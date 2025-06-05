5 та 6 червня оголошено днями жалоби у Прилуках

У місті Прилуки Чернігівської області оголосили 5-6 червня Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Прилуцька міська рада.

"На знак скорботи та з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок атаки Російської Федерації по місту, 5 - 6 червня 2025 року оголошено Днями жалоби в м. Прилуки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, п'ятеро людей загинули.

Один з "шахедів" влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька - патрульна поліцейська та її однорічний син.

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