собі маленьку перемогу)
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03.06.2025 16:25 Відповісти
+3
Варіантів небагато. Рандомний бомж,алкаш чи таджик.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
+3
Цирк, діда взяли і видають за агента СБУ!Хто в таке вірить)
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03.06.2025 16:28 Відповісти
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після провалів,ФСБ намалювала собі маленьку перемогу)
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03.06.2025 16:25 Відповісти
Варіантів небагато. Рандомний бомж,алкаш чи таджик.
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03.06.2025 16:26 Відповісти
до чого тут таджики?
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03.06.2025 16:28 Відповісти
А до чого вони були в Крокус-сіті?
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03.06.2025 16:35 Відповісти
війну називає СВО - точно кацап
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03.06.2025 17:06 Відповісти
Цирк, діда взяли і видають за агента СБУ!Хто в таке вірить)
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03.06.2025 16:28 Відповісти
1,2кг? СБУ? Ще хтось в подібне вірить?
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03.06.2025 16:28 Відповісти
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03.06.2025 16:29 Відповісти
а что русские в Крыму делают???
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03.06.2025 16:32 Відповісти
ну, шоб відвернути від себе гнів верховного нечємоданєного вистачить. знов будуть на чоботоголових вину спихувати. але ж ніт, міст, на відміну від аеродромів, був цілком під охороною феесбеееее.
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03.06.2025 16:33 Відповісти
От бакланы парят вате эту дурь а у тех безмозглых дегенератов вопроса, почему его не арестовали вчера, конечно не возникнет. Реально если разбираться и по чесноку, кацапский ********, на всех парах мчится к своему концу.
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03.06.2025 16:36 Відповісти
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03.06.2025 16:40 Відповісти
Ихтиандр!!!!!
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03.06.2025 16:54 Відповісти
Екой нємудрящій піззьож!
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03.06.2025 17:05 Відповісти
він хотів підірвати міст..., це ж очевидно....
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03.06.2025 17:10 Відповісти
Бій своїх щоб чужі боялися. Ху....лостан є ху....лостан
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03.06.2025 17:33 Відповісти
 
 