Авіакатастрофа в Індії: усі 242 людини, які перебували на борту літака, загинули, - поліція

Поліція індійського Ахмедабада заявила, що, схоже, ніхто не вижив в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 787, який мав летіти до Лондона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве медіа New18 із посиланням на поліцію.

Однак загиблих унаслідок катастрофи може бути більше – рятувальники дістали щонайменше 30 тіл з будівлі, у яку врізався літак.

Комісар міської поліції Ахмедабада додав, що точна кількість жертв встановлюється.

Літак розбився опівдні, незабаром після зльоту з аеропорту Ахмедабада, на борту якого перебувало понад 240 осіб.

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