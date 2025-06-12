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Новости Авиакатастрофа в Индии
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Авиакатастрофа в Индии: все 242 человека, находившиеся на борту самолета, погибли, - полиция

Авиакатастрофа в Индии 12 июня

Полиция индийского Ахмедабада заявила, что, похоже, никто не выжил в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное медиа New18 со ссылкой на полицию.

Однако погибших в результате катастрофы может быть больше - спасатели достали по меньшей мере 30 тел из здания, в которое врезался самолет.

Комиссар городской полиции Ахмедабада добавил, что точное количество жертв устанавливается.

Самолет разбился в полдень, вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабада, на борту которого находилось более 240 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пассажирский самолет с 242 людьми на борту разбился в Индии. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Индия (424) жертвы (2098)


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Топ комментарии
+10
Краще б в росії борт з козломордими розбився
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12.06.2025 16:12 Ответить
+6
Не один.
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12.06.2025 16:13 Ответить
+6
це ще попереду, помпаж невідворотній.
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12.06.2025 16:17 Ответить
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Краще б в росії борт з козломордими розбився
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12.06.2025 16:12 Ответить
Не один.
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12.06.2025 16:13 Ответить
Усі.
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12.06.2025 16:15 Ответить
це ще попереду, помпаж невідворотній.
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12.06.2025 16:17 Ответить
Скажут птицы как в Южной Корее, хотя даже дурак задумается, как птицы могли помешать выпустить шасси.
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12.06.2025 16:13 Ответить
Навіщо випускати шасі? Падіння відбувалося над житловим кварталом, а не над ЗПС аеродрому.
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12.06.2025 16:23 Ответить
Шасси не сработали в Южной Корее. В Литве отказала гидравлика. Это только крайние катастрофы.
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12.06.2025 16:27 Ответить
Після зльоту шасі прибирають, а не випускають. Як птахи можуть завадити випустити шасі? Елементарно: якщо такий випадок, як над Гудзоном, коли з-за птахів відмовили обидва двигуни - борт знеструмлюється. Я до того - що воно все пов'язане. Не треба шукати конспірології в кожній катастрофі
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12.06.2025 16:32 Ответить
Ви мали на увазі "прибрати шасі"? Бо він злітав. Випускають перед посадкою. На відео бачимо що не працюють обидва двигуни. Відмовили, чи шо
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12.06.2025 16:52 Ответить
Шасси в Корее. Про индийский литак еще никто ничего не писал.
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12.06.2025 16:56 Ответить
Купить индусов будет еще проще.
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12.06.2025 16:15 Ответить
Самолёт то в Лондон летел, поэтому вполне возможно что без кацапов тут не обошлось..
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12.06.2025 16:19 Ответить
Ахмедабад - яке суто індійське ім'я для міста!
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12.06.2025 16:48 Ответить
Земля пухом всім загиблим.

цензорські "авіаексперти" можуть доєднатись до висловлення співчуття

.
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12.06.2025 16:50 Ответить
Там ще півлітака малих дітей, скоріш за все.
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12.06.2025 16:55 Ответить
 
 