5 та 6 червня оголошено днями жалоби у Прилуках
У місті Прилуки Чернігівської області оголосили 5-6 червня Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Прилуцька міська рада.
"На знак скорботи та з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок атаки Російської Федерації по місту, 5 - 6 червня 2025 року оголошено Днями жалоби в м. Прилуки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, п'ятеро людей загинули.
Один з "шахедів" влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька - патрульна поліцейська та її однорічний син.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Vesela
показати весь коментар05.06.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар05.06.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Артем Гурин
показати весь коментар05.06.2025 12:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Diesel_Sasha
показати весь коментар05.06.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andrew Moon
показати весь коментар05.06.2025 12:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль