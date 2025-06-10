Всі масові заходи у Борисполі скасовано у зв’язку з безпековою ситуацією

У Борисполі ухвалили рішення скасувати всі масові заходи на невизначений термін.

Про це повідомив виконавчий комітет міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін.

Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність організаторів вже запланованих заходів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня внаслідок російського обстрілу у Борисполі виникла масштабна пожежа.

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