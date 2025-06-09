ВАКС продовжив Насірову зобов’язання до 5 серпня, - САП

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці строк дії обов'язків, покладених на колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, ВАКС подовжив зобовʼязання для Насірова до 5 серпня 2025 року.

9 травня 2025 року стало відомо, що Насіров вийшов з-під варти під заставу у 40 мільйонів гривень.

Водночас за ним зберегли спеціальні обов'язки: прибувати за викликом; не залишати межі Київської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

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