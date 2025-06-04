Зеленський: Продовження перемовин у Стамбулі можливе лише без ультиматумів з боку РФ. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що третій раунд перемовин зі стороною Росії у Стамбулі може відбутися лише за умови відсутності ультимативного тиску.

Про це він сказав 4 червня під час брифінгу, інормує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці пункти - це ультиматум, а не пропозиція до деескалації", - зазначив глава держави. За його словами, нинішній формат документа, запропонованого Москвою, не виглядає як такий, що спрямований на припинення війни.

Зеленський наголосив, що суть проблеми не лише у формулюваннях окремих пунктів, а в загальному ультимативному тоні документа. "Ультимативно нічого не вийде", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сенат США готовий до нових санкцій проти Росії







Президент також припустив, що оприлюднення вимог могло бути розраховане на внутрішнього російського споживача, з метою створити уявлення про жорстку позицію Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З кандидатурою командувача Сухопутних військ ще не визначилися, - Зеленський