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Новости Атака дронов на Черниговщину Траур на Черниговщине
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5 и 6 июня объявлены днями траура в Прилуках

Герань атаковали Прилуки

В городе Прилуки Черниговской области объявили 5-6 июня Днями траура по погибшим в результате атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Прилуцкий городской совет.

"В знак скорби и с целью почтения памяти погибших в результате атаки Российской Федерации по городу, 5 - 6 июня 2025 года объявлено Днями траура в г. Прилуки", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками, пять человек погибли.

Один из "шахедов" попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь - патрульная полицейская и ее годовалый сын.

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Прилуки (38) траур (233) Черниговская область (1163) Прилукский район (10)


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Мене дивує, коли це день жалоби виключно міст де загинули люди. Нагадаю, вони перш за все ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ і вона плача за всіма!
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05.06.2025 12:05 Ответить
день траура має бути по всій Україні починаючи з https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року безперервно
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05.06.2025 12:10 Ответить
нічого сьогодні три пускові Тактично оперативних комплексів ІСКАНДЕР М, які і зробили цю справу вже відлетіли у вірій! разом з екіпажами... Слава Україні!
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05.06.2025 12:47 Ответить
деякі довбойоби і досі зе дупу лижуть
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05.06.2025 12:55 Ответить
Зато Ізраїлю наші протидронові ракети потрібніші. Кров вбитих дітей тепер і на руках Трампа з дружками-євреями...
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05.06.2025 12:38 Ответить
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05.06.2025 14:07 Ответить
 
 