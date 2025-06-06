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Новости Поддержка Украине
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Еврокомиссия: Россия понимает только язык силы, поэтому ЕС усиливает поддержку Украины

еврокомиссия

Российские массированные обстрелы мирных городов Украины в очередной раз доказывают, что Москва способна говорить только на языке террора, и именно поэтому Европейский Союз будет усиливать поддержку Украины, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Именно Украина определяет условия для мирных переговоров, и мы очень это поддерживаем. Когда речь идет о России, как мы видели по результатам недавних обстрелов, Россия говорит только на одном языке - языке насилия и террора, убивая невинное мирное население и сбрасывая бомбы на гражданскую инфраструктуру", - подчеркнула Гиппер.

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Она подчеркнула, что ЕС не признает попыток уравнять стороны конфликта: "Эта позиция очень четко заявлена во всех решениях Совета ЕС и во всех заявлениях наших лидеров. Мы будем делать все, чтобы Украина была сильной. Мы стоим на стороне Украины и увеличиваем давление на Россию. Эта война должна завершиться как можно скорее, но не на любых условиях. Должно быть введено, прежде всего, безусловное прекращение огня, которое должно привести к устойчивому и длительному миру".

Комментируя заявления Дональда Трампа о давлении на обе стороны ради мира, Гиппер подчеркнула неизменную позицию ЕС относительно ответственности за войну. А в ответ на вопрос китайского журналиста о продолжительности войны, она отметила: "Этот вопрос следует адресовать Путину, ведь только он знает, сколько еще продлится террор и насилие. Мы выступаем против войны и поддерживаем Украину. И никто не хочет мира больше, чем украинцы".

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Автор: 

Еврокомиссия (1471) война в Украине (4670)


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Невичерпний перелік посилювачів та натискачів(язиками)...
"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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06.06.2025 15:27 Ответить
Саме так рашиський режим розуміє лише мову силу ,пості розмови "найвеличнішого" про стамбульські перемовини чи його особиста зустріч з терористом путіном це розмова ні про що.
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06.06.2025 15:32 Ответить
Куколди ********. Не дивно, що вони так підтримують Гундоса - вони такі самі піздуни.
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06.06.2025 15:34 Ответить
Балачки, яким немає кінця і краю.
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06.06.2025 15:38 Ответить
Говорили, балакали, всралися і заплакали! І так з 2014 року, з початку московської війни проти Мирної України!!
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06.06.2025 15:50 Ответить
Болтовни много, действия противоположные

ЄС почав роздавати заморожені російські мільярди західним інвесторам замість України:

https://www.komersant.info/yes-pochav-rozdavaty-zamorozheni-rosiyski-miliardy-zakhidnym-investoram-zamist-ukrainy/
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06.06.2025 16:04 Ответить
 
 