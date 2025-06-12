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Авіакатастрофа в Індії: усі 242 людини, які перебували на борту літака, загинули, - поліція
Поліція індійського Ахмедабада заявила, що, схоже, ніхто не вижив в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве медіа New18 із посиланням на поліцію.
Однак загиблих унаслідок катастрофи може бути більше – рятувальники дістали щонайменше 30 тіл з будівлі, у яку врізався літак.
Комісар міської поліції Ахмедабада додав, що точна кількість жертв встановлюється.
Літак розбився опівдні, незабаром після зльоту з аеропорту Ахмедабада, на борту якого перебувало понад 240 осіб.
Топ коментарі
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.06.2025 16:12 Відповісти Посилання
+9 Сергій Ткаченко #605744
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+9 Urs
показати весь коментар12.06.2025 16:17 Відповісти Посилання
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