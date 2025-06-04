Зеленский: Продолжение переговоров в Стамбуле возможно только без ультиматумов со стороны РФ. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров со стороной России в Стамбуле может состояться только при условии отсутствия ультимативного давления.

Об этом он сказал 4 июня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти пункты - это ультиматум, а не предложение к деэскалации", - отметил глава государства. По его словам, нынешний формат документа, предложенного Москвой, не выглядит как такой, который направлен на прекращение войны.

Зеленский отметил, что суть проблемы не только в формулировках отдельных пунктов, а в общем ультимативном тоне документа. "Ультимативно ничего не получится", - добавил он.

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Президент также предположил, что обнародование требований могло быть рассчитано на внутреннего российского потребителя, с целью создать представление о жесткой позиции Кремля.

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