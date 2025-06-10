РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину
2 647 23

Все массовые мероприятия в Борисполе отменены в связи с ситуацией с безопасностью

В Борисполе отменили все массовые мероприятия. В чем причина

В Борисполе приняли решение отменить все массовые мероприятия на неопределенный срок.

Об этом сообщил исполнительный комитет горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Информируем, что в связи с ситуацией безопасности в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной громады приостановлены на неопределенный срок.

Надеемся на ваше понимание и ответственность организаторов уже запланированных мероприятий!" - говорится в сообщении.

В Борисполе отменили все массовые мероприятия. В чем причина

Напомним, 10 июня в результате российского обстрела в Борисполе возник масштабный пожар.

Читайте: Последствия вражеской атаки на Киевщину: пострадал человек, есть многочисленные повреждения в 4 районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Борисполь (768) Киевская область (4203) Бориспольский район (27)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Дивно, чому немає приписки "Також заради посилення безпекової ситуації, по місту виставлено 30 стаціонарних, та 40 мобільних блокпостів, кількість осіб на блокпостах збільшена до 15 на кожному. Щоб кожен мобілізований і витягнутий за ноги доброволець розумів, що про нього держава не забула та максимально турбується"
показать весь комментарий
10.06.2025 13:17 Ответить
+6
Можливо тому, що ця приписка існує тільки в твоєї методичці?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:34 Ответить
+1
до чого тут радіаційна обстановка? русня лупить шахєдами зі шрапнеллю по населенню.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, чому немає приписки "Також заради посилення безпекової ситуації, по місту виставлено 30 стаціонарних, та 40 мобільних блокпостів, кількість осіб на блокпостах збільшена до 15 на кожному. Щоб кожен мобілізований і витягнутий за ноги доброволець розумів, що про нього держава не забула та максимально турбується"
показать весь комментарий
10.06.2025 13:17 Ответить
Можливо тому, що ця приписка існує тільки в твоєї методичці?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:34 Ответить
Ага, а сотні блокпостів по містах і селах з купами ряжених клоунів - то плід моєї уяви
показать весь комментарий
10.06.2025 13:50 Ответить
підари застосували дрони, споряджені касетними ************ із затримкою вибуху
касети розкидані, у т.ч. у н/п
для убезпечення мирних застосовано відповідні безпекові заходи
не вперше, таке мало місце періодично після 01.05
показать весь комментарий
10.06.2025 15:02 Ответить
Як подивитись. Взагалі так, я згоден, що логіка в цьому є, і однозначно потрібно діяти превентивно. Проте нажаль сам термін "безпекові заходи", він як і "потужна потужність" сонцесяйного - ніби як існує, але якось від нього не по собі. Тим паче, що останнім часом якраз цим терміном і прикриваються, впроваджуючи десь блок пости чи збільшуючи їх кількість. Загалом, ідея гарна, але просрана зеленими
показать весь комментарий
10.06.2025 15:15 Ответить
на початку травня здетонувало кілька таких відтермінових ***********, у т.ч. у Бориспільській громаді
тоді ж застосували такі самі безпекові заходи, обстежили територію, у т.ч. ліс, по можливості, виявили та вилучили касети, зберегли життя та здоров'я
показать весь комментарий
10.06.2025 15:18 Ответить
плюс є підозра за навідника/навідників
шукають, вираховують
показать весь комментарий
10.06.2025 15:20 Ответить
Це більше прерогатива СБУ, бо там підключаються вже складні механізми, як пеленг пристроїв, визначення місцезнаходження абонентів і так далі. На блок посту якщо щось помітив, то ок, але це справа випадку, а не системного підходу.
показать весь комментарий
10.06.2025 15:31 Ответить
для пошуку касетних *********** на землі, у траві, у кущах, у міській забудові, у лісі нозями працює о/с поліції, дснс та військовослужбовці
для пошуку навідників - Служба Божа спільно із поліцією, усе норм
показать весь комментарий
10.06.2025 15:34 Ответить
Що і міжнародний аеропорт не буде працювати? Кличко на це погодився?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:20 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 13:21 Ответить
То куди саме влучили в Борисполі?
Бо ось це "погіршення безпекової ситуації" дуже нагадує "сложилась неблагоприятная радиационная обстановка"
показать весь комментарий
10.06.2025 13:22 Ответить
до чого тут радіаційна обстановка? русня лупить шахєдами зі шрапнеллю по населенню.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:35 Ответить
Вночі, коли діє комендантська година і масові заходи й так скасовані.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:36 Ответить
Іскандери можуть атакувати все Лівобережжя України , але чомусь масові заходи скасували саме в Борисполі, саме після нічної атаки, і саме по якомусь невідомому промисловому об'єкту.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:42 Ответить
місцева влада вирішила після удару перестрахуватись, скоріш за все очікуються щє удари, можливо кудись влучили і що далі? до чого тут приплетена радіаційна обстановка?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:50 Ответить
Це ж не база атомних підводних човнів в Североморську..
показать весь комментарий
10.06.2025 13:53 Ответить
До того, що якщо було влучання в якесь хімічне підприємство з викидами небезпечних речовин в повітря, або в склад з ************ з ризиком вторинної детонації - то треба говорити прямо що знаходитись на вулиці небезпечно, а не просто вмили руки скасуванням масових заходів.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:54 Ответить
Я розумію що ви в США там бачили війну хіба що в "stories", але немає такого "ризик вторинної детонації". Вторинна детонація одразу після удару або є, або нема і приховати її скасовуванням масових заходів неможливо. Я не бачу сенсу гадати, в хімічні підприємства кацапи раніше дійсно поцілювали. В будь-якому випадку наслідки екокатастрофи приховати неможливо.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:04 Ответить
По-перше, це "вночі" періодично затягується на ранок. По-друге, русня також лупить кластерними Іскандерами вдень. Масові заходи зазвичай зранку і відбуваються.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:42 Ответить
на онлайн карті радіаційного моніторингу України станом на 12:00 10.06. у Борисполі, та й у Києві, із радіаційними показниками усе гуд, без погіршання

https://www.saveecobot.com/radiation-maps#13/50.3315/30.8568/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc
показать весь комментарий
10.06.2025 14:49 Ответить
весь борисполь и район знает что в нефтебазу, правда пустую, думаю есть повод уже спокойно лупить по их НПЗ
показать весь комментарий
10.06.2025 17:04 Ответить
 
 