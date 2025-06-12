64% украинцев считают Европу надежным союзником, США - 32%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что Европа остается надежным союзником. Относительно США таких 32% украинцев.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 64% украинцев считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так - 24%.

С февраля-марта 2-25 года восприятие политики Европы в отношении Украины не изменилось, отметили социологи.

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В то же время в случае с США ситуация почти зеркальная.

"Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира - 32%", - говорится в исследовании.

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Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС / США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).

Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.

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