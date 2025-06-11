Батько заступника генпрокурора Мустеци каже, що вивіз за кордон не 1 мільйон, а 110 тисяч доларів власних заощаджених коштів

Батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци, Василь Мустеца, у березні 2022 року вивіз за кордон 110 тисяч доларів та 110 тисяч євро, а не 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, як раніше повідомляло hromadske з посиланням на рішення суду.

Про це у заяві, надісланій hromadske сказав адвокат батька заступника генпрокурора Василя Мустеци Іон Шалар, повідомляє Цензор.НЕТ.

4 червня журналісти hromadske опублікували розслідування, в якому йшлося, що батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци на початку повномасштабного російського вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн.

Адвокат батька заступника генпрокурора Василя Мустеци Іон Шалар заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Представник Василя Мустеци стверджує, що його підзахисний вивіз до Румунії "власні заощаджені кошти".

За словами Іона Шалара, в описовій частині судового рішення припустилися помилки та зазначили "1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (32,2 млн грн за курсом 26.03.2022) замість "110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (6,4 млн грн). Тож hromadske звернулося із запитом до суду.

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Окрім того, за словами адвоката Василя Мустеци, його клієнт займається підприємницькою діяльністю не з 2017 року, коли той відкрив ФОП, а з 2007 року - і "всі його доходи щорічно відображалися в податковій звітності та давали йому вичерпну можливість накопичити суми коштів, які були використані для придбання майна та подальшого заощадження без залучення будь-якої сторонньої допомоги".

"Він дійсно є і був засновником низки суб’єктів господарювання, які зокрема, але не виключно займалися діяльністю у сфері будівництва. Мій клієнт — відомий у регіоні підприємець, у минулому, до виходу на пенсію, керівник низки великих підприємств із загальною чисельністю працівників від 3000 осіб. Його життєвий шлях дозволяє йому обґрунтовано володіти тим майном, щодо якого виникла увага в представників вашої редакції", - сказано у зверненні адвоката.

Водночас, за даними hromadske, Василь Мустеца у 2021 році, за рік до поїздки до Румунії, як ФОП задекларував 1 050 000 грн доходів. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка за рік завдала майже 100 тисяч гривень збитків. До цього чоловік мав частки ще в низці інших компаній, але там отримував невисокі доходи. З 2010 року - співвласник ПП "Нетанья" разом із Давидом Кауфманом, у 2011-му компанія принесла 10-15 тисяч грн прибутку, а далі - нулі. Усі інші попередні бізнеси або завдавали збитків, або давали зовсім мінімальні доходи.

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Також адвокат звернув увагу на невідповідність зображення будинку в Чернівцях, який придбав у 2024 році Василь Мустеца. Будинок, який придбав батько заступника генпрокурора, насправді розташований по сусідству із тим, який фігурує у розслідуванні "Велика риба з Генпрокуратури".

Цей будинок не був оцінений та не увійшов до переліку нерухомості родини Мустец, кошти на яку були пораховані журналістами.

Водночас, як зауважує видання, у зверненні адвоката не було жодних пояснень щодо походження статків на все інше майно рідних Ігоря Мустеци. Зокрема, жодних пояснень щодо квартири у ЖК "Французький квартал-2" в Києві площею 118 м², яку сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк подарував сусід батьків Мустеци Давид Вайнштейн. Зараз такі квартири без ремонту продають за 320 тисяч доларів, з ремонтом - від 445.

Нагадаємо, що раніше видання hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

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