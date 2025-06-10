Все массовые мероприятия в Борисполе отменены в связи с ситуацией с безопасностью
В Борисполе приняли решение отменить все массовые мероприятия на неопределенный срок.
Об этом сообщил исполнительный комитет горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Информируем, что в связи с ситуацией безопасности в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной громады приостановлены на неопределенный срок.
Надеемся на ваше понимание и ответственность организаторов уже запланированных мероприятий!" - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июня в результате российского обстрела в Борисполе возник масштабный пожар.
Топ комментарии
+7 Serhii #597124
показать весь комментарий10.06.2025 13:17 Ответить Ссылка
+6 anna petrova #587029
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+1 anna petrova #587029
показать весь комментарий10.06.2025 13:35 Ответить Ссылка
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касети розкидані, у т.ч. у н/п
для убезпечення мирних застосовано відповідні безпекові заходи
не вперше, таке мало місце періодично після 01.05
тоді ж застосували такі самі безпекові заходи, обстежили територію, у т.ч. ліс, по можливості, виявили та вилучили касети, зберегли життя та здоров'я
шукають, вираховують
для пошуку навідників - Служба Божа спільно із поліцією, усе норм
Бо ось це "погіршення безпекової ситуації" дуже нагадує "сложилась неблагоприятная радиационная обстановка"
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#13/50.3315/30.8568/gamma/ara+arc+clua+cuc+crc