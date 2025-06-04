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Новости Переговоры в Турции
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Зеленский: Продолжение переговоров в Стамбуле возможно только без ультиматумов со стороны РФ. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров со стороной России в Стамбуле может состояться только при условии отсутствия ультимативного давления.

Об этом он сказал 4 июня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти пункты - это ультиматум, а не предложение к деэскалации", - отметил глава государства. По его словам, нынешний формат документа, предложенного Москвой, не выглядит как такой, который направлен на прекращение войны.

Зеленский отметил, что суть проблемы не только в формулировках отдельных пунктов, а в общем ультимативном тоне документа. "Ультимативно ничего не получится", - добавил он.

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меморандум
меморандум
меморандум

Президент также предположил, что обнародование требований могло быть рассчитано на внутреннего российского потребителя, с целью создать представление о жесткой позиции Кремля.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20835) переговоры с Россией (1183)


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Лепрекон как всегда ломает комедию. 2 Вовы а хозяева одни,
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04.06.2025 17:24 Ответить
Цей все клепає заборони самому собі вести перемовини з Кацапією. А сам тихо веде. За лаштунками. Але США в курсі, ЄС в курсі. Трамп вже навіть знає про позитивні домовленості. З ЄС підтверджують. А один провінційний актор все скоморошнічає на свій лохторат.
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04.06.2025 17:55 Ответить
Взагалі Україна робить велику помилку коли веде переговори з кацапстаном, ніяких переговорів з терористами не потрібно вести, їх потрібно знищити і це має стає головним пріоритетом!
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04.06.2025 18:20 Ответить
Взагалі-то Україну примушує до прямих переговорів з касапами агент ***** під поганялом "Краснов".
Але це не сама велика проблема. Куди більша проблема полягає в тому, що що переговори з касапами Україна має вести разом в компанії зі своїми союзниками, зокрема, по НАТО, такими, як Британія, Німеччина, Франція; але і цьому "Краснов" з ****** заперечують, заважають.
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04.06.2025 18:51 Ответить
Треба взяти цей папірець, замініти Україну на кацапію і дати їм наш меморандум: кацапія повинна вивести свої війська з 5 областей (до речі вони в нашій Конституції записани))), разоружитися, не повинна вступати в військові блоки, перестати утисняти україномовних, передати нам ядерку (а ми виступимо гарантом, що не нападемо на них, якщо ядерку віддідуть).
І саме головне щоби путлер в прямом етері поцілував Зелю в дупу.
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04.06.2025 18:52 Ответить
 
 