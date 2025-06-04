Зеленський: Продовження перемовин у Стамбулі можливе лише без ультиматумів з боку РФ. ДОКУМЕНТ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що третій раунд перемовин зі стороною Росії у Стамбулі може відбутися лише за умови відсутності ультимативного тиску.
Про це він сказав 4 червня під час брифінгу, інормує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ці пункти - це ультиматум, а не пропозиція до деескалації", - зазначив глава держави. За його словами, нинішній формат документа, запропонованого Москвою, не виглядає як такий, що спрямований на припинення війни.
Зеленський наголосив, що суть проблеми не лише у формулюваннях окремих пунктів, а в загальному ультимативному тоні документа. "Ультимативно нічого не вийде", - додав він.
Президент також припустив, що оприлюднення вимог могло бути розраховане на внутрішнього російського споживача, з метою створити уявлення про жорстку позицію Кремля.
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Але це не сама велика проблема. Куди більша проблема полягає в тому, що що переговори з касапами Україна має вести разом в компанії зі своїми союзниками, зокрема, по НАТО, такими, як Британія, Німеччина, Франція; але і цьому "Краснов" з ****** заперечують, заважають.
І саме головне щоби путлер в прямом етері поцілував Зелю в дупу.