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Новости Попытка теракта Удары по Крыму Взрывы в Крыму
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ФСБ РФ сообщила о задержании агента СБУ, "изготовившего бомбу для совершения теракта" в Крыму

Агент СБУ в Крыму якобы задержан ФСБ РФ

Во временно оккупированном Крыму задержан якобы агент украинских спецслужб, который по заданию СБУ собрал бомбу и поместил ее в тайник в Севастополе для "совершения теракта".

Как передает Цензор.НЕТ, ФСБ РФ цитируют росСМИ.

Российская ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии, который, как сообщает ведомство, по заданию СБУ изготовил самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что мужчина изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив через видеосвязь инструкцию от СБУ, "собрал устройство, состоявшее из бризантного взрывчатого вещества массой более 1,2 килограмма".

После этого он якобы заложил готовое устройство в тайник в Балаклавском районе.

ФСБ РФ возбудила уголовное производство о госизмене и "незаконном обороте взрывчатых веществ".

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Агента СБУ в Крыму за теракт якобы задержала ФСБ РФ
Агента СБУ в Крыму за теракт якобы задержала ФСБ РФ

Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

Автор: 

задержание (6689) Крым (26421) город Севастополь (1763) ФСБ (1941)


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Топ комментарии
+5
після провалів,ФСБ намалювала собі маленьку перемогу)
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03.06.2025 16:25 Ответить
+3
Цирк, діда взяли і видають за агента СБУ!Хто в таке вірить)
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03.06.2025 16:28 Ответить
+2
Варіантів небагато. Рандомний бомж,алкаш чи таджик.
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03.06.2025 16:26 Ответить
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після провалів,ФСБ намалювала собі маленьку перемогу)
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03.06.2025 16:25 Ответить
Варіантів небагато. Рандомний бомж,алкаш чи таджик.
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03.06.2025 16:26 Ответить
до чого тут таджики?
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03.06.2025 16:28 Ответить
А до чого вони були в Крокус-сіті?
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03.06.2025 16:35 Ответить
війну називає СВО - точно кацап
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03.06.2025 17:06 Ответить
Цирк, діда взяли і видають за агента СБУ!Хто в таке вірить)
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03.06.2025 16:28 Ответить
1,2кг? СБУ? Ще хтось в подібне вірить?
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03.06.2025 16:28 Ответить
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03.06.2025 16:29 Ответить
а что русские в Крыму делают???
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03.06.2025 16:32 Ответить
ну, шоб відвернути від себе гнів верховного нечємоданєного вистачить. знов будуть на чоботоголових вину спихувати. але ж ніт, міст, на відміну від аеродромів, був цілком під охороною феесбеееее.
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03.06.2025 16:33 Ответить
От бакланы парят вате эту дурь а у тех безмозглых дегенератов вопроса, почему его не арестовали вчера, конечно не возникнет. Реально если разбираться и по чесноку, кацапский ********, на всех парах мчится к своему концу.
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03.06.2025 16:36 Ответить
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03.06.2025 16:40 Ответить
Ихтиандр!!!!!
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03.06.2025 16:54 Ответить
Екой нємудрящій піззьож!
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03.06.2025 17:05 Ответить
він хотів підірвати міст..., це ж очевидно....
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03.06.2025 17:10 Ответить
 
 