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Новости Состояния семьи Игоря Мустецы
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Отец заместителя генпрокурора Мустецы говорит, что вывез за границу не 1 миллион, а 110 тысяч долларов собственных сбережений

Адвокат Мустецы-старшего опровергает, что тот вывозил 1 млн за границу

Отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы, Василий Мустеца, в марте 2022 года вывез за границу 110 тысяч долларов и 110 тысяч евро, а не 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, как ранее сообщало hromadske со ссылкой на решение суда.

Об этом в заявлении, направленном hromadske сказал адвокат отца заместителя генпрокурора Василия Мустецы Ион Шалар, сообщает Цензор.НЕТ.

4 июня журналисты hromadske опубликовали расследование, в котором говорилось, что отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы в начале полномасштабного российского вторжения вывез за границу более $1 млн.

Адвокат отца заместителя генпрокурора Василия Мустецы Ион Шалар заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Представитель Василия Мустецы утверждает, что его подзащитный вывез в Румынию "собственные сэкономленные средства".

По словам Иона Шалара, в описательной части судебного решения допустили ошибку и отметили "1 млн 110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (32,2 млн грн по курсу 26.03.2022) вместо "110 тысяч долларов и 100 тысяч евро" (6,4 млн грн). Поэтому hromadske обратилось с запросом в суд.

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Кроме того, по словам адвоката Василия Мустецы, его клиент занимается предпринимательской деятельностью не с 2017 года, когда тот открыл ФЛП, а с 2007 года - и "все его доходы ежегодно отражались в налоговой отчетности и давали ему исчерпывающую возможность накопить суммы средств, которые были использованы для приобретения имущества и дальнейшего сбережения без привлечения какой-либо посторонней помощи".

"Он действительно является и был учредителем ряда субъектов хозяйствования, которые в частности, но не исключительно занимались деятельностью в сфере строительства. Мой клиент - известный в регионе предприниматель, в прошлом, до выхода на пенсию, руководитель ряда крупных предприятий с общей численностью работников от 3000 человек. Его жизненный путь позволяет ему обоснованно владеть тем имуществом, в отношении которого возникло внимание у представителей вашей редакции", - сказано в обращении адвоката.

В то же время, по данным hromadske, Василий Мустеца в 2021 году, за год до поездки в Румынию, как ФЛП задекларировал 1 050 000 грн доходов. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год имела почти 100 тысяч гривен убытков. До этого мужчина имел доли еще в ряде других компаний, но там получал невысокие доходы. С 2010 года - совладелец ЧП "Нетанья" вместе с Давидом Кауфманом, в 2011-м компания принесла 10-15 тысяч грн прибыли, а дальше - нули. Все остальные предыдущие бизнесы или приносили убытки, или давали совсем минимальные доходы.

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Также адвокат обратил внимание на несоответствие изображения дома в Черновцах, который приобрел в 2024 году Василий Мустеца. Дом, который приобрел отец заместителя генпрокурора, на самом деле расположен по соседству с тем, который фигурирует в расследовании "Большая рыба из Генпрокуратуры".

Этот дом не был оценен и не вошел в перечень недвижимости семьи Мустец, средства на которую были посчитаны журналистами.

В то же время, как отмечает издание, в обращении адвоката не было никаких объяснений относительно происхождения состояния на все остальное имущество родных Игоря Мустецы. В частности, никаких объяснений относительно квартиры в ЖК "Французский квартал-2" в Киеве площадью 118 м², которую сестре заместителя генпрокурора Натальи Антонюк подарил сосед родителей Мустецы Давид Вайнштейн. Сейчас такие квартиры без ремонта продают за 320 тысяч долларов, с ремонтом - от 445.

Напомним, что ранее издание hromadske опубликовало расследование, в котором говорится, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

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Автор: 

расследование (3049) Мустеца Игорь (7) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+2
… $890 000 заощаджень сина. Віримо.
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11.06.2025 21:00 Ответить
+1
Все, що нажив непосильним трудом. Три магнітофони, три кінокамери імпортні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева - три куртки...
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11.06.2025 21:03 Ответить
+1
Ипать...с...ка,блеа....ть,на.....й,я за свои года арбайтен в Украине и на хату не заработал, это просто трешь!,питары вы все чинуши, вешать вас гандонов пора!
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11.06.2025 21:06 Ответить
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… $890 000 заощаджень сина. Віримо.
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11.06.2025 21:00 Ответить
А прописью что написано?!
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11.06.2025 21:01 Ответить
та зазначили "1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (32,2 млн грн за курсом 26.03.2022) замість "110 тисяч доларів та 100 тисяч євро" (6,4 млн грн). (с)
...тобто 1 млн вже пішов наверх рішать питання
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11.06.2025 21:12 Ответить
ХЗ може він і 10 млн вивіз, питання як про це дізнались? Є дозволені 10к євро, то що ж він сам розповів, навіть якщо лише 110к?!
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11.06.2025 21:03 Ответить
Все, що нажив непосильним трудом. Три магнітофони, три кінокамери імпортні, три портсигари вітчизняні, куртка замшева - три куртки...
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11.06.2025 21:03 Ответить
ща в тренде 3 лексуса -бентлі-феррарі, 3 квартири у Львові-Києві- Одесі, кватртири у ЖК "Французький квартал-2" тоже 3
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11.06.2025 21:17 Ответить
10 000$ вроде можно декларировать и вывозить!!! Все остальное конфисковать, шо 100 000$ шо 1млн.$, все в казну на войну!!!
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11.06.2025 21:04 Ответить
Ипать...с...ка,блеа....ть,на.....й,я за свои года арбайтен в Украине и на хату не заработал, это просто трешь!,питары вы все чинуши, вешать вас гандонов пора!
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11.06.2025 21:06 Ответить
цікаво, а на чому він заоодщаджував. не їв-не пив-палити кинув?
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11.06.2025 21:09 Ответить
Не їв не пив і голий ходив зимою по снігу. )
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11.06.2025 21:15 Ответить
Українці, таким істотам та їх брехням, не вірять, ще з часу отого анекдоту:
Колишній Президент України Леонід Кравчук назвав «помилковим» рішення про створення акціонерного товариства на базі Чорноморського морського пароплавства, що призвело до втрати Україною торгового флоту.
Усі з Генпрокурори, отримали за оборудку, «дивні гроші», на кшалт отаких, як наше візаві, з батьківськими копійками!
«Портновщина», так і продовжує, гадити і красти в Україні, сидячи на посадах в органах державного управління України!
Сирійців, після втечі башара ассада, такими теревенями від прокурорських, не відпетляєш….
У них, усе ясно, дієво і без рецидивів повторних, на противагу, як в Україні,…. а може я, па тіхаму, в лєс…??!?
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11.06.2025 21:14 Ответить
Завжди вірила що прокурори чесні люди, а зараз особливо вірю, бо живу в Потужній країні мрій!!!
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11.06.2025 21:16 Ответить
Злі язики?
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11.06.2025 21:17 Ответить
Трудяги вивезли бабло за кордон ,
так як своім банкам не довіряють
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11.06.2025 21:19 Ответить
110 тысяч личных... А миллион чей был? Сына?)
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11.06.2025 21:20 Ответить
Все зароблено неймовірною працею 24'7'12 усе життя. Як раби на галерах папаня із синком.
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11.06.2025 21:22 Ответить
Хтось з міліоном баксів за кордон на відпочинок а хтось за 20тис грн до окопа!! КОЖНОМУ СВОЄ!!
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11.06.2025 21:22 Ответить
чого причепилися, людина колекціонує .. долляри. возить з собою свою колекцію, часто переглядає її, перемацує....
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11.06.2025 21:24 Ответить
Дайте бодай одного чесного чиновника побачити.
Якщо і знайдеться такий, його треба показувати за гроші.
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11.06.2025 21:25 Ответить
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11.06.2025 21:27 Ответить
Ну якщо родич високопосадового держслужбовця вивозить капітал з країни , то всі розуміють для чого це робиця, як кажуть на всякий випадок, готує собі запасний аеродром, де можна безбідно зустріти старість в той час коли українські захисники стримують ворога.
Може такі високопосадовці повинні сплачували податок на дрони безпосередньо в бригади у подвійному розміру від податків на зарплати громадян-50%, за те що ім українські захисники зберігли їхні чесно зароблені статки і хай звільняються і їдуть .
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11.06.2025 21:29 Ответить
Всього навсього? Ну то нехай. Подумаєш, такі дрібниці.
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11.06.2025 21:29 Ответить
 
 