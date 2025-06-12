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64% українців вважають Європу надійним союзником, США - 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до Європи та США. Результати опитування

Більшість громадян України вважають, що Європа залишається надійним союзником. Щодо США таких 32% українців.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 64% українців вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 24%. 

Із лютого-березня 2-25 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося, зазначили соціологи.

Читайте: 82% українців відкидають "мирний план" РФ, лише 10% готові його прийняти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Водночас у випадку зі США ситуація майже дзеркальна.

"Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру – 32%", - йдеться в дослідженні.

Ставлення українців до Європи та США

Читайте також: 52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС

Опитування проводилося із 15 травня до 3 червня 2025 року. Всього опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів).

Статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

Читайте: 72% українців вважають президентство Трампа поганим для України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Європа (1880) опитування (1973) США (23449) КМІС (342)


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Топ коментарі
+2
Врілі?...Хто тут ще вважає США "надійним союзником"? Є такі?
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12.06.2025 15:35 Відповісти
+2
То це Європа надійний союзник??? А чи союзник взагалі? Чи висловлювання європейських політиків ніхто не читає, якщо їх не публікують наші змі (риторичне запитання)?
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12.06.2025 15:40 Відповісти
+2
А давай подивимося, чи Європа союзник:

Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить союзник лайно, а не союзник.
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12.06.2025 15:46 Відповісти
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КМІС опитує і опитує - без продиху
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12.06.2025 15:33 Відповісти
Щось КМІСа багато стало останнім часом. А на ці ж "супер важливі" опитування витрачаються кошти. У нас же більше проблем немає, як такою хрінню займатись. Але головне, не питання, якщо це були б якісь реальні опитування, а то цифри малюють так, що гундосий по підтримці схоро ***** обжене.
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12.06.2025 15:33 Відповісти
Ті проценти, на них можна не звертати уваги. А саме опитування цікаве лише постановкою питань - одразу видно що хочуть донести автори...
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12.06.2025 15:36 Відповісти
Врілі?...Хто тут ще вважає США "надійним союзником"? Є такі?
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12.06.2025 15:35 Відповісти
надійним??ну скажемо ,надійні лише ті хто відчуває загрозу вразі програшу України або переведення основної уваги на них.Світ виявляється цинічний,мерзенний,да багатоликий-коли одна морда тобі співчуває,інша поруч вже вирішує якби тебе використати.І з скороченням допомоги зі сша,почне зникати допомога з єс.До дня Х не довго залишилося,амери вже натякнули на цей товстий факт в наших з ними обставинах.В чергове нам всім нагадують підкотити губи та вирішувати все самостійно
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12.06.2025 15:40 Відповісти
То це Європа надійний союзник??? А чи союзник взагалі? Чи висловлювання європейських політиків ніхто не читає, якщо їх не публікують наші змі (риторичне запитання)?
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12.06.2025 15:40 Відповісти
Ну давай подивимось чи Європа союзник
Чи продовжує вона військово допомагати Україні - так
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - так
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - так
То виходить союзник
А от хто вважає ФША трампа союзником - оце питання!
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12.06.2025 15:43 Відповісти
А давай подивимося, чи Європа союзник:

Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить союзник лайно, а не союзник.
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12.06.2025 15:46 Відповісти
і ще забув - ще англічанка гадіт.
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12.06.2025 15:56 Відповісти
Це ті самі імбецили, які після 73% залишилися?
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12.06.2025 16:00 Відповісти
 
 