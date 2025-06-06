Еврокомиссия: Россия понимает только язык силы, поэтому ЕС усиливает поддержку Украины
Российские массированные обстрелы мирных городов Украины в очередной раз доказывают, что Москва способна говорить только на языке террора, и именно поэтому Европейский Союз будет усиливать поддержку Украины, чтобы она имела сильные позиции на переговорах.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Именно Украина определяет условия для мирных переговоров, и мы очень это поддерживаем. Когда речь идет о России, как мы видели по результатам недавних обстрелов, Россия говорит только на одном языке - языке насилия и террора, убивая невинное мирное население и сбрасывая бомбы на гражданскую инфраструктуру", - подчеркнула Гиппер.
Она подчеркнула, что ЕС не признает попыток уравнять стороны конфликта: "Эта позиция очень четко заявлена во всех решениях Совета ЕС и во всех заявлениях наших лидеров. Мы будем делать все, чтобы Украина была сильной. Мы стоим на стороне Украины и увеличиваем давление на Россию. Эта война должна завершиться как можно скорее, но не на любых условиях. Должно быть введено, прежде всего, безусловное прекращение огня, которое должно привести к устойчивому и длительному миру".
Комментируя заявления Дональда Трампа о давлении на обе стороны ради мира, Гиппер подчеркнула неизменную позицию ЕС относительно ответственности за войну. А в ответ на вопрос китайского журналиста о продолжительности войны, она отметила: "Этот вопрос следует адресовать Путину, ведь только он знает, сколько еще продлится террор и насилие. Мы выступаем против войны и поддерживаем Украину. И никто не хочет мира больше, чем украинцы".
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