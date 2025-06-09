ВАКС продлил Насирову обязательства до 5 августа, - САП

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, ВАКС продлил обязательства для Насирова до 5 августа 2025 года.

9 мая 2025 года стало известно, что Насиров вышел из-под стражи под залог в 40 миллионов гривен.

В то же время за ним сохранили специальные обязанности: прибывать по вызову; не покидать пределы Киевской области без разрешения суда; сообщать суду об изменении места жительства; воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его длительное время.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн. С продлением срока содержания под стражей размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

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