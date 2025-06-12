64% українців вважають Європу надійним союзником, США - 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що Європа залишається надійним союзником. Щодо США таких 32% українців.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 64% українців вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 24%.

Із лютого-березня 2-25 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося, зазначили соціологи.

Читайте: 82% українців відкидають "мирний план" РФ, лише 10% готові його прийняти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Водночас у випадку зі США ситуація майже дзеркальна.

"Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру – 32%", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: 52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС

Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).

Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

Читайте: 72% українців вважають президентство Трампа поганим для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА