На фронті зафіксовано 88 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Велика Писарівка, Чуйківка, Покровка, Мар’їне, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Малушине, Бобилівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

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На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував у районах Диліївки, Яблунівки та Торецька, два бої точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Зелений Кут, Андріївка та в напрямку Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка та Запоріжжя. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку з початку доби відбито одне боєзіткнення з противником поблизу населеного пункту Малинівка, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог завдав авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби просунутися вперед. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

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Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку українські оборонці відбили 10 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.