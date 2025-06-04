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Новини Переговори у Туреччині
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Зеленський: Продовження перемовин у Стамбулі можливе лише без ультиматумів з боку РФ. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що третій раунд перемовин зі стороною Росії у Стамбулі може відбутися лише за умови відсутності ультимативного тиску.

Про це він сказав 4 червня під час брифінгу, інормує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці пункти - це ультиматум, а не пропозиція до деескалації", - зазначив глава держави. За його словами, нинішній формат документа, запропонованого Москвою, не виглядає як такий, що спрямований на припинення війни.

Зеленський наголосив, що суть проблеми не лише у формулюваннях окремих пунктів, а в загальному ультимативному тоні документа. "Ультимативно нічого не вийде", - додав він.

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меморандум
меморандум
меморандум

Президент також припустив, що оприлюднення вимог могло бути розраховане на внутрішнього російського споживача, з метою створити уявлення про жорстку позицію Кремля.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) переговори з Росією (1299)


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Лепрекон как всегда ломает комедию. 2 Вовы а хозяева одни,
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04.06.2025 17:24 Відповісти
Цей все клепає заборони самому собі вести перемовини з Кацапією. А сам тихо веде. За лаштунками. Але США в курсі, ЄС в курсі. Трамп вже навіть знає про позитивні домовленості. З ЄС підтверджують. А один провінційний актор все скоморошнічає на свій лохторат.
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04.06.2025 17:55 Відповісти
Взагалі Україна робить велику помилку коли веде переговори з кацапстаном, ніяких переговорів з терористами не потрібно вести, їх потрібно знищити і це має стає головним пріоритетом!
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04.06.2025 18:20 Відповісти
Взагалі-то Україну примушує до прямих переговорів з касапами агент ***** під поганялом "Краснов".
Але це не сама велика проблема. Куди більша проблема полягає в тому, що що переговори з касапами Україна має вести разом в компанії зі своїми союзниками, зокрема, по НАТО, такими, як Британія, Німеччина, Франція; але і цьому "Краснов" з ****** заперечують, заважають.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
Треба взяти цей папірець, замініти Україну на кацапію і дати їм наш меморандум: кацапія повинна вивести свої війська з 5 областей (до речі вони в нашій Конституції записани))), разоружитися, не повинна вступати в військові блоки, перестати утисняти україномовних, передати нам ядерку (а ми виступимо гарантом, що не нападемо на них, якщо ядерку віддідуть).
І саме головне щоби путлер в прямом етері поцілував Зелю в дупу.
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04.06.2025 18:52 Відповісти
 
 