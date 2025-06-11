Отец заместителя генпрокурора Мустецы говорит, что вывез за границу не 1 миллион, а 110 тысяч долларов собственных сбережений

Отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы, Василий Мустеца, в марте 2022 года вывез за границу 110 тысяч долларов и 110 тысяч евро, а не 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, как ранее сообщало hromadske со ссылкой на решение суда.

Об этом в заявлении, направленном hromadske сказал адвокат отца заместителя генпрокурора Василия Мустецы Ион Шалар, сообщает Цензор.НЕТ.

4 июня журналисты hromadske опубликовали расследование, в котором говорилось, что отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы в начале полномасштабного российского вторжения вывез за границу более $1 млн.

Адвокат отца заместителя генпрокурора Василия Мустецы Ион Шалар заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Представитель Василия Мустецы утверждает, что его подзащитный вывез в Румынию "собственные сэкономленные средства".

По словам Иона Шалара, в описательной части судебного решения допустили ошибку и отметили "1 млн 110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (32,2 млн грн по курсу 26.03.2022) вместо "110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (6,4 млн грн). Поэтому hromadske обратилось с запросом в суд.

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Кроме того, по словам адвоката Василия Мустецы, его клиент занимается предпринимательской деятельностью не с 2017 года, когда тот открыл ФЛП, а с 2007 года - и "все его доходы ежегодно отражались в налоговой отчетности и давали ему исчерпывающую возможность накопить суммы средств, которые были использованы для приобретения имущества и дальнейшего сбережения без привлечения какой-либо посторонней помощи".

"Он действительно является и был учредителем ряда субъектов хозяйствования, которые в частности, но не исключительно занимались деятельностью в сфере строительства. Мой клиент - известный в регионе предприниматель, в прошлом, до выхода на пенсию, руководитель ряда крупных предприятий с общей численностью работников от 3000 человек. Его жизненный путь позволяет ему обоснованно владеть тем имуществом, в отношении которого возникло внимание у представителей вашей редакции", - сказано в обращении адвоката.

В то же время, по данным hromadske, Василий Мустеца в 2021 году, за год до поездки в Румынию, как ФЛП задекларировал 1 050 000 грн доходов. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год имела почти 100 тысяч гривен убытков. До этого мужчина имел доли еще в ряде других компаний, но там получал невысокие доходы. С 2010 года - совладелец ЧП "Нетанья" вместе с Давидом Кауфманом, в 2011-м компания принесла 10-15 тысяч грн прибыли, а дальше - нули. Все остальные предыдущие бизнесы или приносили убытки, или давали совсем минимальные доходы.

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Также адвокат обратил внимание на несоответствие изображения дома в Черновцах, который приобрел в 2024 году Василий Мустеца. Дом, который приобрел отец заместителя генпрокурора, на самом деле расположен по соседству с тем, который фигурирует в расследовании "Большая рыба из Генпрокуратуры".

Этот дом не был оценен и не вошел в перечень недвижимости семьи Мустец, средства на которую были посчитаны журналистами.

В то же время, как отмечает издание, в обращении адвоката не было никаких объяснений относительно происхождения состояния на все остальное имущество родных Игоря Мустецы. В частности, никаких объяснений относительно квартиры в ЖК "Французский квартал-2" в Киеве площадью 118 м², которую сестре заместителя генпрокурора Натальи Антонюк подарил сосед родителей Мустецы Давид Вайнштейн. Сейчас такие квартиры без ремонта продают за 320 тысяч долларов, с ремонтом - от 445.

Напомним, что ранее издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорится, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

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