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Авиакатастрофа в Индии: все 242 человека, находившиеся на борту самолета, погибли, - полиция
Полиция индийского Ахмедабада заявила, что, похоже, никто не выжил в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное медиа New18 со ссылкой на полицию.
Однако погибших в результате катастрофы может быть больше - спасатели достали по меньшей мере 30 тел из здания, в которое врезался самолет.
Комиссар городской полиции Ахмедабада добавил, что точное количество жертв устанавливается.
Самолет разбился в полдень, вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада, на борту которого находилось более 240 человек.
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+6 Сергій Ткаченко #605744
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+6 Urs
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