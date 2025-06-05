5 и 6 июня объявлены днями траура в Прилуках

В городе Прилуки Черниговской области объявили 5-6 июня Днями траура по погибшим в результате атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Прилуцкий городской совет.

"В знак скорби и с целью почтения памяти погибших в результате атаки Российской Федерации по городу, 5 - 6 июня 2025 года объявлено Днями траура в г. Прилуки", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками, пять человек погибли.

Один из "шахедов" попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь - патрульная полицейская и ее годовалый сын.

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