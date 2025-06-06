Єврокомісія: Росія розуміє лише мову сили, саме тому ЄС посилює підтримку України

Російські масовані обстріли мирних міст України вкотре доводять, що Москва здатна говорити лише мовою терору, і саме тому Європейський Союз посилюватиме підтримку України, щоб вона мала сильні позиції на переговорах.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме Україна визначає умови для мирних переговорів, і ми дуже це підтримуємо. Коли йдеться про Росію, як ми бачили за результатами нещодавніх обстрілів, Росія говорить лише однією мовою - мовою насильства й терору, вбиваючи безневинне мирне населення та скидаючи бомби на цивільну інфраструктуру", - наголосила Гіппер.

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Вона підкреслила, що ЄС не визнає спроб зрівняти сторони конфлікту: "Ця позиція дуже чітко заявлена у всіх рішеннях Ради ЄС та в усіх заявах наших лідерів. Ми будемо робити все, щоб Україна була сильною. Ми стоїмо на стороні України і збільшуємо тиск на Росію. Ця війна повинна завершитися якомога швидше, але не на будь-яких умовах. Має бути запроваджено, перш за все, безумовне припинення вогню, яке має привести до стійкого та тривалого миру".

Коментуючи заяви Дональда Трампа про тиск на обидві сторони задля миру, Гіппер підкреслила незмінну позицію ЄС щодо відповідальності за війну. А у відповідь на запитання китайського журналіста щодо тривалості війни, вона зазначила: "Це питання слід адресувати Путіну, адже лише він знає, скільки ще триватиме терор і насильство. Ми виступаємо проти війни і підтримуємо Україну. І ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

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