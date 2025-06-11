УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10674 відвідувача онлайн
Новини Статки родини Ігоря Мустеци
1 346 30

Батько заступника генпрокурора Мустеци каже, що вивіз за кордон не 1 мільйон, а 110 тисяч доларів власних заощаджених коштів

Адвокат Мустеци-старшого спростовує, що той вивозив 1 млн за кордон

Батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци, Василь Мустеца, у березні 2022 року вивіз за кордон 110 тисяч доларів та 110 тисяч євро, а не 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, як раніше повідомляло hromadske з посиланням на рішення суду.

Про це у заяві, надісланій hromadske сказав адвокат батька заступника генпрокурора Василя Мустеци Іон Шалар, повідомляє Цензор.НЕТ.

4 червня журналісти hromadske опублікували розслідування, в якому йшлося, що батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци на початку повномасштабного російського вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн.

Адвокат батька заступника генпрокурора Василя Мустеци Іон Шалар заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності. Представник Василя Мустеци стверджує, що його підзахисний вивіз до Румунії "власні заощаджені кошти".

За словами Іона Шалара, в описовій частині судового рішення припустилися помилки та зазначили "1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (32,2 млн грн за курсом 26.03.2022) замість "110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (6,4 млн грн). Тож hromadske звернулося із запитом до суду.

Читайте також: Сестрі заступника генпрокурора Мустеци квартиру в Києві за понад 2,5 млн грн подарував сусід-пенсіонер, - розслідування

Окрім того, за словами адвоката Василя Мустеци, його клієнт займається підприємницькою діяльністю не з 2017 року, коли той відкрив ФОП, а з 2007 року - і "всі його доходи щорічно відображалися в податковій звітності та давали йому вичерпну можливість накопичити суми коштів, які були використані для придбання майна та подальшого заощадження без залучення будь-якої сторонньої допомоги".

"Він дійсно є і був засновником низки суб’єктів господарювання, які зокрема, але не виключно займалися діяльністю у сфері будівництва. Мій клієнт — відомий у регіоні підприємець, у минулому, до виходу на пенсію, керівник низки великих підприємств із загальною чисельністю працівників від 3000 осіб. Його життєвий шлях дозволяє йому обґрунтовано володіти тим майном, щодо якого виникла увага в представників вашої редакції", - сказано у зверненні адвоката.

Водночас, за даними hromadske, Василь Мустеца у 2021 році, за рік до поїздки до Румунії, як ФОП задекларував 1 050 000 грн доходів. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка за рік завдала майже 100 тисяч гривень збитків. До цього чоловік мав частки ще в низці інших компаній, але там отримував невисокі доходи. З 2010 року - співвласник ПП "Нетанья" разом із Давидом Кауфманом, у 2011-му компанія принесла 10-15 тисяч грн прибутку, а далі - нулі. Усі інші попередні бізнеси або завдавали збитків, або давали зовсім мінімальні доходи.

Читайте також: Батько заступника генпрокурора Мустеци на початку повномасштабного вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн, - розслідування

Також адвокат звернув увагу на невідповідність зображення будинку в Чернівцях, який придбав у 2024 році Василь Мустеца. Будинок, який придбав батько заступника генпрокурора, насправді розташований по сусідству із тим, який фігурує у розслідуванні "Велика риба з Генпрокуратури".

Цей будинок не був оцінений та не увійшов до переліку нерухомості родини Мустец, кошти на яку були пораховані журналістами.

Водночас, як зауважує видання, у зверненні адвоката не було жодних пояснень щодо походження статків на все інше майно рідних Ігоря Мустеци. Зокрема, жодних пояснень щодо квартири у ЖК "Французький квартал-2" в Києві площею 118 м², яку сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк подарував сусід батьків Мустеци Давид Вайнштейн. Зараз такі квартири без ремонту продають за 320 тисяч доларів, з ремонтом - від 445.

Нагадаємо, що раніше видання hromadske опублікувало розслідування, в якому йдеться, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

Читайте також: Родина заступника генпрокурора Мустеци під час війни придбала елітну нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів, - розслідування

Автор: 

розслідування (2279) Мустеца Ігор (7) Офіс Генпрокурора (3282)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ипать...с...ка,блеа....ть,на.....й,я за свои года арбайтен в Украине и на хату не заработал, это просто трешь!,питары вы все чинуши, вешать вас гандонов пора!
показати весь коментар
11.06.2025 21:06 Відповісти
+5
цікаво, а на чому він заоодщаджував. не їв-не пив-палити кинув?
показати весь коментар
11.06.2025 21:09 Відповісти
+4
Українці, таким істотам та їх брехням, не вірять, ще з часу отого анекдоту:
Колишній Президент України Леонід Кравчук назвав «помилковим» рішення про створення акціонерного товариства на базі Чорноморського морського пароплавства, що призвело до втрати Україною торгового флоту.
Усі з Генпрокурори, отримали за оборудку, «дивні гроші», на кшалт отаких, як наше візаві, з батьківськими копійками!
«Портновщина», так і продовжує, гадити і красти в Україні, сидячи на посадах в органах державного управління України!
Сирійців, після втечі башара ассада, такими теревенями від прокурорських, не відпетляєш….
У них, усе ясно, дієво і без рецидивів повторних, на противагу, як в Україні,…. а може я, па тіхаму, в лєс…??!?
показати весь коментар
11.06.2025 21:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
… $890 000 заощаджень сина. Віримо.
показати весь коментар
11.06.2025 21:00 Відповісти
А прописью что написано?!
показати весь коментар
11.06.2025 21:01 Відповісти
та зазначили "1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (32,2 млн грн за курсом 26.03.2022) замість "110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (6,4 млн грн). (с)
...тобто 1 млн вже пішов наверх рішать питання
показати весь коментар
11.06.2025 21:12 Відповісти
ХЗ може він і 10 млн вивіз, питання як про це дізнались? Є дозволені 10к євро, то що ж він сам розповів, навіть якщо лише 110к?!
показати весь коментар
11.06.2025 21:03 Відповісти
Все, що нажив непосильним трудом. Три магнітофони, три кінокамери імпортні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева - три куртки...
показати весь коментар
11.06.2025 21:03 Відповісти
ща в тренде 3 лексуса -бентлі-феррарі, 3 квартири у Львові-Києві- Одесі, кватртири у ЖК "Французький квартал-2" тоже 3
показати весь коментар
11.06.2025 21:17 Відповісти
папа працює папою прокурора, панімать надо !

.
показати весь коментар
11.06.2025 21:39 Відповісти
10 000$ вроде можно декларировать и вывозить!!! Все остальное конфисковать, шо 100 000$ шо 1млн.$, все в казну на войну!!!
показати весь коментар
11.06.2025 21:04 Відповісти
Ипать...с...ка,блеа....ть,на.....й,я за свои года арбайтен в Украине и на хату не заработал, это просто трешь!,питары вы все чинуши, вешать вас гандонов пора!
показати весь коментар
11.06.2025 21:06 Відповісти
цікаво, а на чому він заоодщаджував. не їв-не пив-палити кинув?
показати весь коментар
11.06.2025 21:09 Відповісти
Не їв не пив і голий ходив зимою по снігу. )
показати весь коментар
11.06.2025 21:15 Відповісти
Українці, таким істотам та їх брехням, не вірять, ще з часу отого анекдоту:
Колишній Президент України Леонід Кравчук назвав «помилковим» рішення про створення акціонерного товариства на базі Чорноморського морського пароплавства, що призвело до втрати Україною торгового флоту.
Усі з Генпрокурори, отримали за оборудку, «дивні гроші», на кшалт отаких, як наше візаві, з батьківськими копійками!
«Портновщина», так і продовжує, гадити і красти в Україні, сидячи на посадах в органах державного управління України!
Сирійців, після втечі башара ассада, такими теревенями від прокурорських, не відпетляєш….
У них, усе ясно, дієво і без рецидивів повторних, на противагу, як в Україні,…. а може я, па тіхаму, в лєс…??!?
показати весь коментар
11.06.2025 21:14 Відповісти
Завжди вірила що прокурори чесні люди, а зараз особливо вірю, бо живу в Потужній країні мрій!!!
показати весь коментар
11.06.2025 21:16 Відповісти
Злі язики?
показати весь коментар
11.06.2025 21:17 Відповісти
Трудяги вивезли бабло за кордон ,
так як своім банкам не довіряють
показати весь коментар
11.06.2025 21:19 Відповісти
110 тысяч личных... А миллион чей был? Сына?)
показати весь коментар
11.06.2025 21:20 Відповісти
Все зароблено неймовірною працею 24'7'12 усе життя. Як раби на галерах папаня із синком.
показати весь коментар
11.06.2025 21:22 Відповісти
Хтось з міліоном баксів за кордон на відпочинок а хтось за 20тис грн до окопа!! КОЖНОМУ СВОЄ!!
показати весь коментар
11.06.2025 21:22 Відповісти
чого причепилися, людина колекціонує .. долляри. возить з собою свою колекцію, часто переглядає її, перемацує....
показати весь коментар
11.06.2025 21:24 Відповісти
Дайте бодай одного чесного чиновника побачити.
Якщо і знайдеться такий, його треба показувати за гроші.
показати весь коментар
11.06.2025 21:25 Відповісти
Ну якщо родич високопосадового держслужбовця вивозить капітал з країни , то всі розуміють для чого це робиця, як кажуть на всякий випадок, готує собі запасний аеродром, де можна безбідно зустріти старість в той час коли українські захисники стримують ворога.
Може такі високопосадовці повинні сплачували податок на дрони безпосередньо в бригади у подвійному розміру від податків на зарплати громадян-50%, за те що ім українські захисники зберігли їхні чесно зароблені статки і хай звільняються і їдуть .
показати весь коментар
11.06.2025 21:29 Відповісти
Всього навсього? Ну то нехай. Подумаєш, такі дрібниці.
показати весь коментар
11.06.2025 21:29 Відповісти
інваліди розумової праці, вони такі...
показати весь коментар
11.06.2025 21:39 Відповісти
110 тисяч доларів власних заощаджених коштів

Спочатку у гіпсову свинку складав, потім на шкільних сніданках економив...
показати весь коментар
11.06.2025 21:39 Відповісти
Яка ганьба..!
Мало того що ця криса тікала з країни,то вона ще вивозила " чєстно заработаные" -(синочком?) кошти..?!!
Типова гнида...
показати весь коментар
11.06.2025 21:44 Відповісти
З такими прокурорами та суддями та їхніми родичами-прикриттями в країні повний мустець!
показати весь коментар
11.06.2025 21:46 Відповісти
А скільки тоді вивозили всі високопосадовці які тікали з країни як щурі..?!
Це ті гроші що заробляли на схемах та великому будівництві...гроші з бюджету Країни...і
показати весь коментар
11.06.2025 21:47 Відповісти
Из давнего. Про армянское радио. ,Это был не чемпион мира по шахматам Петросян, а слесарь сантехник Погосян, и не Жигули а Волга, и не белого цвета а чёрного, и не выиграл а проиграл, и не в спорлото а в карты, и не в преферанс, а в очко,!
показати весь коментар
11.06.2025 21:50 Відповісти
 
 