ФСБ РФ сообщила о задержании агента СБУ, "изготовившего бомбу для совершения теракта" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму задержан якобы агент украинских спецслужб, который по заданию СБУ собрал бомбу и поместил ее в тайник в Севастополе для "совершения теракта".

Как передает Цензор.НЕТ, ФСБ РФ цитируют росСМИ.

Российская ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии, который, как сообщает ведомство, по заданию СБУ изготовил самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что мужчина изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив через видеосвязь инструкцию от СБУ, "собрал устройство, состоявшее из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 килограмма".

После этого он якобы заложил готовое устройство в тайник в Балаклавском районе.

ФСБ РФ возбудила уголовное производство о госизмене и "незаконном обороте взрывчатых веществ".

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Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.