На фронте зафиксировано 88 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 88 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Великая Писаревка, Чуйковка, Покровка, Марьино, Проходы, Александровка, Турья, Малушино, Бобылевка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенного пункта Гремяч Черниговской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.
На Купянском направлении с начала суток произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Липового и в направлении Ольговки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Курдюмовки, еще одно боестолкновение продолжается.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районах Дилиевки, Яблоновки и Торецка, два боя идут до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лисовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Зеленый Кут, Андреевка и в направлении Муравки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко и Запорожья. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Запорожье и Новополь.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении с начала суток отбито одно боестолкновение с противником вблизи населенного пункта Малиновка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.
На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки продвинуться вперед. Населенный пункт Львов подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.
Боевые действия на Курском направлении
На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 10 управляемых авиационных бомб, и совершил 121 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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Противник закріпився вздовж ряду лісосмуг на захід від Успенівки, на південь від Новоолександрівки і на північний схід і на північ від Котлярівки на ділянці площею до 5.47 км².
Північно-західнніше Оріхового російський штурмовий підрозділ перейшов рів на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Українські війська активно працюють дронами та артилерією по силах противника, щоб не дати йому закріпитись.
Новопавлівка Дніпропетровської області є для противника однієї з ключових цілей для формування ділянки стійкої оборони під час розширення його лівого флангу Покровського спрямування."