Всі масові заходи у Борисполі скасовано у зв’язку з безпековою ситуацією
У Борисполі ухвалили рішення скасувати всі масові заходи на невизначений термін.
Про це повідомив виконавчий комітет міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін.
Сподіваємося на ваше розуміння та відповідальність організаторів вже запланованих заходів!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 червня внаслідок російського обстрілу у Борисполі виникла масштабна пожежа.
Топ коментарі
+4 Serhii #597124
показати весь коментар10.06.2025 13:17 Відповісти Посилання
+4 anna petrova #587029
показати весь коментар10.06.2025 13:34 Відповісти Посилання
+1 anna petrova #587029
показати весь коментар10.06.2025 13:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
касети розкидані, у т.ч. у н/п
для убезпечення мирних застосовано відповідні безпекові заходи
не вперше, таке мало місце періодично після 01.05
тоді ж застосували такі самі безпекові заходи, обстежили територію, у т.ч. ліс, по можливості, виявили та вилучили касети, зберегли життя та здоров'я
шукають, вираховують
для пошуку навідників - Служба Божа спільно із поліцією, усе норм
Бо ось це "погіршення безпекової ситуації" дуже нагадує "сложилась неблагоприятная радиационная обстановка"
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#13/50.3315/30.8568/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc