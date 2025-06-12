Авиакатастрофа в Индии: все 242 человека, находившиеся на борту самолета, погибли, - полиция

Полиция индийского Ахмедабада заявила, что, похоже, никто не выжил в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное медиа New18 со ссылкой на полицию.

Однако погибших в результате катастрофы может быть больше - спасатели достали по меньшей мере 30 тел из здания, в которое врезался самолет.

Комиссар городской полиции Ахмедабада добавил, что точное количество жертв устанавливается.

Самолет разбился в полдень, вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада, на борту которого находилось более 240 человек.

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