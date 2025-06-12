64% украинцев считают Европу надежным союзником, США - 32%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что Европа остается надежным союзником. Относительно США таких 32% украинцев.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 64% украинцев считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так - 24%.
С февраля-марта 2-25 года восприятие политики Европы в отношении Украины не изменилось, отметили социологи.
В то же время в случае с США ситуация почти зеркальная.
"Хотя с марта 2025 года восприятие политики США в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира - 32%", - говорится в исследовании.
Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Всего опрошено 2004 респондентов (на вопрос о восприятии политики ЕС / США в отношении Украины отвечали около 500 респондентов, а на другие вопросы отвечали около 1000 респондентов).
Статистическая погрешность выборки объемом 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Погрешность для выборки объемом около 500 респондентов не превышает 5,8%.
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Чи продовжує вона військово допомагати Україні - так
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - так
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - так
То виходить союзник
А от хто вважає ФША трампа союзником - оце питання!
Чи продовжує вона військово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи продовжує фінансово допомагати Україні - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
Чи збільшує поставки зброї , щоб перекрити дефіцит поставок від США - рівно стільки, щоб Україна трималася і війна тривала;
То виходить
союзниклайно, а не союзник.