Все массовые мероприятия в Борисполе отменены в связи с ситуацией с безопасностью

В Борисполе приняли решение отменить все массовые мероприятия на неопределенный срок.

Об этом сообщил исполнительный комитет горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что в связи с ситуацией безопасности в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной громады приостановлены на неопределенный срок.

Надеемся на ваше понимание и ответственность организаторов уже запланированных мероприятий!" - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в результате российского обстрела в Борисполе возник масштабный пожар.

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