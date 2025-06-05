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Новини Атака дронів на Чернігівщину Жалоба на Чернігівщині
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5 та 6 червня оголошено днями жалоби у Прилуках

Герань атакували Прилуки

У місті Прилуки Чернігівської області оголосили 5-6 червня Днями жалоби за загиблими внаслідок  атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Прилуцька міська рада.

"На знак скорботи та з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок атаки Російської Федерації по місту, 5 - 6 червня 2025 року оголошено Днями жалоби в м. Прилуки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  вночі 5 червня російські загарбники атакували Прилуки на Чернігівщині ударними безпілотниками, п'ятеро людей загинули. 

Один з "шахедів" влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина: дружина, донька - патрульна поліцейська та її однорічний син.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Цахкна: Удар РФ по Прилуках - це обличчя тероризму

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Прилуки (35) жалоба (169) Чернігівська область (938) Прилуцький район (9)


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Мене дивує, коли це день жалоби виключно міст де загинули люди. Нагадаю, вони перш за все ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ і вона плача за всіма!
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05.06.2025 12:05 Відповісти
день траура має бути по всій Україні починаючи з https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року безперервно
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05.06.2025 12:10 Відповісти
нічого сьогодні три пускові Тактично оперативних комплексів ІСКАНДЕР М, які і зробили цю справу вже відлетіли у вірій! разом з екіпажами... Слава Україні!
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05.06.2025 12:47 Відповісти
деякі довбойоби і досі зе дупу лижуть
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05.06.2025 12:55 Відповісти
Зато Ізраїлю наші протидронові ракети потрібніші. Кров вбитих дітей тепер і на руках Трампа з дружками-євреями...
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05.06.2025 12:38 Відповісти
 
 