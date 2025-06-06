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Новини Підтримка України
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Єврокомісія: Росія розуміє лише мову сили, саме тому ЄС посилює підтримку України

єврокомісія

Російські масовані обстріли мирних міст України вкотре доводять, що Москва здатна говорити лише мовою терору, і саме тому Європейський Союз посилюватиме підтримку України, щоб вона мала сильні позиції на переговорах.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме Україна визначає умови для мирних переговорів, і ми дуже це підтримуємо. Коли йдеться про Росію, як ми бачили за результатами нещодавніх обстрілів, Росія говорить лише однією мовою - мовою насильства й терору, вбиваючи безневинне мирне населення та скидаючи бомби на цивільну інфраструктуру", - наголосила Гіппер.

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Вона підкреслила, що ЄС не визнає спроб зрівняти сторони конфлікту: "Ця позиція дуже чітко заявлена у всіх рішеннях Ради ЄС та в усіх заявах наших лідерів. Ми будемо робити все, щоб Україна була сильною. Ми стоїмо на стороні України і збільшуємо тиск на Росію. Ця війна повинна завершитися якомога швидше, але не на будь-яких умовах. Має бути запроваджено, перш за все, безумовне припинення вогню, яке має привести до стійкого та тривалого миру".

Коментуючи заяви Дональда Трампа про тиск на обидві сторони задля миру, Гіппер підкреслила незмінну позицію ЄС щодо відповідальності за війну. А у відповідь на запитання китайського журналіста щодо тривалості війни, вона зазначила: "Це питання слід адресувати Путіну, адже лише він знає, скільки ще триватиме терор і насильство. Ми виступаємо проти війни і підтримуємо Україну. І ніхто не хоче миру більше, ніж українці".

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Автор: 

Єврокомісія (2183) війна в Україні (4706)


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Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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06.06.2025 15:27 Відповісти
Саме так рашиський режим розуміє лише мову силу ,пості розмови "найвеличнішого" про стамбульські перемовини чи його особиста зустріч з терористом путіном це розмова ні про що.
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06.06.2025 15:32 Відповісти
Куколди ********. Не дивно, що вони так підтримують Гундоса - вони такі самі піздуни.
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06.06.2025 15:34 Відповісти
Балачки, яким немає кінця і краю.
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06.06.2025 15:38 Відповісти
Говорили, балакали, всралися і заплакали! І так з 2014 року, з початку московської війни проти Мирної України!!
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06.06.2025 15:50 Відповісти
Болтовни много, действия противоположные

ЄС почав роздавати заморожені російські мільярди західним інвесторам замість України:

https://www.komersant.info/yes-pochav-rozdavaty-zamorozheni-rosiyski-miliardy-zakhidnym-investoram-zamist-ukrainy/
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06.06.2025 16:04 Відповісти
 
 