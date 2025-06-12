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Новини Авіакатастрофа в Індії
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Авіакатастрофа в Індії: усі 242 людини, які перебували на борту літака, загинули, - поліція

Авіакатастрофа в Індії 12 червня

Поліція індійського Ахмедабада заявила, що, схоже, ніхто не вижив в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве медіа New18 із посиланням на поліцію.

Однак загиблих унаслідок катастрофи може бути більше – рятувальники дістали щонайменше 30 тіл з будівлі, у яку врізався літак.

Комісар міської поліції Ахмедабада додав, що точна кількість жертв встановлюється.

Літак розбився опівдні, незабаром після зльоту з аеропорту Ахмедабада, на борту якого перебувало понад 240 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пасажирський літак із 242 людьми на борту розбився в Індії. ВIДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Індія (689) жертви (1818)


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Топ коментарі
+16
Краще б в росії борт з козломордими розбився
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12.06.2025 16:12 Відповісти
+9
Не один.
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12.06.2025 16:13 Відповісти
+9
це ще попереду, помпаж невідворотній.
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12.06.2025 16:17 Відповісти
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Краще б в росії борт з козломордими розбився
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12.06.2025 16:12 Відповісти
Не один.
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12.06.2025 16:13 Відповісти
Усі.
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12.06.2025 16:15 Відповісти
це ще попереду, помпаж невідворотній.
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12.06.2025 16:17 Відповісти
Скажут птицы как в Южной Корее, хотя даже дурак задумается, как птицы могли помешать выпустить шасси.
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12.06.2025 16:13 Відповісти
Навіщо випускати шасі? Падіння відбувалося над житловим кварталом, а не над ЗПС аеродрому.
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12.06.2025 16:23 Відповісти
Шасси не сработали в Южной Корее. В Литве отказала гидравлика. Это только крайние катастрофы.
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12.06.2025 16:27 Відповісти
Після зльоту шасі прибирають, а не випускають. Як птахи можуть завадити випустити шасі? Елементарно: якщо такий випадок, як над Гудзоном, коли з-за птахів відмовили обидва двигуни - борт знеструмлюється. Я до того - що воно все пов'язане. Не треба шукати конспірології в кожній катастрофі
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12.06.2025 16:32 Відповісти
... комплект акумуляторних батарей закольцований з двигунами. Коли виключаються двигуни... продовжують працювати акумулятори... до повної розрядки. А це до 15-20 хвилин...)))
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12.06.2025 17:44 Відповісти
Ви мали на увазі "прибрати шасі"? Бо він злітав. Випускають перед посадкою. На відео бачимо що не працюють обидва двигуни. Відмовили, чи шо
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12.06.2025 16:52 Відповісти
Шасси в Корее. Про индийский литак еще никто ничего не писал.
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12.06.2025 16:56 Відповісти
Перша в історії катастрофа В-787!! При зльоті з аеропорту Ахмедабада попадання у величезну зграю птахів, яких там неміряно...падіння тяги двигунів...велика злітна маса..велика температура +38 при зльоті... Банальна катастрофа, коли тяги двигунів не вистачило з за їх пошкодження. Впав на гуртожиток медичного коледжу.
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12.06.2025 17:41 Відповісти
Купить индусов будет еще проще.
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12.06.2025 16:15 Відповісти
Самолёт то в Лондон летел, поэтому вполне возможно что без кацапов тут не обошлось..
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12.06.2025 16:19 Відповісти
Ахмедабад - яке суто індійське ім'я для міста!
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12.06.2025 16:48 Відповісти
Вам треба знати, що у Індії більш ніж достатньо мусульман.
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12.06.2025 18:04 Відповісти
Земля пухом всім загиблим.

цензорські "авіаексперти" можуть доєднатись до висловлення співчуття

.
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12.06.2025 16:50 Відповісти
Там ще півлітака малих дітей, скоріш за все.
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12.06.2025 16:55 Відповісти
Отказались все системы по очереди ,цепная реакцыя, пилоты безсильны, мало времени ,были на на на бере высоты!,не птицы ни кенгуру не виноваты
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12.06.2025 17:20 Відповісти
Кенгуру облегченно вздохнули
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12.06.2025 17:34 Відповісти
+++
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12.06.2025 18:35 Відповісти
 
 