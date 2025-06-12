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64% украинцев считают Европу надежным союзником, США - 32%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отношение украинцев к Европе и США. Результаты опроса

Большинство граждан Украины считают, что Европа остается надежным союзником. Относительно США таких 32% украинцев.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 64% украинцев считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так - 24%.

С февраля-марта 2-25 года восприятие политики Европы в отношении Украины не изменилось, отметили социологи.

Читайте: 82% украинцев отвергают "мирный план" РФ, лишь 10% готовы его принять, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В то же время в случае с США ситуация почти зеркальная.

"Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира - 32%", - говорится в исследовании.

Отношение украинцев к Европе и США

Читайте также: 52% украинцев выступает против любых территориальных уступок, - опрос КМИС

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС / США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).

Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.

Читайте: 72% украинцев считают президентство Трампа плохим для Украины, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Европа (1919) опрос (2858) США (27182) КМИС (337)


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Топ комментарии
+2
Врілі?...Хто тут ще вважає США "надійним союзником"? Є такі?
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12.06.2025 15:35 Ответить
+2
То це Європа надійний союзник??? А чи союзник взагалі? Чи висловлювання європейських політиків ніхто не читає, якщо їх не публікують наші змі (риторичне запитання)?
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12.06.2025 15:40 Ответить
+2
А давай подивимося, чи Європа союзник:

Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить союзник лайно, а не союзник.
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12.06.2025 15:46 Ответить
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КМІС опитує і опитує - без продиху
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12.06.2025 15:33 Ответить
Щось КМІСа багато стало останнім часом. А на ці ж "супер важливі" опитування витрачаються кошти. У нас же більше проблем немає, як такою хрінню займатись. Але головне, не питання, якщо це були б якісь реальні опитування, а то цифри малюють так, що гундосий по підтримці схоро ***** обжене.
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12.06.2025 15:33 Ответить
Ті проценти, на них можна не звертати уваги. А саме опитування цікаве лише постановкою питань - одразу видно що хочуть донести автори...
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12.06.2025 15:36 Ответить
Врілі?...Хто тут ще вважає США "надійним союзником"? Є такі?
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12.06.2025 15:35 Ответить
надійним??ну скажемо ,надійні лише ті хто відчуває загрозу вразі програшу України або переведення основної уваги на них.Світ виявляється цинічний,мерзенний,да багатоликий-коли одна морда тобі співчуває,інша поруч вже вирішує якби тебе використати.І з скороченням допомоги зі сша,почне зникати допомога з єс.До дня Х не довго залишилося,амери вже натякнули на цей товстий факт в наших з ними обставинах.В чергове нам всім нагадують підкотити губи та вирішувати все самостійно
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12.06.2025 15:40 Ответить
То це Європа надійний союзник??? А чи союзник взагалі? Чи висловлювання європейських політиків ніхто не читає, якщо їх не публікують наші змі (риторичне запитання)?
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12.06.2025 15:40 Ответить
Ну давай подивимось чи Європа союзник
Чи продовжує вона військово допомагати Україні - так
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - так
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - так
То виходить союзник
А от хто вважає ФША трампа союзником - оце питання!
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12.06.2025 15:43 Ответить
А давай подивимося, чи Європа союзник:

Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить союзник лайно, а не союзник.
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12.06.2025 15:46 Ответить
і ще забув - ще англічанка гадіт.
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12.06.2025 15:56 Ответить
Це ті самі імбецили, які після 73% залишилися?
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12.06.2025 16:00 Ответить
Обоє рябоє
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12.06.2025 16:32 Ответить
Ні фіга собі, 32 відсотки... Третина такі оптимісти.
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12.06.2025 16:49 Ответить
США зовсім не союзник, поки не позбавиться Трампа.
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12.06.2025 17:02 Ответить
Трамп це не вся Америка, так само як зЄ не Україна
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12.06.2025 17:04 Ответить
Якщо Орбан та Фіцо поза перебриком, то Європа союзник.
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12.06.2025 17:05 Ответить
 
 