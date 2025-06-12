64% українців вважають Європу надійним союзником, США - 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що Європа залишається надійним союзником. Щодо США таких 32% українців.
Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 64% українців вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 24%.
Із лютого-березня 2-25 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося, зазначили соціологи.
Водночас у випадку зі США ситуація майже дзеркальна.
"Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру – 32%", - йдеться в дослідженні.
Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).
Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.
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Чи продовжує вона військово допомагати Україні - так
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - так
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - так
То виходить союзник
А от хто вважає ФША трампа союзником - оце питання!
Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить
союзниклайно, а не союзник.