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Новини Атака шахедів на Київщину
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Всі масові заходи у Борисполі скасовано у зв’язку з безпековою ситуацією

У Борисполі скасували всі масові заходи. В чому причина

У Борисполі ухвалили рішення скасувати всі масові заходи на невизначений термін.

Про це повідомив виконавчий комітет міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін.

Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність організаторів вже запланованих заходів!" - йдеться в повідомленні.

У Борисполі скасували всі масові заходи. В чому причина

Нагадаємо, 10 червня внаслідок російського обстрілу у Борисполі виникла масштабна пожежа.

Читайте: Наслідки ворожої атаки на Київщину: постраждав чоловік, є численні пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бориспіль (1145) Київська область (4098) Бориспільський район (30)


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Топ коментарі
+4
Дивно, чому немає приписки "Також заради посилення безпекової ситуації, по місту виставлено 30 стаціонарних, та 40 мобільних блокпостів, кількість осіб на блокпостах збільшена до 15 на кожному. Щоб кожен мобілізований і витягнутий за ноги доброволець розумів, що про нього держава не забула та максимально турбується"
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10.06.2025 13:17 Відповісти
+4
Можливо тому, що ця приписка існує тільки в твоєї методичці?
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10.06.2025 13:34 Відповісти
+1
до чого тут радіаційна обстановка? русня лупить шахєдами зі шрапнеллю по населенню.
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10.06.2025 13:35 Відповісти
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Дивно, чому немає приписки "Також заради посилення безпекової ситуації, по місту виставлено 30 стаціонарних, та 40 мобільних блокпостів, кількість осіб на блокпостах збільшена до 15 на кожному. Щоб кожен мобілізований і витягнутий за ноги доброволець розумів, що про нього держава не забула та максимально турбується"
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10.06.2025 13:17 Відповісти
Можливо тому, що ця приписка існує тільки в твоєї методичці?
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10.06.2025 13:34 Відповісти
Ага, а сотні блокпостів по містах і селах з купами ряжених клоунів - то плід моєї уяви
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10.06.2025 13:50 Відповісти
підари застосували дрони, споряджені касетними ************ із затримкою вибуху
касети розкидані, у т.ч. у н/п
для убезпечення мирних застосовано відповідні безпекові заходи
не вперше, таке мало місце періодично після 01.05
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10.06.2025 15:02 Відповісти
Як подивитись. Взагалі так, я згоден, що логіка в цьому є, і однозначно потрібно діяти превентивно. Проте нажаль сам термін "безпекові заходи", він як і "потужна потужність" сонцесяйного - ніби як існує, але якось від нього не по собі. Тим паче, що останнім часом якраз цим терміном і прикриваються, впроваджуючи десь блок пости чи збільшуючи їх кількість. Загалом, ідея гарна, але просрана зеленими
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10.06.2025 15:15 Відповісти
на початку травня здетонувало кілька таких відтермінових ***********, у т.ч. у Бориспільській громаді
тоді ж застосували такі самі безпекові заходи, обстежили територію, у т.ч. ліс, по можливості, виявили та вилучили касети, зберегли життя та здоров'я
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10.06.2025 15:18 Відповісти
плюс є підозра за навідника/навідників
шукають, вираховують
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10.06.2025 15:20 Відповісти
Це більше прерогатива СБУ, бо там підключаються вже складні механізми, як пеленг пристроїв, визначення місцезнаходження абонентів і так далі. На блок посту якщо щось помітив, то ок, але це справа випадку, а не системного підходу.
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10.06.2025 15:31 Відповісти
для пошуку касетних *********** на землі, у траві, у кущах, у міській забудові, у лісі нозями працює о/с поліції, дснс та військовослужбовці
для пошуку навідників - Служба Божа спільно із поліцією, усе норм
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10.06.2025 15:34 Відповісти
Що і міжнародний аеропорт не буде працювати? Кличко на це погодився?
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10.06.2025 13:20 Відповісти
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10.06.2025 13:21 Відповісти
То куди саме влучили в Борисполі?
Бо ось це "погіршення безпекової ситуації" дуже нагадує "сложилась неблагоприятная радиационная обстановка"
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10.06.2025 13:22 Відповісти
до чого тут радіаційна обстановка? русня лупить шахєдами зі шрапнеллю по населенню.
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10.06.2025 13:35 Відповісти
Вночі, коли діє комендантська година і масові заходи й так скасовані.
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10.06.2025 13:36 Відповісти
Іскандери можуть атакувати все Лівобережжя України , але чомусь масові заходи скасували саме в Борисполі, саме після нічної атаки, і саме по якомусь невідомому промисловому об'єкту.
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10.06.2025 13:42 Відповісти
місцева влада вирішила після удару перестрахуватись, скоріш за все очікуються щє удари, можливо кудись влучили і що далі? до чого тут приплетена радіаційна обстановка?
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10.06.2025 13:50 Відповісти
Це ж не база атомних підводних човнів в Североморську..
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10.06.2025 13:53 Відповісти
До того, що якщо було влучання в якесь хімічне підприємство з викидами небезпечних речовин в повітря, або в склад з ************ з ризиком вторинної детонації - то треба говорити прямо що знаходитись на вулиці небезпечно, а не просто вмили руки скасуванням масових заходів.
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10.06.2025 13:54 Відповісти
Я розумію що ви в США там бачили війну хіба що в "stories", але немає такого "ризик вторинної детонації". Вторинна детонація одразу після удару або є, або нема і приховати її скасовуванням масових заходів неможливо. Я не бачу сенсу гадати, в хімічні підприємства кацапи раніше дійсно поцілювали. В будь-якому випадку наслідки екокатастрофи приховати неможливо.
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10.06.2025 14:04 Відповісти
По-перше, це "вночі" періодично затягується на ранок. По-друге, русня також лупить кластерними Іскандерами вдень. Масові заходи зазвичай зранку і відбуваються.
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10.06.2025 13:42 Відповісти
на онлайн карті радіаційного моніторингу України станом на 12:00 10.06. у Борисполі, та й у Києві, із радіаційними показниками усе гуд, без погіршання

https://www.saveecobot.com/radiation-maps#13/50.3315/30.8568/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc
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10.06.2025 14:49 Відповісти
 
 